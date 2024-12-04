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Народ к разврату готов: кто оказывает секс-услуги в притонах для мигрантов
14:00 05.12.2024

Полиция задержала организаторов нелегальных публичных домов для гастарбайтеров

Иван Петров

В ходе масштабной операции на юго-востоке столицы выявлена сеть притонов для нелегальных мигрантов, где сексуальные услуги оказывали иностранки из Средней Азии. Под следствием оказались два гражданина Киргизии и восемь россиян, причастных не только к администрированию борделей, но и к организации нелегальной миграции. Подробности - в материале "Известий".

Улей с притонами

Операция по борьбе с проституцией в Южном, Восточном и Юго-Восточном округах столицы началась одновременно по десяткам адресов. Были задействованы сотрудники уголовного розыска, подразделения Росгвардии и Бюро специальных технических мероприятий.

Информация об адресах борделей была получена следственным путем в рамках работы по другому уголовному делу в отношении оргпреступной группировки, зарабатывавшей на трафике нелегалов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии (дело возбуждено в конце октября).

В ночь на 20 ноября было проведено 90 обысков в жилых и нежилых помещениях, что помогло выявить 70 притонов для занятия проституцией. Незаконную деятельность осуществляли иностранки из бывших советских республик. На момент визита оперативников были задержаны постояльцы нелегальных квартир-хостелов и клиенты интим-салонов - всего 109 граждан республик Средней Азии.

Притоны располагались в квартирах жилых домов в районах компактного проживания мигрантов, недалеко от рынков и крупных строек. Как правило, жилье было арендовано на других лиц, которые предоставляли доступ в помещения организаторам нелегального бизнеса.

По данным источника "Известий" в правоохранительных органах, по итогам операции было составлено 135 протоколов за различные правонарушения. За нарушение миграционного режима были привлечены 54 задержанных, 17 из них по судебному решению помещены в центры временного содержания иностранцев для дальнейшего выдворения, десятерых суд обязал выехать за пределы России самостоятельно. Восемь задержанных привлечены за мелкое хулиганство, 54 - за занятие проституцией.

Интернациональный коллектив

Одновременно с этим в Москве, Чувашии и Краснодарском крае были задержаны 10 подозреваемых, которых следствие считает причастными к администрированию сети этнических притонов. Среди них два гражданина Киргизии, временно проживающих в России. По данным источника "Известий", они занимались вербовкой, доставкой и трудоустройством девушек-иностранок в притоны, охраняли их, а также занимались рекламой нелегальных заведений среди выходцев из Средней Азии, находящихся в столичном регионе. Еще два фигуранта - отец и сын из Якутии, которые предположительно могут быть главными выгодоприобретателями криминального бизнеса.

Также задержана была проживающая в Чебоксарах Елена К. Женщина долгое время трудилась в сфере гостиничного бизнеса, а в преступной схеме, как считает следствие, выполняла функции администратора и организовывала посуточное размещение в нелегальных хостелах-квартирах постояльцев. Еще одна задержанная - бывшая сотрудница инженерной службы одного из столичных районов. По версии источника, ее подозревают в подборе жилья для размещения притонов и хостелов. Кроме того, обладая связями в органах местного самоуправления, она контактировала с коррумпированными полицейскими. Еще несколько человек занимались сутенерством, работали с клиентами и выполняли функции администраторов непосредственно в самих притонах.

По словам источника "Известий", во время мероприятий была получена информация о противоправных действиях сотрудников правоохранительных органов на местах. Оценка их действиям будет дана следствием позднее.

- В России не так давно приняли закон, который ужесточил ответственность за незаконную миграцию, - рассказал "Известиям" вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. - За организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или в целях совершения тяжких либо особо тяжких преступлений, установлена уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 3 млн до 5 млн рублей. Также может быть назначено дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Он добавил, что за организацию проституции ответственность предусмотрена ст. 241 УК РФ. Наказание по этой статье зависит от квалификации и может достигать пяти лет лишения свободы.

Новая клиентоориентированность

О том, что собой сегодня представляет этническая проституция, "Известиям" рассказал на условиях анонимности сотрудник полиции.

- Это наиболее закрытый сегмент теневых услуг такого рода. Он слабо контролируется правоохранительными органами из-за языкового барьера, закрытости национальных анклавов. Между тем этому бизнесу десятки лет. Еще во времена "Черкизона" для представителей отдельных народностей существовали закрытые притоны прямо на территории гигантского рынка. Женщины, которые оказывали эти услуги, находились в ужасающих условиях. По сути, это было сексуальное рабство.

По его мнению, проблема разрастается - если еще несколько лет назад секс-услуги предоставлялись только "своим", то около года назад предложения продажной любви с восточными девушками буквально наводнили тематические площадки в интернете.

- Работают, как правило, с диспетчерами и по предоплате - как в нулевых и девяностых, - отметил полицейский.

Почти рабство

Собеседник "Известий" считает, что проститутки в притонах такого рода находятся в крайне опасном положении.

- У этих девушек, как правило, нет пути назад, на родину. Ими манипулируют, угрожают предать огласке их образ жизни в России. Ради роста потока час с такой девушкой организаторы оценивают ниже 3 тыс. рублей. Причем в анкетах часто указывают на возможность секса без контрацептивов и другие опасные для здоровья так называемые допуслуги без оплаты. Это подкупает некоторых клиентов. Притоны, в которых работают этнические проститутки, мобильны, поэтому организаторов не слишком интересуют претензии клиентов. К тому же в притонах хватает охранников из числа "старших" в этническом сообществе и откровенных бандитов. Они контролируют выручку и следят за тем, чтобы проститутки не разбежались.

Он считает, что фактически речь идет о сексуальном рабстве, несмотря на то что многих этнических проституток рекламируют в интернете как "индивидуалок".

- Все выглядит как индивидуальная проституция, но в 99% случаях лица заретушированы, чтобы нельзя было визуально узнать женщину. Организаторов крайне волнует, что их деятельность может не понравиться традиционной общине конкретных народов. Организаторов бизнеса и девушек преследуют за такого рода бизнес внутри сообщества.

Источник - Известия
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