Казахстан инициировал резолюцию ООН по ядерному разоружению

11:37 04.12.2024

04.12.2024

Астана. 4 декабря. КазТАГ – Генеральная Ассамблея ООН утвердила три резолюции, предложенные Казахстаном, которые направлены на укрепление глобальной безопасности, разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.



"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила три инициированные Казахстаном резолюции, нацеленные на укрепление глобальной безопасности, разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения", - сообщили в ведомстве.



Одна из них – "Укрепление и институционализация Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического оружия", призывает к созданию Международного агентства по биологической безопасности, продолжая инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.



Вторая резолюция, инициированная Казахстаном и Кирибати, касается оказания гуманитарной помощи жертвам ядерных испытаний и восстановления экосистем. Казахстан, пострадавший от ядерных испытаний, продолжает работать над искоренением ядерной угрозы.



Третья резолюция – "Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного оружия" – напоминает мировому сообществу о важности глобального ядерного разоружения.