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Грузия. На сторону оппозиции переходит крупный бизнес, - Игорь Селезнев
16:19 05.12.2024

04.12.2024

В Грузии продолжают нарастать массовые акции протеста. Сторонники и противники действующей власти отмечают, что по ночам градус насилия в центре Тбилиси зашкаливает. Причем одну из главных ролей в уличных боях играет молодежь, которая не боится ни слезоточивого газа, ни водометов.

Вечером 4 декабря в эфире грузинского "Первого канала" прошли дебаты между премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе и противниками заморозки евроинтеграции до 2028 года. Правда, несмотря на то что некоторые представители оппозиции, включая лидера "Гирчи" Яго Хвичию, согласились практически сразу, пока в оппоненты он выбрал только своих бывших коллег: экс-главу МИД Михаила Джанелидзе и бывшего министра обороны Тинатин Хидашели. При этом Джанелидзе ушел из политики в 2018-м, а Хидашели – в 2016-м.

Кобахидзе продолжает настаивать, что никаких переговоров с представителями протестующих быть не может. Вместе с тем лидеры "Грузинской мечты" каждый день начинают с заявления о провале попытки реализовать в республике сценарий украинского майдана. "Это были скоординированные и заранее спланированные действия, для осуществления которых привлекалось иностранное финансирование… За последние четыре года мы стали свидетелями трех попыток государственного переворота, которые, к сожалению, финансировались из-за рубежа. Такой подход к нашей стране неприемлем", – рассказал премьер.

Между тем отличительной чертой нынешних протестов стала высокая активность молодежи, в том числе школьников. Молодые люди как будто устроили челлендж. Они на камеру обстреливают полицейских салютами и "коктейлями Молотова", прыгают в полицейские "черепахи", вырывая из рук силовиков щиты, и совершают прочие безумные с точки зрения обывателей поступки. Судя по всему, "Грузинская мечта" не просто упустила молодежь, о чем давно говорят многие наблюдатели, а настроила значительную ее часть против себя. В частности, в интервью оппозиционным СМИ подростки рассказывают, что не хотят быть "рабами России".

"Самоорганизация грузинской молодежи намного превосходит уровень организации и сопротивления белорусских и венесуэльских протестантов, она во многом превзошла революцию роз", – восторгается экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Примечательно, что вообще все ныне живущие президенты страны поддерживают протестующих, а не действующее правительство. Так, Саломе Зурабишвили лично призывает школьников, полицию и армию присоединиться к восстанию, а ее предшественник Георгий Маргвелашвили полагает, что в уличных боях рождается новая республика.

"Сегодня родилась Грузия, которая поняла, чего хочет. Свобода – это понимание того, чего ты хочешь, что ты выбираешь и как ты это делаешь. Начиная от школьников-подростков и заканчивая теми героями, я бы сказал это слово не банально, но именно так сегодня формируются герои на этих митингах. Они знают, чего хотят. Конечно, это очень болезненный процесс, но, несмотря на всю эту жестокость и боль, я вижу, что рождается свободная Грузия. Потому что это поколение и молодое поколение думает о том, как ему жить", – уверен Маргвелашвили.

Глава центра Geocase Виктор Кипиани полагает, что неправильно говорить только об участии молодежи в протесте, так как эта активность охватила все слои и возрастные группы в стране. "Как говорил Хемингуэй, банкротство сначала происходит медленно, а потом наступает сразу. Такая же ситуация с режимом Бидзины Иванишвили. Очевидно, что протест каждый день набирает обороты, и власти уже не могут загнать джина в бутылку. В отличие от выступлений оппозиции в предыдущие десятилетия акции уже не сфокусированы только на Тбилиси. Они происходят по всей Грузии. Если "Грузинская мечта" продолжит напирать только на силовой ресурс, она проложит себе путь в никуда", – сказал "НГ" Кипиани.

По его словам, нынешний протест намного превзошел то, что Грузия переживала весной уходящего года во время протестов против закона об иноагентах. В том числе противников "Грузинской мечты" начал поддерживать крупный бизнес, представители которого после заявления о заморозке евроинтеграции начали понимать, что власти ведут страну в неправильном направлении. "До этого были и другие поводы сомневаться, но заявление Кобахидзе на подсознательном уровне стало точкой невозврата", – подчеркнул эксперт.

Политолог Гиа Хухашвили уверен, что противники "Грузинской мечты" будут бороться до конца. "Поле для консенсуса отсутствует. Если весной речь шла только об одном законе, который у большинства не вызывал страха в плане долгосрочных последствий, то сейчас речь идет о векторе развития страны. Власти пытаются сломить сопротивление и загнать недовольных обратно на кухню, но пока рано говорить, кто победит. При этом протестующим недостаточно добиться отмены решения о заморозке евроинтеграции. Ей нужны новые парламентские выборы. Если Иванишвили пойдет на это, его режим может развалиться", – рассказал "НГ" Хухашвили.

Впрочем, есть и другое мнение. "Акции протеста стали чрезмерно насильственными. Агрессивно настроенные молодые активисты обзавелись бесконечным запасом салютов и петард и обстреливают ими полицейских и парламент. Они выжигают всю городскую инфраструктуру на проспекте Руставели. Власти запретили продавать пиротехнику, но на черном рынке все есть. Но это не значит, что весь народ восстал против правительства", – поделился с "НГ" политический аналитик Гиа Абашидзе.

Источник - НГ
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