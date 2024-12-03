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Трамп и Маск готовятся хорошенько встряхнуть Америку, - Виталий Рюмшин
11:25 04.12.2024

Чего ждать от нового "броманса" избранного президента США

Виталий Рюмшин
журналист, политический обозреватель

Говорят, короля играет его свита. Это выражение старо как мир и подходит в том числе к Дональду Трампу. Правда, этим королем пока играется всего один человек. Его зовут Илон Маск, и после 6 ноября он стал самым влиятельным человеком в Америке - и, возможно, во всем мире.

Путь эксцентричного бизнесмена во власть занял долгие четыре года. До 2022 года Трамп и Маск были скорее врагами (в 2020-м бизнесмен поддерживал Байдена). Затем Илон купил Twitter, переименовал его в X и стал аккуратно перетекать в лагерь республиканцев. Где-то в начале 2024-го он познакомился с Трампом, в июле публично поддержал его и начал агитировать, а в конце избирательной кампании эта парочка вообще стала не разлей вода.

Сейчас Маск буквально прилип к Трампу. Они вместе посещают турниры по смешанным единоборствам, наблюдают за пусками космических кораблей Starship и едят бургеры McDonald's. СМИ пишут, что Маск постоянно тусуется в резиденции Трампа Мар-а-Лаго, консультирует его по всем назначениям и даже разговаривает с зарубежными партнерами (он присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским и тайно встретился с послом Ирана).

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Даже старые советники Трампа начинают нервничать. 18 ноября издание Axios сообщило, что Маск устроил скандал с юристом Борисом Эпштейном - давним соратником избранного президента США и одним из кандидатов на пост спецпосланника по урегулированию украинского конфликта. Предметом спора стала кандидатура Мэтта Гетца на должность генпрокурора США, которого лоббировал Эпштейн. Чем закончилась перепалка, неясно. Но вскоре после нее Трамп отозвал назначение Гетца, на должность спецпосланника стал рассматривать Ричарда Гренелла, а самого Эпштейна попросил проверить на мошенничество (предположительно, тот брал взятки за лоббирование людей в администрацию избранного президента).

В общем, складывается впечатление, что Маск пустил свои "щупальца" глубоко под фундамент Белого дома.
Американские журналисты, которые скоро станут оппозицией по отношению к власти, за глаза называют бизнесмена "сопрезидентом США" и "бролигархом". Сам Маск предпочитает термин "первый приятель" (по аналогии с первой леди).

Некоторые готовы рвать на себе волосы. Шутка ли: про сумасбродность Маска ходят легенды. Этот человек пользуется полным доверием избранного президента и теперь будет отвечать за аудит всего госаппарата США под вывеской мемного министерства DOGE. Он уже пообещал урезать госрасходы аж на $2 трлн. Что взбредет ему в голову - одному богу известно.

Не спорю, смотреть за паникой американского "дипстейта" очень весело. Да и России объективно выгодно, чтобы дуэт Трампа и Маска хорошенько перетряхнул "вашингтонское болото". Чем больше драмы там будет, тем лучше нам. Но я бы не стал обольщаться.

Действительно, есть точка зрения, что как руководитель Трамп слаб. Он падок на лесть, а его мнение зависит от того, какой человек в данный момент нависает над его ухом. Но есть и абсолютно полярное мнение, где Трамп предстает почти что автократом, который не терпит, когда ему перечат, и может запросто выкинуть человека на мороз, если усомнится в его эффективности или просто встанет не с той ноги.

Правда, как обычно, лежит где-то посередине. К большинству соратников Трамп относится так же, как большой босс относится к работникам по найму. Но есть и ближайшее окружение - этих людей избранный президент США реально слушает и держится за них всеми руками и ногами.

Илона Маска можно отнести ко второй категории. Но туда же входят и другие люди - например, семья Трампа. Она играет куда меньшую роль, чем во времена его первой каденции, но все еще довольно влиятельна. Тот же Дональд Трамп-младший сделал очень многое для переизбрания отца - свел его с ближайшими союзниками, вроде Джей Ди Вэнса, Роберта Кеннеди-младшего и Тулси Габбард, а также наладил мосты с криптовалютчиками. Он тоже помогает Трампу подбирать людей в будущий кабинет и обладает не меньшим влиянием, чем Маск.

То же можно сказать о воротилах с Уолл-стрит, с которыми у Трампа образовались тесные связи. Ради них избранный президент США поступился консервативными принципами и предложил сделать министром финансов бывшего менеджера Джорджа Сороса Скотта Бессента. Илон Маск топил за Говарда Лютника, но в итоге его отправили в министерство торговли. Это показывает, что влияние бизнесмена на Трампа сильно, но отнюдь не безгранично. Оно заканчивается там, где начинается зона ответственности других членов его ближнего круга.

Есть сомнения и в долговечности дуэта Трампа и Маска. Как я уже отметил выше, оба политика - личности неординарные и в то же время очень непостоянные.
В политической карьере Трампа не раз случалось так, что его фавориты разом впадали в немилость (как случилось, например, с губернатором Флориды Роном Десантисом). А потенциально конфликтных моментов с Маском у него тоже немало - начиная с электромобилей, к которым избранный президент относится скептически, и заканчивая более серьезными вещами, например, как сокращать госрасходы.

Впрочем, это все дело будущего. А пока давайте запасаться попкорном и любоваться шоу.

Источник - Газета.Ru
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