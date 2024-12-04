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|Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание участков госграницы
07:40 05.12.2024
Власти Кыргызстана и Таджикистана полностью завершили описание общей государственной границы. Глава ГКНБ Кыргызстана отметил, что через несколько месяцев вопрос будет "завершен окончательно".
Правительственные комиссии Кыргызстана и Таджикистана полностью завершили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской государственной границы, сообщается на сайте кабинета министров Кыргызстана.
Договоренности были достигнуты 4 декабря на встрече в Баткене руководителей ГКНБ Кыргызстана Камчыбека Ташиева и ГКНБ Таджикистана Саймумина Ятимова, которые возглавляют комиссии.
Ташиев и Ятимов поручили рабочим группам приступить к процессу оформления итоговых документов делимитации госграницы.
"Со всей ответственностью могу заявить, что сегодня исторический момент - согласование границы. В дальнейшем остаются юридическое оформление, ратификация через парламенты и подписания наших уважаемых президентов. Думаю, в ближайшем будущем, буквально через несколько месяцев завершим окончательно [вопрос] нашей границы", - заявил глава ГКНБ Кыргызстана.
Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 км. Из-за десятков спорных участков там периодически происходили вооруженные конфликты. Последнее крупнейшее обострение произошло в сентябре 2022 года. С обеих сторон тогда пострадали и погибли десятки человек.