Узбекские мигранты за 10 месяцев 2024 год вывели из России $10 миллиардов

02:22 05.12.2024

Узбекские мигранты с начала 2024 года вывели из России больше 1 триллиона рублей



Алексей Иванов



За первые 10 месяцев этого года в Республику Узбекистан из Российской Федерации было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период 2023-го.



Об этом сообщил Центробанк Узбекистана в кратком обзоре валютных операций физических лиц с января по октябрь 2024 года, размещенном на сайте регулятора.



В общей сложности мигранты прислали домой $12,6 млрд (+ 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа приходятся на переводы из России).



Также Центробанк РУ (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки) отмечает, что средний размер зарплаты трудовых мигрантов в России вырос на 38%: "В частности, заработная плата в сфере строительства выросла на 55%, доставки на 48%, услугах такси и ресторана на 46%, а также в сфере грузоперевозок на 14%". Причем средний уровень зарплат граждан РФ за те же 10 месяцев - если верить результатам исследования "СберАналитики" - вырос лишь на 13%.



По официальной статистике, около 2 млн граждан Узбекистана работают за рубежом, из них приблизительно 1 млн - в России.



