Традиционная китайская одежда: философия и эстетика, передаваемые из поколения в поколение

13:46 05.12.2024

Милана Ена, Asia-Plus



Она уникальна и сохраняет свою актуальность и красоту даже спустя тысячелетия.



Традиционная китайская одежда – это не просто предмет гардероба, а воплощение многовековой философии и эстетики. Каждая деталь костюма отражает мировоззрение, социальное положение и связь с природой. В этих нарядах зашифрованы история эпох, философские идеи и символы, которые передавались из поколения в поколение, сохраняя дух Поднебесной.



