Доверие к доллару укрепят угрозами и насилием, - Михаил Сергеев

04:47 05.12.2024

Валютный ультиматум 47-го президента может иметь негативные последствия для Соединенных Штатов

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Доля китайского юаня в международных расчетах постепенно увеличивается.

В западных медиа нарастают негативные ожидания от последствий валютных и тарифных угроз Дональда Трампа в адрес тех стран, которые используют альтернативные американскому доллару валюты для взаимных расчетов. Финансисты, банкиры и аналитики сомневаются, что веру в безопасность долларовых расчетов можно привить путем шантажа или угроз. Страны БРИКС заявляют, что не работают над созданием новой валюты. Но по факту все больше международных платежей происходит сегодня не в американской валюте.



Угроза введения Трампом 100% пошлин для стран БРИКС может подорвать роль доллара, пишет американская деловая пресса. Подобная политика может ускорить усилия стран по поиску альтернатив доллару, "ослабляя его доминирующую роль".



"Когда страны видят, что Трамп воспринимает общую валюту БРИКС как реальную угрозу, несмотря на ее маловероятность, они могут решить, что его непредсказуемость сама по себе является стимулом для поиска альтернатив", – заявил бывший чиновник Минфина США Брэд Сетсер, которого цитирует издание The Wall Street Journal.



На прошлой неделе Дональд Трамп фактически выдвинул странам БРИКС свой валютный ультиматум. "Мы требуем от этих стран взять на себя обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменит могучий доллар США, в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и попрощаются с продажами в чудесную экономику США", – написал не вступивший в должность президента США Дональд Трамп в соцсети (см. "НГ" от 01.12.24). Но успех такому валютному ультиматуму сегодня вовсе не гарантирован. Более того – негативные последствия валютного шантажа становятся очевидными все большему числу наблюдателей и даже простых граждан, которые понимают, что насилие и угрозы – не лучший путь к долгосрочному доверию и сотрудничеству.



Американский доллар сегодня доминирует в международных расчетах или валютных резервах стран – и это факт. Но таким же фактом является долгосрочная тенденция к постепенному снижению веса доллара США как в резервах, так и в расчетах. Все больше стран постепенно сокращают долю долларовых активов в своих резервах. И дело здесь вовсе не в злонамеренной антиамериканской политике, в общем принципе, который давно сформулировал министр финансов в администрации Никсона Джон Коннелли: "Доллар – наша валюта, но это ваша проблема". Этот принцип означает, что любая эмиссия доллара обязательно будет вызывать рост цен и инфляцию в большинстве стран мира. Так, активная эмиссия доллара во время пандемии коронавируса вызвала даже публичные протесты властей во многих странах, в том числе и в Китае (см. "НГ" от 14.06.23).



"Мы настоятельно призываем США делать выбор в пользу ответственной фискальной и монетарной политики, а также работать с другими экономиками для укрепления координации макроэкономической политики, совместно защищать международную экономическую и финансовую стабильность и вносить вклад в восстановление глобальной экономики", – сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Так он прокомментировал то, что США остаются страной с самым высоким в мире государственным долгом – 31,4 трлн долл. "В течение долгого времени США злоупотребляли гегемонией доллара, бездумно брали займы, переносили бремя кризисов на других и проводили политику неограниченного количественного смягчения", – сказал Ван Вэньбинь.



Так что причины поисков альтернатив доллару – это не интриги стран БРИКС, а объективные последствия политики самих Соединенных Штатов. И валютный шантаж руководителей стран БРИКС вряд ли изменит эту реальность.



После угроз избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины против стран БРИКС в случае создания новой общей валюты власти ЮАР заявили, что таких планов у объединения нет. "В последнее время искажение фактов привело к появлению неверного нарратива о том, что БРИКС планирует создать новую валюту. Но это не так", – заявило МИД ЮАР. Это ведомство уточняет, что обсуждения между странами БРИКС сфокусировано на торговле с использованием национальных валют.



Правда, некоторые страны, подавшие заявку на вступление в БРИКС, уже подтвердили свое стремление сократить долю американской валюты в своих расчетах. Так, в октябре 2024 года власти Нигерии – крупнейшего экспортера нефти в Африке – перевели продажи своего сырья с американского доллара на местную валюту найру.



Примечательно, что долларовые расчеты иногда становятся эффективным инструментом давления на сами Соединенные Штаты. Так, в конце прошлого десятилетия американские политики готовили законодательную базу для преследования стран-экспортеров, которые участвуют в нефтяном картеле ОПЕК. Но власти Саудовской Аравия пригрозили американцам отказаться от продажи нефти за доллары. В результате американским политикам пришлось отказаться от планов подачи антимонопольных исков к странам – участницам ОПЕК.



Большие проблемы для американского доллара в связи с тарифными угрозами Трампа – это первый из пунктов "шокирующих прогнозов" на 2025 год от аналитиков датского Saxo Bank. В наступающем году новая администрация Трампа может изменить характер отношений США с остальным миром, введя огромные пошлины на весь импорт и сократив дефицит американского бюджета. Последствия для доллара и мировой торговли будут катастрофическими, в системе не останется необходимого количества долларов для поддержания ее работы. Из-за этого страны активизируют поиски альтернатив доллару – в том числе и в криптовалютных расчетах. В результате криптовалютный рынок вырастет в четыре раза, доллар упадет на 20% по отношению к основным валютам и на 30% – по отношению к золоту. Экономика США оживится благодаря такой девальвации. А американские экспортеры получат преимущество, прогнозируют датские банкиры.