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В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии, - Military Watch Magazine
06:44 05.12.2024

ПЕТР ЕРМИЛИН 05.12.2024
В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии

Джихадисты "Джебхат ан-Нусры" (организация признана в России террористической и запрещена) пытаются приблизиться к ключевой российской авиабазе в Сирии, пишут журналисты американского военного журнала Military Watch Magazine (MWM). В своей статье они раскрывают, почему Турция, Израиль и США хотят уничтожить эту базу. Pravda.Ru публикует перевод материала MWM.

Джихадистские военизированные формирования, поддерживаемые турецким государством, добились прогресса в своем продолжающемся наступлении на сирийскую территорию, расположив свои силы ближе к главному зарубежному военному объекту России, а именно к авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия.

Группировки джихадистов, действующие под покровительством Турции в сирийской провинции Идлиб, неоднократно и с переменным успехом пытались нанести удары по объекту, иногда используя беспилотники, но в конце 2010-х годов также использовали артиллерию для более успешных внезапных атак.

Джихадисты, действующие под эгидой таких организаций, как фронт "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское движение Восточного Туркестана" (организация признана в России террористической и запрещена), очень сильно полагаются на материальную поддержку и покровительство Турции в своих операциях и получали значительную помощь от турецкой воздушной и артиллерийской поддержки, а также от поддержки Израиля с воздуха во время столкновений с сирийскими войсками в прошлом.

Совсем недавно они были подкреплены развертыванием украинских сил специального назначения и советников, причем украинские специалисты уделяют особое внимание обучению ополченцев ведению боевых действий с помощью беспилотников, чтобы более эффективно наносить удары по российским и сирийским войскам.

Срыв или прекращение российских воздушных операций на авиабазе Хмеймим стало бы крупным успехом для джихадистских группировок и могло бы стать ключевым фактором дальнейшего продвижения в Сирии, поскольку этот объект занимал центральное место в российской воздушной кампании в поддержку сирийских войск.

Нейтрализация объекта также была бы весьма выгодна не только интересам Украины, но и интересам Израиля, учитывая ту роль, которую российские военные средства сыграли в предотвращении израильских атак на сирийские объекты в прошлом. Однако главным выгодоприобретателем стал бы главный спонсор джихадистов, а именно Турция, которая вместе со своими союзниками по НАТО уже давно выступает категорически против сохранения Россией любого рода военного присутствия на Ближнем Востоке.

Российские истребители, базирующиеся на авиабазе Хмеймим, неоднократно участвовали в перехватах американских самолетов, нарушавших воздушное пространство Сирии. Это включало многочисленные перехваты с очень близкого расстояния американских беспилотников MQ-9 Reaper над Сирией летом 2023 года, в результате одного из которых 23 июля самолет ВВС США получил серьезные повреждения винта после того, как истребитель Су-35 сбросил сигнальные ракеты на его пути.

Таким образом, объект противостоит целям поддерживаемых Турцией джихадистских группировок, Турции, Соединенных Штатов и Израиля, поскольку препятствует усилиям всех четырех сторон по проведению операций на сирийской территории против интересов сирийского государства.

Петр Ермилин

Источник - military.pravda.ru
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