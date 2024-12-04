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Людей заставят меньше есть и больше работать.., - Сергей Савчук
06:33 05.12.2024

В своем свежем интервью миллиардер Билл Гейтс вновь поднял тему борьбы с глобальным потеплением. В частности, он привел данные статистики: мировое поголовье крупного рогатого скота в ходе своей жизнедеятельности производит порядка шести процентов выбросов всех парниковых газов, включая метан. И потому человечеству придется либо научить буренок держать свой богатый метановый внутренний мир в себе, либо уже в ближайшее время начать жарить стейки не из мяса.

Когда глупость звучит из уст обычного смертного, это никого не заботит. А вот когда заведомо опасные идеи в массовое сознание внедряет человек с состоянием более ста миллиардов долларов, весь мир слушает затаив дыхание, потому как люди подобного калибра вполне способны влиять на ход истории и формировать глобальные тренды. Настораживает тот факт, что Гейтс наряду со своими коллегами по первой десятке богачей все более настойчиво вбрасывает нарративы, общий смысл которых сводится к старому каламбуру: мол, наши люди будут жить плохо, но недолго.

Гейтса трудно заподозрить в незнании цифр, процессов и физического базиса естественных процессов, происходящих с нашей планетой. Потому выдергивание из цельной, очень сложной и многогранной мозаики отдельных кусочков явно имеет некую цель. Манипулятивную и не афишируемую прямо.

Во-первых, Гейтс просто обязан знать противоположные точки зрения относительно текущего нагрева атмосферы Земли, одна из которых гласит, что глобальное потепление - это процесс цикличный, эндогенный, а углекислый газ вовсе не жуткий убийца всего живого на земле. Во-вторых, миллиардеру, которому доступны любые, даже самые маститые консультанты, неплохо бы ознакомиться с фактами, отрицающими необходимость менять свиную рульку на полуфабрикаты из прессованных тараканов.

Население планеты сегодня превысило отметку 8,1 миллиарда. Взрывной рост отмечается с начала XIX века, когда в 1800 году на планете обитало 990 миллионов человек, а всего век спустя эта цифра удвоилась.

Занятное наблюдение: если на временную шкалу приросла человеческой популяции наложить даты медицинских открытий - например, лекарств и вакцин, то мы увидим прямую взаимосвязь. Под самый занавес XVIII века была успешно испытана вакцина против натуральной оспы, а за следующие сто лет, когда человечество прибавило чистый миллиард, ученые победили также бешенство, тиф, холеру и чуму. Кстати, само слово vaccinia означает оспу столь ненавистных Гейтсу коров. Век ХХ стал периодом открытий лекарств против возбудителей коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и многих других. Этот прорыв наряду со все ускоряющимся научно-техническим прогрессом и стал причиной прироста населения планеты с двух до восьми миллиардов.
И всех их нужно ежедневно чем-то кормить.

Как известно, человек - главный хищник на Земле и потому просто физически вынужден культивировать и возобновлять собственную кормовую базу, иначе окружающий нас мир давно превратился бы в декорации мрачного постапокалиптического боевика с безжизненными пустошами. Фактически человечество ест все, что произрастает, ходит, летает и плавает.

Природоохранные организации называют следующие цифры ежегодного потребления: акулы - 100 миллионов особей, коровы - 300 миллионов, овцы - 500 миллионов, индюки - 600 миллионов, кролики - 1,2 миллиарда, свиньи - 1,5 миллиарда, утки - два миллиарда, а основной пищевой единицей является курица. За год человечество съедает 75 миллиардов кур и цыплят. Это только сухопутные животные, а за кадром еще 700 миллионов голов тунца, по два миллиарда головоногих и устриц и 14 миллиардов сардин.
При этом доступность природного пищевого изобилия распределена неравномерно. В развитых странах на помойку отравляется до трети всей производимой еды, в беднейших же регионах люди зачастую живут на подножном корме. Однако ООН в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) отмечает сокращение количества голодающих людей - за последние 20 лет их стало меньше почти на 200 миллионов. Побеждать голод в том числе помогают и научно-техническое развитие, и 1,5 миллиарда голов крупного рогатого скота. Именно таково их мировое поголовье.
Буренки и несушки не существуют в вакууме - для обеспечения цикла воспроизводства животноводческих направлений задействованы длинные промышленные цепочки. От сельского хозяйства, поставляющего сено, силос, рыбий жир, сорго, молотые и дробленые злаковые культуры, затем от производства комбикормов, куда на автоматизированных линиях замешивают животные и растительные добавки, до предприятий по разделке, переработке, упаковке, доставке и хранению говяжьих стейков, крабовых палочек или свежей руколы.

В мире миллиардера Гейтса все эти технологические цепочки можно и нужно разорвать - правда, остается без ответа, куда девать громадные объемы высвободившихся рабочих рук. И вот тут мы подходим к главному вопросу, о котором бывший глава Microsoft почему-то не говорит.

Гейтс и апологеты тотального забоя крупного рогатого скота, как и в случае с теорией глобального потепления, должны бы знать и альтернативные научные выкладки. В демографических прогнозах сегодня превалирует умеренная модель, в рамках которой к 2050 году человечество достигнет отметки десять миллиардов. На этом рост закончится, перейдя в плато. В оптимистической модели людей станет порядка 14 миллиардов, а по негативным моделям популяция может и вовсе вернуться к текущим восьми миллиардам, но мы умышленно берем усредненные показатели.

Текущие процессы в сфере сельского хозяйства - механизация, повышение урожайности, расширение пахотных площадей, развитие животноводства - обеспечивают беспрецедентный уровень пищевого благосостояния с планомерным наступлением на голод. Убийство миллиарда коров поможет экологии приблизительно никак, поскольку лишь один средненький вулкан при извержении выбрасывает в атмосферу столько же углекислого и сернистого газа, оксида азота, водорода и метана, сколько производят полсотни крупных промышленных предприятий. При этом выбросами фабрик можно управлять, а регулировать деятельность 500 действующих вулканов человечество пока не научилось.

В западном обществе популярна конспиративная теория, что богатейшие люди планеты, состояние которых увеличивается все возрастающими темпами, мягко говоря, лукавят. Под соусом заботы о планете и общем благе, приправленном вырванными из контекста цифрами, людей убеждают, что они живут непозволительно хорошо и сытно. Массовое сознание готовят к тому, что мясо будет очень дорогой роскошью, доступной лишь избранным. А остальные должны быть благодарны, что имеют возможность работать за пайку сублимированного супа из кузнечиков.

Источник - ria.ru
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