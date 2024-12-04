 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2024
06:44  В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии, - Military Watch Magazine
06:33  Людей заставят меньше есть и больше работать.., - Сергей Савчук
05:42  Тимофей Бордачев: Франция становится для России бесполезной
05:38  Президент Токаев подписал трехлетний бюджет Казахстана
05:31  Суд разрушил единство Евросоюза, - Владимир Добрынин
05:25  Кирилл Стрельников: Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить
05:19  Индия и Бангладеш не поделили веру. Два крупнейших государства Южной Азии вступили в конфликт

04:56  Нацсобрание Франции вынесло правительству вотум недоверия. Барнье - прощай!
04:47  Доверие к доллару укрепят угрозами и насилием, - Михаил Сергеев
02:22  Узбекские мигранты за 10 месяцев 2024 год вывели из России $10 миллиардов
02:11  Русские войска на Часов Яр – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
00:46  Южнокорейский президент оказался в интересном положении, - Н.Портякова
00:42  Второй рывок Ватикана. Как рождалась уния, и одолеет ли она Украину теперь, - "Регнум"
00:38  Новым главным тренером "Пахтакора" назначили португальца Морейру
00:36  Укол зонтиком. Алишер Усманов повторно оставил пост главы Международной федерации фехтования
00:35  Китайская ответка. Валютный ультиматум 47-го президента может иметь негативные последствия для Соединенных Штатов
00:32  МВД Украины объявило в розыск сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея
Среда, 04.12.2024
13:43  Москва, а не Вашингтон, достигнет на Украине "мира через силу", - В.Овчинский
13:42  Новая Земля - самый северный и холодный форпост России
11:37  Казахстан инициировал резолюцию ООН по ядерному разоружению
11:25  Трамп и Маск готовятся хорошенько встряхнуть Америку, - Виталий Рюмшин
11:09  Южнокорейские парламентарии начали процедуру импичмента президента Юн Сок Еля
11:06  "Они хотели напасть на меня". Байден вогнал в ступор американскую элиту
11:04  Геворг Мирзаян: Три важнейших урока для России от падения Алеппо
11:03  Почему алматинцев не беспокоит грязный воздух, несмотря на смертельные заболевания
11:01  Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар, - Ольга Самофалова
11:00  Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект
10:54  Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси, - Любовь Степушова
10:52  "Кабельная война" на морях: для чего англосаксы разгоняют истерию?
10:48  Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону
10:45  ВС РФ приступили к штурму села Новый Комар – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
10:37  Трагедия положения: из-за чего в Южной Корее резко вспыхнул политический кризис, - "Известия"
10:19  Улица против мечты: что происходит на грузинском майдане, - Игорь Кармазин
09:12  Запад увидел последний шанс победить Россию, - Виктория Никифорова
09:05  Трамп надует криптовалюты и взорвет доллар, - Къ
09:01  При попытке бежать заграницу задержан обвиненный в коррупции экс-замминистра транспорта РФ Алексей Семенов,
08:55  В кресло министра труда и миграции Кыргызстана вновь усаживается Равшанбек Сабиров (экс-министр Жылдыз Полотова поигралась 5 месяцев)
08:51  Кабинет министров Южной Кореи подает в отставку. В протест шизанувшемуся президенту Сок Елю
08:49  К общей теории ужаса. Страх присущ времени, ужас ближе к вечности, - Александр Дугин
08:45  Адская битва за Часов Яр: 700 бандеровцев, итальянских спецназовцев и грузинских наемников замурованы в подземелье завода огнеупоров, - Р.Маркуш
08:41  Тбилиси. Изуверка Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен сакральный трупик, желательно - детский
08:39  О "временных" уступках и окончании российско-украинского конфликта, - НГ
00:56  Держать формирования: атака террористов в Сирии готовилась около года, - Альберт Калашян
00:55  Южнокорейский парламент отменил указ президента Сук Еля о введении военного положения
00:54  Магический меч кальвинизма: избранные и отверженные. Черный гений христианского мира. Ч. 1 (уроки истории),- В.Можегов
00:51  Премьеры над Парижем: что ждать от Макрона при отставке правительства Франции, - Иван Дубровин
00:49  Исламская партия еврейского государства. Бывает и такое, - Михаил Стрелец
00:38  Противники Асада пробудили курдский фронт. Сирийскую армию начали теснить с восточной стороны, - Игорь Субботин
00:35  Узбекским правоохранителям и военнослужащим запретили заниматься бизнесом
00:31  Талибы дали старт строительству газопровода ТАПИ на границе с Туркменистаном
00:03  Млечный Путь внутри гигантской пустоты? Новости космогонии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Суд разрушил единство Евросоюза, - Владимир Добрынин
05:31 05.12.2024

4 ДЕКАБРЯ 2024,
Суд разрушил единство Евросоюза@ Global Look Press/Keystone Press Agency
Tекст: Владимир Добрынин

Остатки репутации одной из самых символических судебных инстанций западного мира – Международного уголовного суда (МУС) в Гааге – уничтожаются на глазах. А все потому, что даже те страны, которые этот суд основали – так называемые европейские демократии, – в итоге вступили в перепалку из-за его решений. Как это произошло?
В Евросоюзе – раздрай из-за Биньямина Нетаньяху. Точнее – из-за обнаружившегося вдруг несовпадения позиций различных государств, входящих в Евросоюз, по поводу ордера на арест израильского премьера.

Например, еще в конце минувшей недели неожиданно выяснилось, что Франция не намерена исполнять ордер Международного уголовного суда на задержание израильского лидера. Руководители государств имеют иммунитет на подобного рода вещи, заявили в Елисейском дворце.

И действительно, по определению ООН, находящиеся на высших государственных должностях чиновники "обладают иммунитетом от судебных действий, предпринимаемых в другой стране". Не распространяется упомянутый иммунитет на преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления, апартеид, пытки и похищения людей.

И сторонники, и противники ареста Нетаньяху подтверждают свою правоту этим ооновским определением. Только сторонники указывают на то, что израильский премьер вершил акты геноцида и военные преступления, а противники считают, что ни то ни другое не доказано: просто идет война, и вообще, это палестинцы напали на израильтян, а не наоборот.

Позиция Парижа была обнародована накануне Международного дня солидарности с палестинским народом, отмечаемого 29 ноября. В 45 городах Испании и столице Румынии Бухаресте в субботу, 30 ноября, прошли марши солидарности. Обошлось без стычек с полицией – однако немедленно выяснилось, что Франция наживает своим решением врагов не только среди арабского Ближнего Востока, но и среди ближайших союзников и партнеров – стран Евросоюза.

МУС обеспокоился ростом числа неисполненных ордеров на арест
Первым на демарш французов отреагировало испанское правительство. Министр иностранных дел пиренейской страны Хосе Мануэль Альбарес, выступая перед депутатами Конгресса, заявил, что "если господин Нетаньяху ступит на испанскую землю, он будет немедленно арестован. И это решение нами пересматриваться не будет".

Альбарес напомнил, что "Испания является одной из основательниц Международного уголовного суда и входит в число разработчиков и создателей Римского статута". А в качестве детали, которая должна устранить все сомнения в том, что Испания будет исполнять все, что решат в Гааге, Альбарес добавил, что правительство страны направит дополнительные 1,6 млн евро на поддержку работы МУС.

"Мы создавали МУС специально для того, чтобы Европа стала центром принятия адекватных решений. Чтобы справедливость выдвигаемых обвинений против кого-либо доказывалась в суде, то есть юридически, а не с помощью ракет. И тут – такой подвох, – возмутилось решением Парижа испанское издание El Confidencial. –

Это же просто предательство!"

Что теперь будет в просвещенной и претендующей на мировое лидерство Европе, если Нетаньяху решит приехать в ЕС? Кто еще, как не Старый Свет, должен показать пример исполнения решений органа, придуманного по инициативе европейцев же? Никакого примера в реальности не получилось. Наоборот, ордер на арест Нетаньяху сформировал в "Содружестве двадцати семи" два противостоящих друг другу лагеря. Против исполнения ордера уже выступили, помимо Франции, Венгрия, Австрия, Чехия и Италия.

"Виктор Орбан, чья страна председательствует в Евросоюзе сейчас, уже сказал, что не будет исполнять ордер. То есть Нетаньяху может спокойно прилететь в Будапешт. А оттуда, ничего не боясь, в Париж. А потом – в Рим? Вице-премьер итальянского правительства Маттео Сальвини тоже озвучивал свое несогласие с ордером МУС, выписанным в адрес Нетаньяху. Мы видим, что европейское единство разваливается, и Европа не станет центром справедливости на планете", – возмущается пресса пиренейского королевства. И не просто возмущается, а поименно называет виновных в происходящем.

"Неслучайно величайшими защитниками Израиля и его политики, помимо Сальвини и Орбана, являются европейские крайне правые партии, включая неонацистов, от Герта Вилдерса (Нидерланды, лидер Партии свободы) до Абаскаля (Испания, лидер партии Vox), австрийская крайне правая партия FPO и, конечно же, немецкая "Альтернатива для Германии". Все они – наследники и последователи Гитлера", – пишет турецкий корреспондент Confidencial Илия Топпер, похоже, не боясь иска за оскорбления и разжигание межнациональной розни.

Да и сравнение неуместное – Гитлер уничтожал евреев. А все перечисленные политики и партии обвиняются Топпером в том, что занимают, наоборот, произраильскую позицию.

"Список Топпера" можно расширить, внеся в него, например, вице-премьера итальянского правительства Антонио Таяни, выразившего сомнения в законности выписки ордера на арест израильского лидера. "Израиль не входит в число стран, признающих юрисдикцию МУС. Не уверен, что в случае с Нетаньяху выписка ордера может носить не юридический, а политический характер", – сказал Таяни. Более того, в этот список должны быть внесены и США, которые угрожают санкциями своим соратникам по НАТО за преследование Нетаньяху.

Между тем позиция Евросоюза в целом – то есть брюссельских чиновников – предельно ясна. Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза словак Петер Стано заявил, что "ордер МУС должен быть исполнен. Все страны – члены ЕС обязаны следовать принципам обеспечения уголовного правосудия и сотрудничества для борьбы с безнаказанностью". С ним солидарен еврокомиссар по вопросам юстиции бельгиец Дидье Рейндерс, заявивший, что "все страны ЕС, конечно, должны полностью уважать решение независимого трибунала".

Этой позиции, кроме Испании, следует и ряд других стран ЕС. О принятых на себя обязательствах арестовать израильского премьера заявили Бельгия, Нидерланды и Ирландия. Глава немецкого МИД Анналена Бербок заявила, что Германия "с уважением относится к ордеру МУС".

Впервые ордер на арест действующего главы государства Международный уголовный суд выписал в 2009 году, распорядившись заключить под стражу руководителя Судана Омара аль-Башира. В 2010 году ордер был выписан повторно – президент Судана обвинялся в геноциде и военных преступлениях, совершенных по его распоряжению в ходе межэтнического Дарфурского конфликта 2003 года. Аль-Башир почти не придал этому значения, продолжив управлять своей родиной и совершать международные поездки в страны, где его арестовать не обещали. Только в 2019 году, когда его сместили с поста военные, Омар аль-Башир был действительно задержан, однако не выдан в Гаагу, а осужден в родном государстве.

А в прошлом году Франция продемонстрировала свою позицию поддержки "преодоления иммунитета, имеющегося у главы государства", поддержав выписанный МУС ордер на арест президента России, которому не признаваемый Москвой трибунал приписывает "военные преступления". Именно в этом же в МУС обвиняют Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта. Но они, по мнению Парижа, аресту не подлежат.

Такое жонглирование ордерами и терминами наводит на мысль, что французские власти хорошо знакомы с русской пословицей "закон – что дышло: куда повернешь – туда и вышло".

Тем более что инструментов, с помощью которых МУС мог бы обеспечить реализацию своего ордера, у него нет. Наличие полицейских сил у этого суда уставом не предусмотрено, значит Гааге остается только ждать, когда какая-то из "согласных" стран привезет Нетаньяху в суд в наручниках. Сомнительно, что такое произойдет. Во-первых, потому что Нетаньяху не поедет в "опасные" государства, а во-вторых, число желающих играть в эту игру, как видим, уменьшается.

Так чего же в итоге добился МУС выдачей ордера на Нетаньяху? Продемонстрировал, что его ордера не стоят даже той бумаги, на которой они выписаны. Это фактически признал и сам МУС, выразив беспокойство по поводу роста числа ордеров, остающихся неисполненными. А значит, перед нами в том числе признание того, что на самом деле и Европа, и продвигаемый брюссельскими чиновниками суд окончательно перестали быть "центром принятия адекватных решений".

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733365860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Важно внедрять зеленые технологии: Спикер Сената о развитии туризма
- Олжас Бектенов о приоритетах в геологоразведке: Для роста доходов исследовать наши недра в первую очередь должны государственные компании
- Олжас Бектенов: Школы на селе выполняют исключительную роль – служат центрами знаний, культуры и досуга. До 2027 года в Казахстане построят 180 новых сельских школ
- Государственный советник принял участие в работе научно-редакционного совета академического многотомника по истории Казахстана
- Кадровые перестановки
- Главы МИД Казахстана и Ирана обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений
- Высшая аудиторская палата подвела итоги аудита деятельности Комитета казначейства
- Новая система уборки в Алматы: многолетние контракты, современная техника и инновации
- Рейтинги АО "Батыс транзит" по международной и национальной шкале подтверждены на уровне "B/B" и "kzBBB-"; прогноз – "Стабильный"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  