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Кирилл Стрельников: Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить
05:25 05.12.2024

Год назад на тот момент глава администрации президента Абхазии Абесалом Кварчия суммировал чувства, которые испытывают абхазы к России: "Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям".
Видимо, на волне народной любви вчера парламент самостоятельной и независимой Абхазии без всяких ревизий и манипуляций проголосовал против ратификации абхазо-российского Соглашения об инвестиционной деятельности, которое давало возможность российским инвесторам реализовывать проекты в сфере промышленности, туризма, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Соглашение предусматривало защиту прав инвесторов, а также накладывало обязательства - сумма инвестиций по конкретному проекту не должна быть меньше двух миллиардов рублей.

Необходимость подобного соглашения давно назрела и перезрела на фоне многочисленных случаев злоупотреблений и откровенного беспредела, когда у инвесторов из России при поддержке местных властей отбирали уже построенные объекты или запущенный бизнес.

Ратификация соглашения должна была состояться в парламенте Абхазии 15 ноября сего года, однако местная оппозиция устроила массовые беспорядки с захватом государственных учреждений, требуя немедленного отзыва соглашения либо отрицательного голосования парламента. Интересно, что даже в такой напряженный момент оппозиционеры не забыли о любви к России: в толпах, штурмующих парламент и телестанцию, было много российских триколоров, а лидеры протестующих через слово заявляли, что они за Россию и вековую дружбу и требуют лишь отставки нехорошего президента.
Девятнадцатого ноября нехороший президент ушел в отставку, а внеочередные президентские выборы были назначены на 15 февраля 2025-го, но вместо того, чтобы дождаться результатов выборов и проголосовать за соглашение уже с хорошим президентом, абхазская оппозиция продавила отказ от него как можно быстрее.
Чем же не угодило данное соглашения главным русофилам в мире?
По заявлениям лидеров оппозиции, в случае вступления соглашения в силу российские олигархи раскупят земли, а цены на все сильно вырастут. Мало того - следом произойдет наплыв "иностранцев и чужеземцев", которые заберут все ресурсы Абхазии. При этом камнем преткновения называлась статья документа под номером пять, в которой все эти ужасы вроде как закреплены.

Видимо, занятые написанием торжественных од в адрес России, товарищи не нашли времени, чтобы внимательно почитать оригинал документа. Вот два ужасных и возмутительных пункта из пятой статьи инвестиционного соглашения:

"П.2 - Предоставлять в пользование юридическим лицам земельные участки, необходимые для реализации инвестиционных проектов;

П.3 - Обеспечивать защиту прав собственности на созданные при реализации инвестиционного проекта объекты, а также прав пользования на земельные участки, необходимые для реализации инвестиционного проекта и/или их размещения".
Как мы видим, нигде нет ни слова о распродаже драгоценных земель Абхазии иностранцам и чужеземцам (то есть россиянам), а есть пункт о предоставлении земли в пользование. А чтобы алчных чужеземцев и иностранцев в очередной раз с предоставленных участков не выкинули, когда деньги все вложены и уже можно получать законную прибыль, есть пункт о защите их инвестиций. Данные положения - тотальная и абсолютная база для любых соглашений об инвестициях в любой точке мира.

Интересно, что те же люди, которые фактически пошли на государственный переворот, чтобы грудью защитить родную республику от коварных иностранцев и чужеземцев, сильно беспокоятся о том, чтобы деньги, которыми родина иностранцев и чужеземцев на 70 процентов финансирует бюджет независимой Абхазии, продолжали исправно поступать.

На днях исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил о намерении провести переговоры с представителями правительства России о возобновлении российской финансовой помощи республике, которая была частично приостановлена из-за невыполнения обязательств по ратификации ранее подписанных соглашений. Видимо, чтобы иностранный и чужеземный горшочек продолжал варить, один из лидеров оппозиции - Адгур Ардзинба поклялся, что "Российская Федерация - наш стратегический партнер, а наши народы связывают вековые братские отношения".

Не факт, что главные поклонники России поняли, что приостановка российской финансовой помощи была последним предупреждением. Вчера первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил, что "отказ парламента Абхазии от ратификации инвестиционного соглашения с Россией повлечет за собой охлаждение отношений между Москвой и Сухумом" и "ущерб, если они продолжат, будет нарастать".

Впрочем, по сообщениям должностных лиц Минсельхоза Абхазии, в этом сезоне из страны, чью гордую независимость обеспечивают российские деньги и российские Вооруженные силы, в Россию планируют экспортировать около 37 тысяч тонн цитрусовых.
Если всепрощающие и благодарные россияне в итоге увидят эти мандарины на своих новогодних прилавках - значит, все в порядке: кризис миновал, а вековая дружба в очередной раз победила ревизии и манипуляции. А это главное.

4/12/24

Источник - ria.ru
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