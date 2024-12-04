Ближайшие премьеры: Франция осталась без правительства, кто может заменить Барнье

13:58 05.12.2024 Политический кризис в Пятой республике: Франция осталась без правительства

Парламент Франции второй раз в истории вынес вотум недоверия правительству



Дмитрий Шумов



Франция оказалась в глубокой политической нестабильности: парламент вынес вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Это решение стало результатом неожиданного союза крайне правых и левых сил, протестовавших против использования премьером особых конституционных полномочий для принятия бюджета. Отставка Барнье, чье правительство стало самым кратковременным в истории Пятой республики, угрожает сорвать процесс принятия бюджета на 2025 год и еще больше осложнить работу президента Эммануэля Макрона в и так непростых условиях.



4 декабря Национальное собрание (парламент) Франции проголосовало за вотум недоверия правительству премьера Мишеля Барнье. Решение поддержал 331 депутат при необходимом минимуме в 288 голосов. Это событие завершило самое короткое правление правительства в истории Пятой республики - всего три месяца, и стало вторым подобным случаем после отставки правительства Жоржа Помпиду в 1962 году. Утром Барнье должен подать в отставку.



Причины конфликта



Вотум недоверия стал кульминацией политического кризиса, вызванного разногласиями вокруг бюджета на 2025 год. Правительство предложило сократить расходные статьи на €40 млрд и увеличить налоги для крупных корпораций и состоятельных граждан на €20 млрд для сокращения дефицита. Однако ультраправая партия "Национальное объединение" (RN) выступила против этих мер, особенно касающихся налогов.



"Я не могу принять тот факт, что институциональная дестабилизация может быть той целью, которая объединит большинство депутатов, - заявил Барнье. - Эта [дефицитная] реальность не исчезнет по волшебству вотума недоверия".



Премьер попытался найти компромиссы, но ни RN, ни левая коалиция "Новый народный фронт" (NFP) не поддержали итоговый проект бюджета. 2 декабря Барнье применил статью 49.3 конституции, чтобы принять бюджет в обход голосования в нижней палате парламента. Этот шаг вызвал резкую критику, и RN вместе с NFP выдвинули два предложения о вотуме недоверия, одно из которых собрало необходимое большинство голосов.



Что дальше?



Теперь президент Эммануэль Макрон обязан принять отставку Барнье и его кабинета. Несмотря на возможность временного назначения Барнье, Францией вновь будет управлять временное правительство.



Новые парламентские выборы могут быть назначены не ранее июля следующего года, так как по конституции повторные выборы допустимы только через год после предыдущих.



Макрон, который назначил внеочередные выборы в июле, надеялся укрепить свои позиции, но вместо этого столкнулся с раздробленным парламентом, где его партия потеряла большинство. Формирование правительства Барнье заняло три месяца, но даже этот кабинет не смог наладить взаимодействие с парламентом.



Политическая нестабильность и экономические последствия



Вотум недоверия и последовавшая за ним отставка усилили неопределенность. Лидер RN Марин Ле Пен приветствовала исход голосования, заявив, что давление на президента будет только расти.



"Давление на президента будет становиться все больше и больше. Только он примет это решение", - заявила Ле Пен, призвав и Макрона уйти в отставку.



Однако экономические последствия этого кризиса уже ощутимы, отмечает Reuters: основной фондовый индекс CAC 40 с лета потерял 10%, а доходность французских государственных облигаций временно превысила уровень греческих. Евро ослаб относительно других европейских валют.



Проект бюджета Барнье предполагал снижение дефицита с 6% ВВП в 2024 году до 5% в 2025 году. Он предупреждал, что отказ от предложенных мер может негативно сказаться на государственных финансах. Однако оппозиция сочла его план недостаточным, а использование статьи 49.3 лишь усугубило критику.



Угрозы для Евросоюза



Французский политический кризис совпал с распадом коалиционного правительства в Германии, что еще больше усиливает неопределенность в ЕС. Ослабление ключевых экономик союза вызывает опасения за его способность справляться с внутренними и внешними вызовами, включая поддержку Украины и предстоящее возвращение Дональда Трампа в Белый дом.



В четверг, 5 декабря, Макрон планирует обратиться к нации. Ожидается, что он представит нового кандидата на пост премьер-министра до конца недели, чтобы успеть к торжественной церемонии открытия собора Парижской Богоматери, где будет присутствовать Трамп.



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Ближайшие премьеры: кто может заменить Барнье на посту главы кабмина Франции

Правительство Пятой республики впервые с 1962 года уйдет в отставку после вотума недоверия



Иван Дубровин

Известия



Французский парламент большинством голосов проголосовал за вотум недоверия кабинету премьер-министра Мишеля Барнье, вынуждающий его и правительство подать в отставку. Несмотря на антагонизм, существующий между коалицией левых из "Нового народного фронта" и правым "Национальным объединением", последнее все же поддержало вотум недоверия, вынесенный социалистами. При этом маловероятно, что и левые, и правые проявят столько же единодушия в отношении нового премьер-министра, которого Макрону еще предстоит выбрать. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены, что президент постарается использовать кризис в свою пользу, выступив в качестве верховного арбитра. О новом витке политического кризиса во Франции и возможных кандидатах на пост главы кабинета министров - в материале "Известий".



Конец правительства Мишеля Барнье



4 ноября национальное собрание большинством голосов высказалось за вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Одобрено было именно предложение, вынесенное на голосование левой коалицией из "Нового народного фронта". За него проголосовал 331 депутат, включая представителей "Национального объединения". Таким образом Марин Ле Пен сдержала свое обещание поддержать левых. Мишель Барнье стал вторым премьер-министром в истории Пятой республики, которому вынесли вотум недоверия, вынудив его уйти в отставку. В 1962-м такая же судьба постигла Жоржа Помпиду. Обращение президента Эммануэля Макрона к нации ожидается 5 декабря в 22:00 мск.



Напомним, что поводом высказать недоверие премьер-министру и его правительству стала попытка Мишеля Барнье утвердить бюджет социального страхования в обход парламента, воспользовавшись для этого статьей конституции 49.3. Пойти на эту крайнюю меру его вынудил отказ оппозиции согласовать ряд статей бюджета. При этом Барнье не мог не осознавать риски, поскольку в случае использования статьи 49.3, Конституция дает парламентариям право ограничить произвол главы правительства путем вынесения ему вотума недоверия.



Выступая 4 декабря в парламенте, лидер правых Марин Ле Пен Марин раскритиковала сторонников Мишеля Барнье за "непримиримость, сектантство и догматизм", которые помешали ему пойти на уступки оппозиции. "Худшей политикой было бы не подвергать цензуре такой бюджет и такое правительство […­]. Не за горами время великих перемен", - заявила она, призвав Эммануэля Макрона уйти в отставку. Политик при этом подчеркнула, что ее партия вынуждена в данной ситуации поддержать крайне левых, идеи которых разрушительны для единства, безопасности и процветания страны.



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Впрочем, и Барнье, и Макрон до последнего надеялись на разногласия в стане оппозиции. Например, Элизабет Борн, занимавшая пост главы кабинета министров с мая 2022-го по январь 2024 года, использовала статью 49.3 более 20 раз и никогда оппозиции не удавалось выступить единым фронтом и проголосовать за вотум недоверия. Находясь с визитом в Саудовской Аравии, Макрон 3 декабря прямо сказал, что "не верит в вотум недоверия".



Мишель Барнье, в свою очередь, заявил об ответственности депутатов за будущее Франции, поскольку, по его мнению, отставка правительства лишь усугубит экономический кризис в стране. И здесь он недалек от истины. Так, дефицит госбюджета в 2024 году составит 6,1% ВВП. Согласно прогнозам, внутренний долг страны к концу года составит приблизительно €3,3 трлн и будет равен 115% ВВП по сравнению с 110,7% в конце I квартала этого года.



Премьер-министр, в частности, предупредил, что если правительство уйдет в отставку и бюджет на 2025 год не будет принят, то Франция войдет в новый год с уже существующим бюджетом, то есть без корректировок с учетом инфляции. А это серьезно ударит по кошелькам более 18 млн французов. И все-таки перед самым голосованием по вотуму недоверия депутаты Национальной ассамблеи смогли согласовать текст, определяющий поправки, которые должны быть внесены в бюджет в конце года с учетом бюджетного дефицита в 6,1% ВВП. "Мы не хотим нарушать работу государственных институтов. Никакого "шатдауна" не будет ни в конце этого года, ни в начале следующего", - отметил депутат "Национального объединения" Маттиас Рено.



Решение не допустить паралича государственной машины в данном случае вполне логично. В ином случае Эммануэль Макрон имел бы право воспользоваться XVI статьей французской Конституции, наделяющей главу государства чрезвычайными полномочиями. В частности, он мог бы принимать решения, которые входят в компетенцию парламента, особенно в том, что касается гражданских свобод.



По мнению французского политолога Бертрана Шоллера, получить возможность использовать этот механизм - заветная мечта Макрона, поскольку это позволило бы ему "свести счеты со своими политическим оппонентами". Однако и без обращения к этой статье отставка Барнье снова даст президенту возможность выступить в качестве верховного арбитра.



- Из каждого кризиса Макрон выходит окрепшим, каждые выборы делают его только сильнее. Он показывает, что он единственный, кто работает, единственный, кто достоин своего места. Он хочет, чтобы остальные думали, что они создают хаос, тогда как он может прийти и все расставить по своим местам. И в этот раз он тоже попытается представить себя спасителем нации от некомпетентности других людей, ­- сказал он "Известиям".



Кто может стать новым премьер-министром



Конечно, новое правительство когда-то будет назначено и бюджет на 2025 год будет принят. Вопрос только в том, как быстро это произойдет, учитывая, сколько времени потребовалось, чтобы согласовать кандидатуру Мишеля Барнье. К слову, последний уже отверг возможность своего повторного выдвижения на этот пост. Вместе с тем, ссылаясь на окружение президента, телекомпания France Télévisions сообщила 3 декабря, что Макрон не рассматривает возможность повторение летнего сценария, когда президент принял отставку премьер-министра Габриэля Атталя, но правительство и сам глава кабинета министров продолжили исполнять свои обязанности до назначения правительства Барнье.



Как пишет агентство "Франс Пресс", среди возможных кандидатур на пост премьер-министра звучат имена центриста и лидера "Демократического движения" Франсуа Байру, занимавшего ранее пост верховного комиссара по бюджетному планированию, а также нынешнего министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню. Французская газета Le Figaro отмечает, что и Байру и Лекорню могут найти общий язык с представителями "Национального объединения". Упоминают и главу региона О-де-Франс Ксавье Бертрана, представителя правоцентристской партии "Республиканцы". Бертран был министром здравоохранения в правительстве Доминика де Вильпена и министром труда в кабмине Франсуа Фийона. Однако еще до назначения Барнье кандидатура Бертрана была заблокирована Марин Ле Пен, поэтому вряд ли "Национальное объединение" захочет видеть его главой правительства теперь.



Что касается коалиции левых, то как и прежде основным кандидатом на пост премьер-министра от "Нового народного фронта" остается Люси Кастетс, бывший советник по финансам мэрии Парижа. Напомним, что ее кандидатура была летом отвергнута Макроном. Если говорить о настроениях внутри партий составляющих "Новый народный фронт", то Партия социалистов мечтает о левом правительстве, которое будет открыто для компромисса с другими партиями и не будет прибегать к статье 49.3. Председатель партии Ольвие Фор при этом исключил поддержку кандидатуры социалиста Бернара Казнева. "Непокоренная Франция" Жанна-Люка Меланшона настаивает на кандидатуре Люси Кастетс и в то же время требует отставки Макрона.



В беседе с "Известиями" старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт РСМД и клуба "Валдай" Алексей Чихачев не исключил, что Макрон может пойти на компромисс и назначить премьер-министра из левых.



- Он может это сделать, чтобы дискредитировать левых, чтобы они набили себе шишек и подошли ослабленными к возможными новым досрочным выборам в парламент. Хотя, конечно, сосуществовать с левым премьер-министром Макрону хочется меньше всего. Он скорее предпочел бы сосуществовать с крайне правом премьер-министром. В любом случае с отставкой Барнье ситуация откатится на состоянии июля 2024 года и месяцы его премьерства окажутся, по сути, просто потерянными. Опять начнется долгий процесс формирования кабинета министров и, скорее всего, у него тоже не будет поддержки в парламенте. Даже если это будет левый кабинет министров, то все равно получается, что две трети парламента будут против этого правительства и будет возникать угроза нового вотума недоверия. Президент же будет снова разыгрывать роль арбитра и республиканского монарха, - отметил он.



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Наконец, возможен вариант так называемого технического правительства, возглавляемого нейтральной и неполитизированной фигурой. В отличие от Италии, где в 2021 году таким премьер-министром стал председатель Банка Италии Марио Драги, Франция в новейшей истории таких прецедентов не знает. Согласно Le Figaro, кандидатура управляющего Банком Франции Франсуа Виллеруа де Гальо уже обсуждалась этим летом в Елисейском дворце, однако высокопоставленный чиновник тогда сам отказался, сославшись на то, что ему будет трудно что-то противопоставить воплям депутатов "Непокоренной Франции" в национальном собрании.



Как отмечает Алексей Чихачев, техническое правительство не может быть гарантией выхода из сложившегося кризиса, поскольку оно также должно будет заручиться поддержкой определенных политических сил для продвижения своих законопроектов. И на данный момент невозможно сказать, какие силы это будут. Источник - Газета.Ru

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