Как змея: Пашинян обвиняет Россию, но не выходит из ОДКБ, - Айнур Курманов

14:16 05.12.2024

Айнур Курманов. 05.12.2024



Правящую армянскую верхушку накрыла новая волна неприятия ОДКБ: Никол Пашинян открыто заявил о том, что Армения при его правлении никогда не вернется в состав организации. При этом официального шага по выходу из оборонительного альянса Ереван до сих пор так и не сделал.



Для очередного антироссийского демарша была выбрана уже трибуна Национального собрания Армении, где премьер отвечал на вопросы депутатов и заодно прокомментировал слова Владимира Путина на заседании глав государств-членов ОДКБ в Астане о том, почему организация не вмешалась в ход второй Карабахской войны. Тогда президент России объяснил позицию тем, что НКР не была признана Ереваном, а самой агрессии в отношении Армении со стороны Азербайджана не было.



Правящую армянскую верхушку накрыла новая волна неприятия ОДКБ: Никол Пашинян открыто заявил о том,...

Пашинян категорически не согласился с такой трактовкой событий и без детального разбора и какой-либо аргументации сразу же выдал сентенцию о невозможности нахождения республики в блоке, продемонстрировав при этом якобы свое бурное недовольство.



"Разница этих событий и их обоюдное публичное выражение делает более трудным, если не сказать невозможным возвращение Армении в ОДКБ. Я думаю, что мы здесь прошли точку невозврата", – заявил армянский премьер.



Однако Пашиннян утаил то, что никаких официальных обращений со стороны Еревана в секретариат ОДКБ с просьбой о военной помощи во время всех периодов эскалации ситуации в 2021 и 2022 годах не было, о чем мы писали в наших материалах о проходивших тогда конфликтах. Более того, как раз именно выдвижение российских войск и пограничников к восточным рубежам Армении не позволило азербайджанским войскам продолжить свое наступление уже вглубь страны после поражения армейских частей.



Российские пограничники еще три месяца назад находились на линии разграничения с Азербайджаном в той же Тавушской и Суникской области, пока их по просьбе Пашиняна не вывели из-за процесса демаркации границ. Ереван согласился отдать часть деревень и исконных армянских территорий, сдав укрепленные районы и заставы из-за чего страну накрыло массовыми протестами.



То, что именно Москва спасла Армению от уничтожения в эти и последующие годы, нахождением в стране российской военной базы, аэродрома и военнослужащих пограничной службы ФСБ РФ, Пашинян не упомянул.



Скромно промолчал армянский премьер и о том, как он сам в октябре 2022 года в Праге согласился на все условия Баку и признал азербайджанскую принадлежность Нагорного Карабаха, хотя там стояли российские миротворцы, а в соглашении о перемирии речи не шло о ликвидации НКР. Теперь это национальное предательство подается как триумф, а позиция России и ОДКБ представляется в качестве единственной причины поражения армянских вооруженных сил во время второй Карабахской войны.



Поэтому и был выбран Пашиняном парламентский час во время общения с депутатским корпусом, чтобы такими обличениями Москвы еще раз продемонстрировать лояльность Вашингтону. К такому выводу приходит координатор движения "Антинацистский фронт Армении" Айк Айвазян.



"Армения и так не участвует в работе ОДКБ. Пашинян любит изображать из себя крутого. Кто и как решает, пройдена ли точка невозврата или нет? И если она, по мнению Пашиняна пройдена, то почему тогда не выходит из организации? Скорее всего такими выступлениями Пашинян пытается еще раз угодить западным хозяевам", – отмечает общественный деятель.



И действительно, если так ненавистен Еревану ОДКБ, что на него в итоге взваливается вся вина за все военные поражения и неудачи, то возникает резонный вопрос – почему бы армянскому руководству официально не выйти из организации? Ведь Пашинян и его правящая партия могли бы давно получить большинство голосов и в парламенте, и в правительстве, одобрив в итоге такое решение, раз уже "прошли точку невозврата". Но никакого письменного обращения до сих пор нет. Почему?



Айвазян считает, что таким образом Пашинян страхует не только самого себя, не решаясь на такой шаг, но и своих европейских и заокеанских кураторов, так как боится их подставить. Ведь в этом случае пенять будет не на кого и виновниками катастрофической ситуации станут уже англосаксы.



"Думаю, потому, что при выходе из ОДКБ вся вина за дальнейшие потери в результате конфликта с Азербайджаном ляжет на Запад, который соразмерной помощи и гарантий не дает", – делает выводы эксперт.



Таким образом Ереван продолжит прикрываться Москвой и ОДКБ, при этом проклиная Россию и русских, требуя на словах и в СМИ от Кремля убираться из республики, усиливая внутри страны враждебную кампанию. При этом никакого официального заявления о выходе из организации в секретариат в ближайшее время точно не поступит, так как такая игра чрезвычайно выгодна Пашиняну, который спасает свою шкуру, обвиняя в своем предательстве Путина.



Интересно, что армянский премьер еще и отменил заседание Евразийского экономического совета ЕАЭС в Ереване, попросив перенести его в Санкт-Петербург, так как, оказывается, по словам Пашиняна, "не всем членам Евразийского экономического совета рады в Армении". При этом он и правящая прозападная либеральная верхушка продолжают использовать российский рынок и инвестиции, наращивая поставки своей продукции и получая финансовую помощь.



В связи с этим возникает уже риторический вопрос – долго ли такая змея будет греться на груди и постоянно кусать?