 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 05.12.2024
08:03  Запад заменил исламских террористов украинцами, - Рафаэль Фахрутдинов
07:43  Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту, - Сайфиддин Караев
07:40  Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание участков госграницы
07:19  Стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $100 тыс
06:50  Эрдоган хотел устроить военный переворот в Сирии
06:44  В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии, - Military Watch Magazine
06:33  Людей заставят меньше есть и больше работать.., - Сергей Савчук

05:42  Тимофей Бордачев: Франция становится для России бесполезной
05:38  Президент Токаев подписал трехлетний бюджет Казахстана
05:31  Суд разрушил единство Евросоюза, - Владимир Добрынин
05:25  Кирилл Стрельников: Вековые друзья попросили Россию уйти и не мешать. Но деньги оставить
05:19  Индия и Бангладеш не поделили веру. Два крупнейших государства Южной Азии вступили в конфликт
04:56  Нацсобрание Франции вынесло правительству вотум недоверия. Барнье - прощай!
04:47  Доверие к доллару укрепят угрозами и насилием, - Михаил Сергеев
02:22  Узбекские мигранты за 10 месяцев 2024 год вывели из России $10 миллиардов
02:11  Русские войска на Часов Яр – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
00:46  Южнокорейский президент оказался в интересном положении, - Н.Портякова
00:42  Второй рывок Ватикана. Как рождалась уния, и одолеет ли она Украину теперь, - "Регнум"
00:38  Новым главным тренером "Пахтакора" назначили португальца Морейру
00:36  Укол зонтиком. Алишер Усманов повторно оставил пост главы Международной федерации фехтования
00:35  Китайская ответка. Валютный ультиматум 47-го президента может иметь негативные последствия для Соединенных Штатов
00:32  МВД Украины объявило в розыск сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея
Среда, 04.12.2024
13:43  Москва, а не Вашингтон, достигнет на Украине "мира через силу", - В.Овчинский
13:42  Новая Земля - самый северный и холодный форпост России
11:37  Казахстан инициировал резолюцию ООН по ядерному разоружению
11:25  Трамп и Маск готовятся хорошенько встряхнуть Америку, - Виталий Рюмшин
11:09  Южнокорейские парламентарии начали процедуру импичмента президента Юн Сок Еля
11:06  "Они хотели напасть на меня". Байден вогнал в ступор американскую элиту
11:04  Геворг Мирзаян: Три важнейших урока для России от падения Алеппо
11:03  Почему алматинцев не беспокоит грязный воздух, несмотря на смертельные заболевания
11:01  Трамп напал на БРИКС из-за страха за доллар, - Ольга Самофалова
11:00  Черная неблагодарность Асада: в Сирии не реализовался ни один российский коммерческий проект
10:54  Грузия нанесла Западу чувствительный удар. Какие шаги дальше предпримет Тбилиси, - Любовь Степушова
10:52  "Кабельная война" на морях: для чего англосаксы разгоняют истерию?
10:48  Окружение Курахово: российская армия заходит в тыл украинскому гарнизону
10:45  ВС РФ приступили к штурму села Новый Комар – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
10:37  Трагедия положения: из-за чего в Южной Корее резко вспыхнул политический кризис, - "Известия"
10:19  Улица против мечты: что происходит на грузинском майдане, - Игорь Кармазин
09:12  Запад увидел последний шанс победить Россию, - Виктория Никифорова
09:05  Трамп надует криптовалюты и взорвет доллар, - Къ
09:01  При попытке бежать заграницу задержан обвиненный в коррупции экс-замминистра транспорта РФ Алексей Семенов,
08:55  В кресло министра труда и миграции Кыргызстана вновь усаживается Равшанбек Сабиров (экс-министр Жылдыз Полотова поигралась 5 месяцев)
08:51  Кабинет министров Южной Кореи подает в отставку. В протест шизанувшемуся президенту Сок Елю
08:49  К общей теории ужаса. Страх присущ времени, ужас ближе к вечности, - Александр Дугин
08:45  Адская битва за Часов Яр: 700 бандеровцев, итальянских спецназовцев и грузинских наемников замурованы в подземелье завода огнеупоров, - Р.Маркуш
08:41  Тбилиси. Изуверка Зурабишвили призвала детей присоединиться к беспорядкам... Оппам нужен сакральный трупик, желательно - детский
08:39  О "временных" уступках и окончании российско-украинского конфликта, - НГ
00:56  Держать формирования: атака террористов в Сирии готовилась около года, - Альберт Калашян
00:55  Южнокорейский парламент отменил указ президента Сук Еля о введении военного положения
00:54  Магический меч кальвинизма: избранные и отверженные. Черный гений христианского мира. Ч. 1 (уроки истории),- В.Можегов
00:51  Премьеры над Парижем: что ждать от Макрона при отставке правительства Франции, - Иван Дубровин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   |   Туркменистан   | 
Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту, - Сайфиддин Караев
07:43 05.12.2024

Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту
Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Интеграция энергосистем региона обеспечит доступ к возобновляемым источникам, позволяя странам обмениваться энергией в случае дефицита.

В Душанбе представили проект дорожной карты регионального рынка электроэнергии. Речь в ней идет о необходимости объединения энергосистем стран Центральной Азии, чтобы ни одна страна не испытывала проблем с перебоями электричества.

В настоящее время регион сталкивается с потерями электроэнергии в объеме 12,8% и межрегиональными сбоями, что угрожает энергетической безопасности стран.

На заседании экспертной группы по организации регионального рынка электроэнергии стран-участниц Организации экономического сотрудничества, 27 ноября был представлен "Проект дорожной карты регионального рынка электроэнергии ECO", который станет важным шагом в развитии энергосотрудничества стран региона ЦА.

Неиспользуемые энергетические возможности

В описании дорожной карты для создания связанной региональной энергетической системы в Центральной Азии говорится о том, что регион продолжает зависеть от угля и газа, несмотря на богатство природных ресурсов и потенциал для возобновляемых источников энергии.

Например, Узбекистан на 88% зависит от природного газа для производства электроэнергии. К 2040 году он столкнется с угрозой истощения запасов газа, что требует инвестиций в возобновляемую энергетику.

Казахстан, в свою очередь, намерен сократить производство угольной энергии на 50% к 2030 году, несмотря на прогнозируемый рост спроса.

Кыргызстан и Таджикистан обладают большим, пока еще в значительной мере неиспользованным потенциалом гидроэнергетических ресурсов, составляющим 158 и 527 ТВт*ч годового производства электроэнергии, который можно использовать для удовлетворения потребностей в энергии не только своих стран, но и соседних.
Туркменистан имеет значительные возможности для производства солнечной энергии.

Для снижения воздействия на окружающую среду и нагрузки на ископаемые ресурсы необходимо инвестировать в возобновляемую энергетику. Современная инфраструктура региона не готова к интеграции крупных мощностей на возобновляемых источниках, что требует значительных инвестиций. А эффективная координация на региональном уровне может улучшить стабильность энергосетей.

Объединенная энергосистема
Регион сталкивается с потерями электроэнергии (12,8%) и межрегиональными сбоями, что угрожает энергетической безопасности. Для улучшения ситуации необходимы инвестиции в новые высоковольтные линии и создание интегрированной системы.

Страны региона разрабатывают свои энергетические стратегии отдельно, не учитывая взаимозависимость своих энергосистем. Интеграция систем обеспечит доступ к возобновляемым источникам и повысит гибкость, позволяя странам обмениваться энергией в случае дефицита. Это также улучшит стабильность системы и снизит зависимость от углеродных источников.
Объединенная энергосистема позволит эффективнее использовать природные ресурсы, такие как газ и уран, и значительно увеличит долю низкоуглеродной энергии.

Интеграция энергетических рынков снизит тарифы на электроэнергию, повысит конкуренцию и приведет к улучшению экономики региона, созданию рабочих мест и улучшению гендерного паритета.

Для успешного регионального энергетического соединения требуется комплексный подход, который , создавая единую среду для устойчивого развития и процветания сотрудничества.

Для успешной интеграции энергетической инфраструктуры и рынков в Центральной Азии требуется многомерный комплексный подход, который объединяет технические, политические, финансовые и организационные соображения и будет способствовать созданию благоприятной среды для реализации экономических и экологических преимуществ в странах региона.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733373780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с Президентом Nazarbayev University
- Новый Бюджетный кодекс и другие законы приняли депутаты Мажилиса во втором чтении
- Олжас Бектенов принял участие в заседании казахстанско-кыргызского Межправительственного совета в Бишкеке
- Оправдывает ли команда президента Токаева ожидания казахстанцев?
- Роман Скляр встретился со старшим вице-президентом французской компании "TotalEnergies Renewables" Оливье Жуни
- "Вы строите какой-то Штрафастан": депутат обвинил чиновников в вымогательствах у бизнеса
- "Это не товар, это судьба человека": проблему похищения невест рассмотрят в Мажилисе
- Центрам психологической помощи для детей и семей окажут международную поддержку
- Имангали Тасмагамбетов: "НАТО приближается к границам Беларуси и России"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  