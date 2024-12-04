Русские войска на Часов Яр – итоговая сводка Readovka за 4 декабря

02:11 05.12.2024

Наши наступают



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka рассказывает о самых важных событиях 4 декабря в разрезе СВО. Русские войска провели серию успешных атак севернее Часова Яра, а в НАТО заявили о создании флота морских дронов для Балтийского и Средиземного морей.



Прожигая дыру в огнеупорной обороне



