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Узбекские мигранты за 10 месяцев 2024 год вывели из России $10 миллиардов
02:22 05.12.2024

Узбекские мигранты с начала 2024 года вывели из России больше 1 триллиона рублей

Алексей Иванов

За первые 10 месяцев этого года в Республику Узбекистан из Российской Федерации было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период 2023-го.

Об этом сообщил Центробанк Узбекистана в кратком обзоре валютных операций физических лиц с января по октябрь 2024 года, размещенном на сайте регулятора.

В общей сложности мигранты прислали домой $12,6 млрд (+ 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 78% всех денежных трансфертов из-за рубежа приходятся на переводы из России).

Также Центробанк РУ (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки) отмечает, что средний размер зарплаты трудовых мигрантов в России вырос на 38%: "В частности, заработная плата в сфере строительства выросла на 55%, доставки на 48%, услугах такси и ресторана на 46%, а также в сфере грузоперевозок на 14%". Причем средний уровень зарплат граждан РФ за те же 10 месяцев - если верить результатам исследования "СберАналитики" - вырос лишь на 13%.

По официальной статистике, около 2 млн граждан Узбекистана работают за рубежом, из них приблизительно 1 млн - в России.

Источник - Завтра
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