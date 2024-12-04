МВД Украины объявило в розыск сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея

00:32 05.12.2024

4 декабря 2024



МВД Украины объявило в розыск сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".



Отмечается, что Алексей Порошенко находится в национальном розыске из-за неявки по повестке.



"Его дважды вызывали (4 сентября и 21 октября), но он оба раза проигнорировал вызов",

- пишет издание.

Сын бывшего украинского лидера имеет воинское звание лейтенант запаса.