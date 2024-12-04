Эрдоган хотел устроить военный переворот в Сирии

06:50 05.12.2024

Максим Столяров. 04.12.2024



Президент Турции Реджеп Эрдоган после нападения боевиков на Алеппо надеялся устроить военный переворот в Сирии.



Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Президент Турции Реджеп Эрдоган после нападения боевиков на Алеппо надеялся устроить военный переворот в...

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"Сила этой организации [Тахрир аш-Шам] незначительна. Сирийская армия намного больше, сильнее, у нее есть и авиация, и бронетанковые части, и артиллерия, и спецподразделения. Так что силы совершенно не равны.



Что может произойти, на что надеялась Турция? Были сообщения в СМИ, что сирийская дивизия готова выступить против Асада, в Сирии начались волнения, и готовится военный переворот", – сказал Кедми.



"То есть, вероятно, у Эрдогана были какие-то сведения, или попытки, которые говорили, что возможно такой авантюрой попытаться свалить власть Асада, и привести к власти его прокси, которые под его руководством и покровительством.



Не надо забывать, что усиление ИГИЛ и мятеж против Асада шли при прямом участии и поддержке Турции", – добавил он.