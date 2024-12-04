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Российские войска освобождают Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
14:49 05.12.2024

Рогов: армия России вошла в занятые ВСУ Сухие Ялы и Константинопольское в ДНР
Павел Иванов

Вооруженные силы (ВС) России вошли в поселения Сухие Ялы и Константинопольское на Кураховском направлении в западной части Донецкой народной республики (ДНР), начались боевые действия. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"На Кураховском направлении, южнее Курахова, где сейчас идут бои за освобождение города, наши войска освободили плацдарм порядка 10 квадратных километров и вошли в южную часть села Сухие Ялы", - сообщил собеседник агентства.

Рогов добавил, что российские войска также продвинулись на глубину свыше двух километров и вошли в восточную часть села Константинопольское.

Среди прочего собеседник агентства рассказал, что бойцы ВС РФ на этом участке фронта продвинулись севернее села Анновка. Там они зачистили от противника порядка трех квадратных километров.

21 ноября советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска зачистили северный берег Кураховского водохранилища от бойцов Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что пути отступления из Курахово уже находятся под контролем российских сил.

Ранее Сырский объявил, что ВСУ будут наступать.

Источник - gazeta.ru
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