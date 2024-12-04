Запад заменил исламских террористов украинцами, - Рафаэль Фахрутдинов

08:03 05.12.2024

4 ДЕКАБРЯ 2024,

Эксперты объяснили причины использования украинских военных западными странами в Сирии



Tекст: Евгений Поздняков,

Рафаэль Фахрутдинов



К атаке "Хайят Тахрир аш-Шам*" на Алеппо причастны Вашингтон и Киев. Украинские военные не только помогали боевикам живой силой, но и обучали их применению БПЛА. Эксперты отмечают, что Запад начал использовать подготовленных украинцев в конфликтах по всему миру – оказался востребован их террористический опыт. Украинским военным это тоже выгодно – они пытаются понравиться Западу, понимая свою невостребованность после поражения Киева.

Террористам в Сирии активно помогают Вашингтон и Киев, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, члены организации "Хайят Тахрир аш-Шам*" (ХТШ, прежнее название "Джебхат ан-Нусра*", запрещена в России) и украинские военные были замечены в научном центре провинции Алеппо.



Дипломат отметил, что взаимодействие Киева и боевиков происходит как в сфере вербовки, так и в рамках совершения атак против российского контингента, присутствующего на территории Сирии. Небензя добавил, что представители ХТШ "откровенно бравируют" поддержкой со стороны спецслужб Украины.



По словам постпреда, Киев также снабжает боевиков в Идлибе беспилотниками и кодированными GPS-модулями. Он упрекнул США в том, что те "лукаво утверждали" причастность к нападению на Алеппо неких повстанцев, хотя речь идет о "террористах и экстремистах".



На "украинский след" и поддержку внешних сил в сирийских событиях указала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что Киев ранее делился опытом с экстремистами в других регионах, и это не первый случай причастности украинских сил к эскалации. В частности, она упомянула о событиях в африканских странах.



Российские военные аналитики также не ставят под сомнение участие украинской стороны в террористической атаке на Алеппо, но допускают, что степень влияния Киева на эти события несколько раздута западными СМИ для того, чтобы "прикрыть" деятельность американских военных и спецслужб в регионе.



"Во-первых, масштаб сотрудничества украинских специалистов с боевикам ХТШ может быть не настолько серьезным, как это хотелось бы представить Киеву. Украина нередко приписывает себе активность везде, где атакуют российских военных", – отметил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт.



"Тем не менее сотрудничество действительно есть, и в первую очередь потому, что сейчас почти ни у кого в мире нет реального опыта ведения боевых действий. А у ВСУ он есть. И очевидно поэтому Запад привлекает украинских специалистов в той или иной степени в различных частях мира, где ведутся конфликты", – рассуждает собеседник.



"Теоретически пара-тройка опытных операторов БПЛА могут передать сирийским боевикам некие приемы и ухищрения работы. Сомнительно, что это сыграло решающую роль в наступлении ХТШ, но свой вклад наверняка внесло",



– добавил спикер. "Кстати, Украина сама стремится быть частью таких операций. Они считают, что тем самым повышают свой рейтинг в глазах американских кураторов и пытаются доказать свою полезность. Эта история, в принципе, была типичной и для холодной войны, когда некоторые младшие партнеры США могли использоваться в операциях за пределами региона", – напомнил он.



"Что же касается технической помощи боевикам, то, насколько я понимаю, она в основном идет из Турции. Турции, как члену НАТО, доступна западная техника. Соответственно, дроны, устройства слежения, связи, различные тепловизоры и прочее вполне могут использоваться боевиками ХТШ", – полагает Кашин.



"Украина долгое время занималась налаживанием контактов с ХТШ. Об их связях известно давно, и можно вполне допустить, что Киев самостоятельно выстраивал отношения с этой террористической группировкой", – добавляет востоковед Кирилл Семенов.



"Напомню, что они также взаимодействовали с сирийскими курдами. США это не особо нравилось, и американцы даже запустили масштабную кампанию в СМИ с критикой действий офиса Зеленского. Об этом писали крупнейшие западные медиа, например, The Washington Post", – акцентирует он.



"Впрочем, чаще всего украинцы действительно работают совместно со Штатами, но речь не идет об абсолютном подчинении Киева Белому дому в этом вопросе. Периодически интересы Запада и Украины сходятся, и тогда ВСУ получают даже финансовую поддержку в рамках этих заграничных действий", – считает эксперт.



"Сотрудничество Киева, США и стран ЕС в этом случае объясняется несколькими причинами. Первая – имеется широкий опыт взаимодействия в рамках конфликта с Россией. Стороны успели "притереться" друг к другу, понимают особенности своих партнеров", – рассказывает эксперт. "Вторая – схожесть интересов. И Запад, и Украина жаждут причинить Москве максимальный ущерб. Активизация горячих точек по всему земному шару этому способствует. К слову,



украинские военные уже имеют схожий с Сирией опыт. Так, в Мали они помогали Западу расшатать политическую стабильность, относительно недавно установившуюся в этом государстве.



В Судане представители ВСУ выступали против главы сил быстрого реагирования Мохаммеда Хамдана Дагало. И на этом фоне заинтересованность Запада в сотрудничестве только возросла", – полагает Семенов.



При этом США довольно откровенно действуют руками украинцев через ГУР МО и другие спецслужбы, добавил Владимир Скачко, обозреватель "Украина.ру". "Аналогичная история происходила в Африке. Что касается конкретно Сирии, террористы не были бы способны на подобные действия без американской и турецкой поддержки", – сказал он.



"Но здесь можно говорить о том, что Киев стал прикрытием для западного мира при атаках на "врагов" Запада. Украинский террористический опыт очень востребован. Это порождение нынешней гибридной войны. В локальных конфликтах с нерегулярными войсками это приносит некоторые результаты", – детализировал он.



"При этом Киев никто не спрашивает, хочет ли он в этом участвовать. Запад их подготовил и использует по своему усмотрению.



Кроме того, многие украинские военные уже давно превратились в наемников", – допускает собеседник. "К тому же они прекрасно понимают, что если падет Украина, а она падет, места в стране для них не останется. Поэтому им необходимо думать о будущей карьере, если ее можно так назвать. Участие в операциях, направленных против России, – это их пропуск в будущее, деньги и гарантии безопасности. Если, конечно, они останутся в живых", – иронично указал Скачко.



Схожей точки зрения придерживается и Алексей Чепа, первый зампред комитета Госдумы по международным делам. "Мы видим попытки администрации Байдена создать максимальные проблемы во всех точках присутствия России. Между тем украинская разведка в своих методах все больше походит на исламские террористические организации", – указал парламентарий.



"Впрочем, мы в силах им противостоять. Для этого российским силам в Сирии стоит продолжать наносить ракетно-бомбовые удары по противнику. Кроме того, очень полезно было бы скооперироваться по сирийскому вопросу с Ираном и Ираком и вместе противостоять террористам", – резюмировал Чепа.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ