|Русские войска на Часов Яр – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
02:11 05.12.2024
Наши наступают
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka рассказывает о самых важных событиях 4 декабря в разрезе СВО. Русские войска провели серию успешных атак севернее Часова Яра, а в НАТО заявили о создании флота морских дронов для Балтийского и Средиземного морей.
Прожигая дыру в огнеупорной обороне
В районе Часова Яра ВС РФ ведут тяжелые бои с местным гарнизоном. Противник цепляется за руины огнеупорного комбината в центре города, кроме того, наши подразделения прорываются снаружи к южным микрорайонам. Командование ВСУ осуществляет контрудары отрядами, развернутыми в полосе Ступочки – Предтечино – Белая Гора. Они нажимают на южный фланг русского клина и пытаются сковать наши силы, не давая им ликвидировать гарнизон. Центр Часова Яра неприятель надеется удерживать как можно дольше и любой ценой, как некогда Бахмут.
У подобного плана есть серьезнейший изъян. ВСУ сосредоточили свои усилия на попытках сдержать атаки 98-й гвардейской дивизии ВДВ. Но это, вероятно, было сделано за счет "донорства" из другого участка.
По всей видимости, им стал северный сектор фронта под Часовым Яром. Полоса обороны, уходящая от северных микрорайонов в сторону большого глиняного карьера и прилегающего лесного массива, оказалась ослаблена откачкой резервов. Поэтому штурмовые подразделения наших десантников сумели рывком занять сразу половину глиняного карьера и вынудить украинские части отойти на заготовленные позиции в лесу севернее Часова Яра. Но новый ландшафт для противника хуже. Много низин, возвышенностей, лес – все это сковывает обзор и мешает обстреливать атакующие русские подразделения, да и дронам сложнее среди деревьев. Так что ВС РФ, прорвав первую линию обороны, теперь готовы развивать успех севернее города.
В перспективе занятие промышленных карьеров позволит развернуть вектор атаки на северные микрорайоны Часова Яра. И тут командованию ВСУ придется ослаблять южный фланг обороны или неминуемо получить удар по позициям на огнеупорном комбинате с севера. А это может означать коллапс положения городского гарнизона. Промзона – это готовый укрепрайон, который скрепляет всю систему обороны Часова Яра, и его утрата будет означать ее распад на отдельные узлы.
Хищные дроны в мутной воде
Французский адмирал, ответственный за трансформацию объединенных вооруженных сил НАТО, Пьер Вандье в интервью Defense News сообщил, что Альянс намеревается создать целый флот морских дронов. По словам военного функционера, планируется развернуть его в Средиземном и Балтийском морях. Безэкипажные катера будут осуществлять контроль над водным пространством для обеспечения безопасности морской инфраструктуры НАТО.
Морские дроны – это, прежде всего, ударное средство. Их испытали в боях на Украине при поддержке Британии и других спонсоров режима Зеленского. Таким образом, план, озвученный Вандье, де-факто означает, что Альянс собирается наполнить акватории морскими дронами-камикадзе. Цель этих мероприятий очевидна – создать еще одну угрозу военно-морскому флоту России и его базам. С Балтикой все ясно, НАТО готовится к атакам на корабельный состав БФ в море и на базах в Кронштадте и Балтийске. А вот зачем им БЭКи в Средиземноморье? Целью Альянса может быть создание угрозы для корабельного состава ВМФ России на базе в сирийском порту Тартус.
Примечательно, что Вандье озвучил и срок завершения реализации проекта – июнь 2025 года. То есть Альянс уже почти закончил процесс накопления необходимого количества морских дронов. К сожалению, трудно установить их конкретные ТТХ, но можно с уверенностью утверждать, что они по некоторым характеристикам могут превосходить те, что применяли украинские спецслужбы. Несмотря на то что морские дроны крайне уязвимы, потенциальный противник может полагаться на подавляющее количество БЭКов. Русскому флоту будет необходимо реагировать на такого рода угрозу. НАТО определенно готовится к войне против России, и мы не можем оставлять такую ситуацию без внимания.
Умирать они не хотят. Канцлер ФРГ исключил отправку немецких военных на Украину
Олаф Шольц заявил в Бундестаге, что отправка на Украину немецких военнослужащих исключена. По мнению канцлера, разговоры о передислокации туда частей бундесвера – это спекуляции.
Поведение господина Шольца более чем объяснимо. Во-первых, прямое столкновение сил НАТО с российскими войсками, с точки зрения лидеров Альянса, само по себе катастрофа, его избежание – важнейший императив. Подготовка Североатлантического блока к возможной вооруженному конфликту с Россией не означает, что они хотели бы этого прямо сейчас.
Тем более что бундесвер и вообще подавляющее большинство европейских армий на данный момент – это войска, которые убивать еще могут, но умирать не желают. Использование регулярных бригад сил ЕС на Украине приведет к тому, что они очень быстро сточатся в боях. Сражения в незалежной показали, что боеприпасы, топливо, техника, а главное, люди теряются с пугающим темпом.
Счастливо с Турцией. Никол Пашинян хлопает дверью ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна считает себя находящейся вне альянса ОДКБ и "точка невозврата пройдена".
Премьер-министра можно только поздравить. За время правления Арменией он благополучно провалил все возможности разрешить проблему Карабаха каким-то способом, кроме насильственного. Затем, когда заговорили пушки, Пашинян оказался оглушительно не готов к тому, чтобы отстаивать интересы Армении на поле боя. После того, как Карабах был потерян для армян, он продолжил вести свою страну в светлое завтра, где Турция выбивает из армянского лидера все, что ей нужно.
При этом Пашинян не забывал попутно портить отношения с Россией. Идея прозападной Армении, которая ориентируется во внешней политике на ЕС и США, владела им с самого начала каденции на своем посту. Отношение к России у премьера было откровенно потребительским – "дай сюда, выйди вон". Все это смотрелось бы, если б потенциальные союзники и правда хотели вкладываться в Армению. Беда в том, что у Еревана нет толком ничего, что могло бы заинтересовать новых партнеров. Это страна со слабой экономикой. Географически она зажата между Турцией, Азербайджаном и Ираном, то есть коммуникации можно поддерживать разве что только через Грузию (а Грузия совершенно не приходит в восторг от идеи использовать себя в чужих разборках).
Фактически дипломатия Пашиняна превратила его страну в Чебурашку, у которого нет друзей. Выйти из ОДКБ Пашинян может по щелчку пальцев. Но в таком случае Армении придется обеспечивать свою безопасность самостоятельно.
Вчера, 3 декабря, главным событием дня стали успешные действия ВС РФ севернее Великой Новоселки.