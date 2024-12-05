Стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $100 тыс

07:19 05.12.2024

5.12.2024,



Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $100 тыс. Это следует из данных торговых площадок. Накануне виртуальная валюта вплотную подобралась к этому показателю, в очередной раз преодолев отметку $99 тыс.



Биржа Binance по данным на 5:41 мск зафиксировала, что курс криптовалюты составил $100,103 тыс., продемонстрировав рост на 4,29%.



Об удорожании биткойна до $101,08 тыс. (+5,6%) в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.



Агентство AFP ранее писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.