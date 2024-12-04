Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту, - Сайфиддин Караев

07:43 05.12.2024

Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту

Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Интеграция энергосистем региона обеспечит доступ к возобновляемым источникам, позволяя странам обмениваться энергией в случае дефицита.



В Душанбе представили проект дорожной карты регионального рынка электроэнергии. Речь в ней идет о необходимости объединения энергосистем стран Центральной Азии, чтобы ни одна страна не испытывала проблем с перебоями электричества.



В настоящее время регион сталкивается с потерями электроэнергии в объеме 12,8% и межрегиональными сбоями, что угрожает энергетической безопасности стран.



На заседании экспертной группы по организации регионального рынка электроэнергии стран-участниц Организации экономического сотрудничества, 27 ноября был представлен "Проект дорожной карты регионального рынка электроэнергии ECO", который станет важным шагом в развитии энергосотрудничества стран региона ЦА.



Неиспользуемые энергетические возможности



В описании дорожной карты для создания связанной региональной энергетической системы в Центральной Азии говорится о том, что регион продолжает зависеть от угля и газа, несмотря на богатство природных ресурсов и потенциал для возобновляемых источников энергии.



Например, Узбекистан на 88% зависит от природного газа для производства электроэнергии. К 2040 году он столкнется с угрозой истощения запасов газа, что требует инвестиций в возобновляемую энергетику.



Казахстан, в свою очередь, намерен сократить производство угольной энергии на 50% к 2030 году, несмотря на прогнозируемый рост спроса.



Кыргызстан и Таджикистан обладают большим, пока еще в значительной мере неиспользованным потенциалом гидроэнергетических ресурсов, составляющим 158 и 527 ТВт*ч годового производства электроэнергии, который можно использовать для удовлетворения потребностей в энергии не только своих стран, но и соседних.

Туркменистан имеет значительные возможности для производства солнечной энергии.



Для снижения воздействия на окружающую среду и нагрузки на ископаемые ресурсы необходимо инвестировать в возобновляемую энергетику. Современная инфраструктура региона не готова к интеграции крупных мощностей на возобновляемых источниках, что требует значительных инвестиций. А эффективная координация на региональном уровне может улучшить стабильность энергосетей.



Объединенная энергосистема

Регион сталкивается с потерями электроэнергии (12,8%) и межрегиональными сбоями, что угрожает энергетической безопасности. Для улучшения ситуации необходимы инвестиции в новые высоковольтные линии и создание интегрированной системы.



Страны региона разрабатывают свои энергетические стратегии отдельно, не учитывая взаимозависимость своих энергосистем. Интеграция систем обеспечит доступ к возобновляемым источникам и повысит гибкость, позволяя странам обмениваться энергией в случае дефицита. Это также улучшит стабильность системы и снизит зависимость от углеродных источников.

Объединенная энергосистема позволит эффективнее использовать природные ресурсы, такие как газ и уран, и значительно увеличит долю низкоуглеродной энергии.



Интеграция энергетических рынков снизит тарифы на электроэнергию, повысит конкуренцию и приведет к улучшению экономики региона, созданию рабочих мест и улучшению гендерного паритета.



Для успешного регионального энергетического соединения требуется комплексный подход, который , создавая единую среду для устойчивого развития и процветания сотрудничества.



Для успешной интеграции энергетической инфраструктуры и рынков в Центральной Азии требуется многомерный комплексный подход, который объединяет технические, политические, финансовые и организационные соображения и будет способствовать созданию благоприятной среды для реализации экономических и экологических преимуществ в странах региона.