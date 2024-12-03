Новым главным тренером "Пахтакора" назначили португальца Морейру

00:38 05.12.2024

Новым главным тренером ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" назначен португальский специалист Педро Морейра. Об этом на пресс-конференции заявил председатель правления клуба Жахонгир Артыкходжаев.



Соглашение с новым тренером подписано на год с возможностью продления еще на год. Морейра сменил на посту Максима Шацких, который остался в системе "Пахтакора" в качестве члена совета директоров и советника президента клуба.



Артыкходжаев также заявил, что команду покинет ряд легионеров, в том числе лучший бомбардир "Пахтакора" серб Драган Черан, вратарь сборной Беларуси Павел Павлюченко и полузащитник Кыргызстана Кими Мерк.



По итогам сезона "Пахтакор" занял лишь шестое место в Суперлиге, а также не слишком удачно выступает в элитной Лиге чемпионов Азиатской футбольной конфедерации (АФК).



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Педро Морейра - 51-летний специалист. До 2009 года работал с молодежными командами Португалии. В 2009 году стал ассистентом Паоло Фонсеки, сначала в молодежном "Спортинге", затем в "Пасуш де Ферейра", "Порту", "Браге", донецком "Шахтере" и итальянской "Роме". С 2021 года начал самостоятельную работу- сначала в клубе второго дивизиона Португалии "Торренсе", затем в клубе высшей лиги "Каса Пиа".