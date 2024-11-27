Москва, а не Вашингтон, достигнет на Украине "мира через силу", - В.Овчинский

13:43 04.12.2024

Москва, а не Вашингтон, достигнет на Украине "мира через силу"

а все другие политические комбинации не сработают



Владимир Овчинский



Как известно, Дональд Трамп назначил Кита Келлогга, 80-летнего отставного генерал-лейтенанта армии США, специальным посланником по Украине и России.



"Кит сделал выдающуюся военную и деловую карьеру, включая службу на весьма важных должностях в сфере национальной безопасности в моей первой администрации. Он был со мной с самого начала! Вместе мы обеспечим "МИР ЧЕРЕЗ СИЛУ" и СДЕЛАЕМ Америку и весь мир СНОВА БЕЗОПАСНЫМИ!" - написал Трамп в своем посте в Truth Social.



Келлогг занимал должность советника по национальной безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса во время первого президентства Трампа. Позже Келлогг стал исполняющим обязанности советника по безопасности самого Трампа после того, как Майкл Флинн ушел в отставку в 2017 году.



Ранее Келлогг заявлял агентству Reuters, что его план по прекращению войны России на Украине будет направлен на то, чтобы посадить две страны за стол переговоров. "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов иссякнет", - сказал Келлогг в июньском интервью. "И мы скажем Владимиру Путину, что он должен сесть за стол переговоров, и "если Вы не сядете за стол переговоров, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы победить Вас на поле боя".



В середине ноября в интервью "Фокс Ньюс" трамповский "голубь мира" Келлог утверждал, что недавнее одобрение президентом Джо Байденом использования Украиной предоставленных США ракет большей дальности для нанесения более глубоких ударов по России (в чем Байден отказывал Украине в течение нескольких месяцев, несмотря на ее просьбы) стало позитивным событием и "фактически дало Трампу больше рычагов влияния".



Так говорили и писали Трамп и Келлог до применения Россией "Орешника" 21 ноября и других новых видов оружия 27 – 28 ноября.



Теперь, как в известном анекдоте – после того, как . . . лись, "концепция поменялась".



Принудить Россию к "миру через силу" не удастся никому.



Это Россия, а не Америка, теперь достигнет "мира через силу".



I. России придется осуществить свое "принуждение к миру"



Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена сообщил "Ассошиэйтед Пресс" (27.11.2024), что Белый дом Байдена призывает Украину быстро увеличить численность своих вооруженных сил, набрав больше солдат и снизив призывной возраст до 18 лет. Чиновник, общавшийся с "Ассошиэйтед Пресс" на условиях анонимности, заявил 27 ноября, что уходящая демократическая администрация хочет, чтобы Украина снизила призывной возраст с 25 лет, чтобы расширить резерв мужчин призывного возраста.



Правда, на самой Украине ее чиновники и аналитики скептически отнеслись к этой идеи команды Байдена. Как пишет "Вашингтон пост" (28.11.2024), Зеленский одобрил снижение призывного возраста до 25 лет в этом году. Его окружение сопротивляются дальнейшему снижению призывного возраста, поскольку Украина рискует столкнуться с демографическим кризисом, если слишком много ее молодых мужчин станут военными жертвами.



Советник Зеленского по коммуникациям Литвин написал в "Икс": "Не имеет смысла видеть призывы к Украине снизить мобилизационный возраст, предположительно, для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее заявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат".



Администрация Байдена готовит еще один срочный пакет вооружений для Украины, на этот раз стоимостью $725 млн, сообщили 27 ноября два американских чиновника. По прогнозам, он будет включать в себя наземные мины, беспилотники, зенитные ракеты Stinger и боеприпасы Himars, включая ракеты GMLRS с кассетными боеголовками. Официальное уведомление Конгресса о пакете вооружений может поступить уже 2 декабря, сказал один чиновник. Это намного больше, чем недавнее использование президентом США его президентских полномочий по сокращению численности войск (PDA), которые позволяют ему использовать запасы оружия для помощи союзникам в чрезвычайной ситуации. Недавние объявления PDA обычно варьировались от $125 млн до $250 млн. По оценкам, у Байдена уже есть PDA на сумму от $4 млрд до $5 млрд, одобренные Конгрессом, которые он может использовать до вступления Дональда Трампа в должность 20 января.



Зеленский 28 ноября подписал бюджет Украины на 2025 год, который предусматривает первое в истории страны повышение налогов за военное время. Министр финансов Марченко заявил, что Украина надеется, что повышение налогов принесет дополнительные доходы бюджета в размере 141 млрд гривен (3,39 млрд долларов США). Премьер-министр Шмыгаль заявил, что рекордные суммы будут направлены на производство и закупку оружия, включая модернизацию оборонной промышленности Украины и закупку беспилотников.



Ракетная атака Москвы утром 28 ноября, в ходе которой, по данным украинских военных, было задействовано 199 ракет и беспилотников, была направлена ​​на энергетическую инфраструктуру на западе Украины, что привело к отключению электроэнергии по меньшей мере у 1 миллиона человек, сообщили местные власти Украины.



Президент России Владимир Путин заявил, что бомбардировка стала ответом на украинские удары по российской территории с использованием американских ракет. Выступая 28 ноября на встрече ОДКБ в Казахстане, Путин предупредил, что российские удары по Украине могут усилиться и затронуть "центры принятия решений" в столице.



"В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб выбирают цели для удара на территории Украины", - сказал Путин. "Это могут быть военные объекты, оборонные и промышленные предприятия, центры принятия решений в Киеве".



"Вашингтон пост" пишет, что "почти еженощные бомбардировки со стороны России и угрожающая риторика Путина заставляют украинцев скептически относиться к заявлениям Трампа о том, что он намерен как можно скорее положить конец длящейся почти три года полномасштабной войне, как только вступит в должность".



Переход от одной президентской администрации США к другой происходит в непростое время для Украины, чьи солдаты измотаны, пытаясь сдержать многомесячное наступление Москвы вдоль восточного фронта. По словам западных и киевских аналитиков, успехи России, совпавшие с неожиданным наступлением Киева в Курской области России, привели к самым быстрым территориальным потерям, которые Украина понесла с 2022 года.



Зеленский в своем сообщении в "Телеграме 28 ноября написал: "Эскалация Путина сейчас - это форма давления, направленная на то, чтобы в конечном итоге заставить президента Соединенных Штатов принять условия России".



Кристиан Эдвардс в статье на "Си-эн-эн" "Что неправильно понимается под термином "эскалация" в отношении удара Украины по России" (28.11.2024) пишет:



"На протяжении 1000 дней войны президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал западных союзников Киева о страшных - потенциально ядерных - последствиях, если они "обострят" войну, предоставив Украине оружие, необходимое ей для самообороны.



Угрозы Путина стали еще более яростными в этом месяце после того, как администрация Байдена наконец дала Киеву разрешение на запуск американского оружия большей дальности по целям в глубине России.



В ответ Путин обновил ядерную доктрину России и запустил новую баллистическую ракету с ядерным потенциалом по Украине. Это сообщение было воспринято как явная угроза сторонникам Украины: не испытывайте нас.



Аналитики "Си-эн-эн" заявили, что тревожная реакция на недавно предоставленные Украине полномочия по использованию ракет дальнего действия является очередным примером успешной стратегии Кремля, направленной на то, чтобы заставить Запад рассматривать конфликт на условиях России, воспринимая каждую новую попытку Украины противостоять российской агрессии как серьезную "эскалацию".



Наряду с полями сражений Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад рассуждать с российской, а не с его собственной точки зрения, и "принимать решения в альтернативной реальности поколения Кремля, которая позволит России победить в реальном мире", - говорится в докладе аналитического центра - Института по изучению войны (ISW), опубликованном еще в марте 2024 года.



Катерина Степаненко, соавтор этого отчета, рассказала "Си-эн-эн", что эта стратегия представляет собой возрождение советской концепции "рефлексивного контроля", посредством которой государство навязывает своему противнику ложный набор вариантов выбора, заставляя его принимать решения, противоречащие его собственным интересам.



"Постоянные дебаты Запада и задержки с оказанием западной военной помощи Украине являются ярким примером успешной стратегии рефлексивного контроля Кремля, которая обязывала Запад придерживаться политики самосдерживания, несмотря на регулярные эскалации войны со стороны России", - заявила Степаненко.



Эту стратегию можно было увидеть в действии 28 ноября после того, как Россия начала масштабную атаку на энергосистему Украины. Хотя Путин и заявил, что атака была "ответом с нашей стороны" на решение администрации Байдена о более дальнобойном оружии, в прошлом России не нужен был повод для таких ударов.



II. Запад понимает, что нет шансов включить Украину в НАТО и спасти киевский режим



Определение Россией западных целей может побудить НАТО рассмотреть возможность применения статьи 5 о взаимной обороне, предупредил Бруно Каль, глава службы внешней разведки Германии. Глава BND, выступая в Берлине.



Страны Северной Европы, Балтии и Польша заявили 27 ноября, что в ближайшие месяцы они усилят поддержку Украины , в том числе ее оборонной промышленности, и инвестируют в обеспечение большего количества боеприпасов. "Мы стремимся усилить наше сдерживание и оборону, включая устойчивость, как против обычных, так и гибридных атак, а также расширить санкции против России, а также против тех, кто способствует России", - заявили лидеры Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, Норвегии, Польши и Швеции.



Глава исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен призвала увеличить расходы на оборону в Европе в течение следующих пяти лет.



"Экономист" в статье "Как добиться успеха мирных переговоров с Владимиром Путиным" (28.11.2024) утверждает, что "лучшим способом защиты Украины было бы ее вступление в НАТО".



"Однако, - как отмечают эксперты журнала, - для вступления Украины в НАТО требуется поддержка всех 32 стран-членов, включая Венгрию и Турцию, что задержало вступление Швеции и Финляндии. Как показывает наш анализ, некоторые страны, включая прифронтовые государства, а также Великобританию, Францию ​​и, при новом канцлере, Германию, могут быть открыты для двусторонних соглашений, в которых они будут базировать свои войска на Украине в качестве сдерживающей силы. По сути, они будут пытаться сдержать Путина угрозой того, что дальнейшие действия России могут привести их к войне.



Это выглядит как элегантное решение, но силы натяжной проволоки были бы равносильны гарантии Статьи 5 под другим названием.



Страны не должны давать такое обещание Украине, если они не готовы его выполнить, поскольку уход под российский огонь подорвет их как членов НАТО, возможно, фатально. Просто потому, что это было новым, силы натяжной проволоки, вероятно, будут проверены и испытаны на слабые места Путиным".