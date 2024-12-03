 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Укол зонтиком. Алишер Усманов повторно оставил пост главы Международной федерации фехтования
00:36 05.12.2024

Алишер Усманов повторил выбор
После возвращения на пост главы Международной федерации фехтования он вновь добровольно приостановил исполнение президентских обязанностей
Спустя несколько дней после триумфального возвращения на пост президента Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов вновь, как и в 2022 году, добровольно приостановил исполнение своих обязанностей с целью "обеспечить ее эффективную работу". Господин Усманов сообщил, что, "руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность".

Международная федерация фехтования опубликовала на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится о том, что 1 декабря исполнительный комитет федерации был проинформирован о решении Алишера Усманова временно приостановить исполнение обязанностей ее президента с целью обеспечить эффективную работу организации. Исполком его "одобрил и ратифицировал". Ключевой орган FIE назначил исполняющим обязанности президента Манолиса Кациадакиса, уже имевшего такой статус ранее. Перестановки должен утвердить конгресс федерации.

Эту новость FIE обнародовала через четыре дня после прошедших в Ташкенте выборов ее главы. На них состоялось триумфальное возвращение на президентский пост Алишера Усманова. Господин Усманов занимал его на протяжении почти полутора десятилетий. Он впервые возглавил FIE в 2008 году, а затем трижды подряд - в 2012-м, 2016-м и 2021-м - переизбирался руководителем федерации. При этом реальных оппонентов у Алишера Усманова никогда не было.

В 2022 году господин Усманов объявил о том, что добровольно приостанавливает исполнение своих полномочий в связи с санкциями Евросоюза, наложенными на него, как и на многих других российских или связанных с Россией предпринимателей, после начала специальной военной операции на Украине.

О намерении ввернуть себе должность он объявил в октябре. При этом выяснилось, что уровень доверия к господину Усманову в фехтовальном сообществе по-прежнему огромен. Его выдвижение поддержали 103 страны - две трети от всех, входящих в FIE. Поддержавшие отмечали существенный прогресс, достигнутый фехтованием под руководством господина Усманова в целом ряде аспектов. Это и расширение его географии, и повышение "удельного веса" в олимпийской программе (на главном соревновании фехтовальщики разыгрывают сейчас максимальное количество комплектов наград - 12), и укрепление финансовой стабильности.

Нет ничего странного в том, что победа Алишера Усманова на ташкентских выборах получилась чрезвычайно убедительной. Господин Усманов получил 120 голосов, в то время как его единственный соперник, швед Отто Дракенберг,- 26. Представитель предпринимателя последовавшее за ней решение связал с теми же обстоятельствами, которые вынудили его пойти на аналогичный шаг в 2022 году.

"После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости",- заявил представитель господина Усманова.

Алексей Доспехов

Источник - kommersant.ru
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