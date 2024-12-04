Грозить он будет: изменится ли подход США к БРИКС при Трампе

13:55 05.12.2024 В посольстве Штатов прокомментировали нынешнюю политику Вашингтона по отношению к объединению



Леонид Самуна



США при нынешней администрации не выступают против расширения БРИКС. Вашингтон считает, что все страны могут сами выбирать группы, к которым они хотят присоединиться, заявили "Известиям" в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Но подход Белого дома может измениться с возвращением в него Дональда Трампа. Он уже пригрозил установить пошлину в 100% для товаров из государств, входящих в объединение, и закрыть американский рынок в случае отказа от доллара и утверждения собственной валюты для расчетов. Может ли избранный президент ужесточить американский подход к БРИКС и с чем связаны столь резкие заявления Трампа - в материале "Известий".



Отношение Запада к БРИКС



Действующая администрация США не выступает против расширения БРИКС.



- Соединенные Штаты считают, что все страны могут выбирать страны и группы, с которыми они ассоциируются, и убеждены в ценности международного сотрудничества для продвижения устойчивого развития, - заявили "Известиям" в американском посольстве в Москве. - Соединенные Штаты взаимодействуют на двусторонней основе со многими отдельными странами, которые входят в БРИКС.



Несмотря на жесткий курс в отношении России и других государств Глобального Юга, администрация Джо Байдена никак не критиковала расширение объединения и не препятствовала ему, по крайней мере публично. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Соединенные Штаты не рассматривают группу как некую угрозу. Хотя мейнстримные американские медиа и некоммерческие организации активно продвигали нарратив о том, что Вашингтону нельзя игнорировать те "вызовы", которые создает БРИКС. Прежде всего давление со стороны СМИ усилилось во время саммита объединения в Казани в октябре этого года.



И кажется, именно с приходом Дональда Трампа в Белый дом политика Вашингтона по отношению к БРИКС может измениться. Избранный президент, который регулярно критикует часть американской прессы за необъективность, по сути, придерживается концепции, согласно которой действия объединения могут создать серьезную угрозу для Штатов, прежде всего в экономическом плане. Трампа и его команду в первую очередь волнует риск того, что страны БРИКС, чья доля в мировом валовом внутреннем продукте уже превышает показатель G7, могут снизить роль американской валюты в глобальной финансовой системе.



На этом фоне Трамп на днях заявил, что попытки стран объединения отойти от доллара впредь не будут оставаться незамеченными. По его словам, Вашингтон требует от государств обязательства не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать какую-то другую, чтобы заменить "могущественный доллар США".



"В противном случае они столкнутся со 100-процентными тарифами и попрощаются с продажей товаров в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке на прощание", - заявил Дональд Трамп.



Уход от доллара не самоцель стран БРИКС, но процесс дедолларизации, кажется, стал необратимым, особенно в пространстве группы. И все это связано прежде всего с санкционной политикой Штатов. "Мы никогда не отказывались от доллара! Мы разве отказывались? Это нам отказали в его использования. И как у нас говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара. Теперь, конечно, надо задумываться, что делать дальше. Это все происходит от самоуверенности и чванства, в том числе и в сфере экономики", - заявил Владимир Путин 4 декабря.



По словам российского лидера, использование доллара как мировой резервной валюты приносит США "незаработанные деньги в большом объеме". За последние 10 лет Штаты получили $10 трлн "просто так, с неба, за факт использования доллара как мировой расчетной резервной валюты", сказал президент. По его словам, Соединенные Штаты при помощи доллара эксплуатируют экономики других стран, но сейчас влияние этой валюты на мировую финансовую систему сокращается.



Последовательное развитие БРИКС может существенно переформатировать нынешний мировой порядок и международные институты, в том числе финансовые.



- Группа может стать предтечей более адекватного реформирования ООН. И может проработать модели, которые отражали бы текущую реальность. Те же МВФ и ВТО перестали нормально функционировать, потому что не адаптировались к нынешним временам. И вот у нас первая проба пера - Новый банк развития. Система, которая основана на долларе, неполноценна и даже может угрожать суверенитету отдельных стран, - сказала "Известиям" руководитель экспертного совета БРИКС Виктория Панова.



В отличие от республиканцев, демократы всегда отличались более позитивным отношением к многосторонним институтам и международным организациям, видя их важной частью глобального порядка, считает заведующий лабораторией политической географии и современной геополитики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.



- В то время как Джон Болтон в свою бытность представителем США в ООН (еще в 2004 году) откровенно критиковал эту организацию и говорил, что смысл ООН в том, чтобы быть институциональным воплощением воли Вашингтона и возглавляемого им международного сообщества, демократы, напротив, стремились развивать сотрудничество и в рамках традиционных институтов вроде ООН, и таких площадок, как G7 и G20. В этом смысле они спокойнее смотрят и на те многосторонние институты, которые представляют альтернативу возглавляемым США форматам, - уточнил эксперт.



По его мнению, демократы также считают, что альтернативным вариантам нужно противостоять, но делать это стоит спокойно, склоняя на свою сторону другие страны, развивая свои форматы и инициативы - в отличие от республиканцев, которые, судя по риторике Трампа, просто хотят все разрушить. Хотя совсем необязательно серьезно воспринимать его высказывание о БРИКС, поскольку это может быть направлено скорее на "внутреннюю аудиторию", подытожил он.



Почему Трампа беспокоит развитие БРИКС



Впрочем, стоит отметить, что руководители стран объединения неоднократно отмечали: о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано, и цели такой нет. Так или иначе, никаких 100-процентных пошлин не будет, поскольку такой шаг нанес бы серьезный ущерб Соединенным Штатам, говорит доцент департамента политики и управления НИУ ВШЭ Михаил Миронюк.



Соединенные Штаты очень сильно взаимозависимы от многих членов БРИКС, в особенности от Китая, Индии и Бразилии. Государственный долг США недавно обновил свой исторический максимум и превысил $36 трлн. Стоит напомнить, что Джо Байден еще в июне 2023 года приостановил действие лимита госдолга до января 2025-го. В сентябре Китай стал вторым крупнейшим держателем госдолга Соединенных Штатов - у него $772 млрд. Индия заняла 13-ю строчку с $247 млрд, а Бразилия 14-ю с $235 млрд.



- БРИКС - это в некотором смысле зеркальное отражение "большой семерки", хотя БРИКС+ - это такое Движение неприсоединения, но уже на экономических стероидах (или с перспективой приобретения реальной экономической составляющей). Это в первую очередь платформа, на которой и благодаря которой в разных режимах участники и партнеры могут решать значимые для себя проблемы без участия "незаменимой нации" и организаций с ее участием. Понравится ли такое представителям "незаменимой нации". Ответ очевиден: нет, - считает Михаил Миронюк.



По его мнению, ни один гегемон в расцвете или в состоянии упадка не потерпит кого-то, кто в той или иной мере покушается на его позицию, и дело здесь не только и не столько в экономических интересах. "Почти все страны БРИКС торгуют с США, но Трамп и его сторонники хотят, чтобы не только торговали, но торговали больше и только с ними, а также безмерно их любили", - пояснил эксперт.



Чего только стоит ситуация вокруг американо-китайских отношений во время президентства Трампа. Тогда он публично заявлял: тарифные войны со странами, которые имеют профицит в торговле с США, - это "хорошие войны, в которых легко победить". Поэтому такую политику республиканец будет проводить и впредь, считает Миронюк.



Пока главное опасение избранного президента - принятие новой валюты для торговли между странами Глобального Юга, что может поставить под большой вопрос дальнейшее функционирование международных финансовых институтов, которые контролируются США еще со времен принятия Бреттон-Вудской системы.



- Дедолларизация ранее активно обсуждалась, потом немного отошла на второй план, и постепенно произошел возврат к этим идеям. И это возвращение обусловлено не только желанием России или Китая, а тем, что доллар, SWIFT и другие стандарты и правила, которые вводились в сфере международной торговли, Запад сам перестал соблюдать, а свои же инструменты стал использовать как оружие, включая нелегитимные санкции, - говорит Виктория Панова.



По ее мнению, даже хорошо ладящие с США Индия и ОАЭ в связи с действиями Запада понимают, что все может измениться одномоментно, поэтому и хотят застраховать себя от негативного влияния зависимости от западной финансовой системы.



На этом фоне нельзя исключить, что администрация Трампа будет пытаться активно препятствовать дальнейшему расширению БРИКС и реализации тех или иных проектов по линии этого объединения, сходятся во мнении эксперты. Источник - Известия

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