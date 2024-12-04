Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге

16:37 05.12.2024

Двукратный чемпион мира из Казахстана попался на допинге

Теперь одно "золото" у него должны забрать...



Международное агентство по тестированию на своем официальном сайте сделало сенсационное заявление о казахстанском бойце Самате Айтпанбете.



Известный грэпплер временно отстранен от соревновательной деятельности за... нарушение антидопинговых правил. В его анализах были обнаружены следы сразу двух запрещенных препаратов - "Дростанолона" и "Кломифена".



Что очень важно - сам тест он сдал 12 октября - в заключительный день чемпионата мира, который проходил в Астане. Причем, после завоевания очередного "золота" в весовой категории до 62 кг и получения звания мастера спорта международного класса. Вот такой сокрушительный удар по карьере!



