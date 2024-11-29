 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая Земля - самый северный и холодный форпост России
13:42 04.12.2024

Сергей Лебедев
29.11.2024

Новая Земля - уникальный природный архипелаг, ориентир для моряков, отмечающий водораздел Баренцева и Карского моря. Со времен СССР и по нынешнее время острова уже стали закрытой территорией. Здесь находятся полигон, испытательная база, поселок строителей.

Сообщают, что коренного населения уже не осталось. В общем-то не удивительно, зная что здесь проводились атомные испытания, а в воде хранятся радиоактивные отходы. А ведь еще в XII-XIII веках новгородские купцы впервые открыли эти острова, доплыв до полуострова Югорский. Здесь они и увидели новые земли. Название так и прижилось.

Здесь упокоился голландский мореплаватель и началось освоение Севморпути

Более ста лет назад была организована большая экспедиция на Новую Землю, которая на парусно-моторном судне "Дмитрий Солунский" отправилась из Архангельска. В то время еще были жестокие льды, и Карское море встречало мореплавателей жестокими морозами.

Тогда члены экспедиции могли вволю поохотиться на тюленей, моржей, оленей и белых медведей. Земля также изобиловала птицами. Здесь были гагарки, люрики или малая гагарка, полярные совы и другие пернатые. Поморы, доходившие когда-то до этого архипелага, никогда не оставались голодными. Хотя погода здесь нередко была неласковой. Температура опускалась ниже 60 градусов. Такую изобильную фауну видел и знаменитый голландский мореплаватель Виллем Баренц в XVI столетии, ставший здесь на вечную стоянку в Ледяной гавани.

Уже в начале прошлого века русские ученые начали изучать движение льдов с учетом направления морских течений и ветров. Так мы начинали прорубать окно в Северный морской путь, соединяя Дальний Север с устьями сибирских рек. В состав экспедиции к Новой Земле входил и известный арктический ученый и революционер (оказывается, одно другому не мешает) Владимир Русанов. Именно он всегда верил, что Новая Земля должна стать узловой базой Северного морского пути.

Отмечу, что благодаря оснащению корабля двигателем, тогдашним исследователям удалось пробраться сквозь льды, иначе с парусным оснащением они были бы здесь просто раздавлены. Как это когда-то произошло с Баренцом в 1597 году. Он и нашел свою смерть на русском архипелаге.

Сегодня на Новую Землю можно попасть не только по морю, но и на самолете. Тогда же, даже в начале прошлого века, когда были уже ледоколы и мощные пароходы, проход к архипелагу был весьма проблематичным в разное время года. Вот и приходилось капитану "Дмитрия Солунского" Г. И. Поспелову без сна и отдыха стоять в бочке, привязанной высоко к мачте, чтобы выискивать в ледяном море свободные ото льда проходы.

Любопытный штрих. Геологические, зоологические, природные исследования были, несомненно, в приоритете у русских исследователей. Но в приоритете были и "колонизационные" вопросы. Изучение архипелага на предмет возможности организовать здесь постоянные поселения. Ведь, как это было не раз, много в мире желающих поживиться за счет нашей территории. Особенное усердие здесь проявляли норвежцы. Они не только занимались браконьерством на русских островах и вдоль них, но и пытались закрепиться здесь, строя свои поселения.

Типичный пример того времени. В Архангельской губе были обнаружены три норвежских поселения - в заливе Норденскиельда. Там, где была прекрасная бухта, защищенная от ветров и с прекрасной якорной стоянкой - еще одно.

Были и другие временные становища норвежских браконьеров. И лишь появление здесь русских судов побудило норвежцев все бросить и бежать. Хотя тогда посетившие архипелаг русские моряки отметили, что норвежцы еще вернутся. Они оставили здесь шлюпки, бочки с солью, бочки с соленым медвежьим салом, мешки с сухарями, фасолью, анисом, разные промысловые и хозяйственные принадлежности.

Тогда все-таки норвежцам дали по рукам

Любопытно, что на месте трех новеньких норвежских дома были найдены развалины трех старых русских изб. Две из них уже развалились, а другую норвежцы перенесли ближе к своему дому, устроив капкан для зверей. Русские современники вопрошали, как велик доход, получаемый норвежцами с русской территории? Ответ не заставил себя долго ждать.

Однажды весной норвежское судно пристало в Маточкином Шаре. И один из норвежского экипажа, уже промышлявший здесь год назад, проболтал местному жителю "самоеду" Илье Вылки, что они убили здесь 50 белых медведей.

А если принять во внимание, что цена медвежьей шкуры тогда стоила 100 рублей, то норвежцы нелегально заработали в России только за одну зиму более 5000 рублей. А 100 рублей - это стоимость хорошей лошади, за кило свинины давали 30 копеек, за говядину 45 копеек, а за телятину - по 70 копеек. А если знать, что курс доллара в начале прошлого века был ниже рубля, значит, норвежцы здесь знатно поживились.

Но тогда Российская империя была сильной державой, несмотря на русско-японскую войну, и с ней все считались. Норвежское правительство тоже. И уже в 1910 году к Новой Земле было послано военное судно "Sirius", которое строго контролировало своих промысловиков, запрещая высаживаться на Новую Землю.

Сегодня все чаще сообщают о намерении НАТО создать (и оно создает) свои опорные базы на Севере. Та же Норвегия, Финляндия, где есть базы для своих ВС, аэродромы, склады с оружием и продовольствием. Понятно, против кого все это направлено. Не зря Русанов писал, что "там, где некогда жили русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы". В 1913 году в одной из северных экспедиций Русанов вместе с экипажем погибнет. Несмотря на полувековые поиски, которые начались еще при царе и продолжились при советской власти, погибших так и не нашли.

Север, увы, это не благодатные тропики. На пляже здесь не позагораешь, и жить здесь сложно. Но все же живут. Как сегодня и на Новой Земле. Конечно, населения здесь маловато. В основном это временные рабочие и военнослужащие. Погода не всегда радует, да и масса отходов, где рядом соседствуют огрызки пищи и отслужившее свое железо, не украшают архипелаг.

Впрочем, белых мишек все устраивает. Они находят здесь себе еду, абсолютно не боясь людей. Да и собаки целей будут. Ведь климат все чаще подводит желудок мохнатых королей Севера, которые привыкли лакомиться на льдинах морскими обитателями. Сегодня, когда чаще идут оттепели, с этим сложно.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733308920


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