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|Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге
16:37 05.12.2024
Двукратный чемпион мира из Казахстана попался на допинге
Теперь одно "золото" у него должны забрать...
Международное агентство по тестированию на своем официальном сайте сделало сенсационное заявление о казахстанском бойце Самате Айтпанбете.
Известный грэпплер временно отстранен от соревновательной деятельности за... нарушение антидопинговых правил. В его анализах были обнаружены следы сразу двух запрещенных препаратов - "Дростанолона" и "Кломифена".
Что очень важно - сам тест он сдал 12 октября - в заключительный день чемпионата мира, который проходил в Астане. Причем, после завоевания очередного "золота" в весовой категории до 62 кг и получения звания мастера спорта международного класса. Вот такой сокрушительный удар по карьере!
Получается, если по завершению расследования Объединенный мир борьбы и Международное агентство по тестированию все-таки дисквалифицируют 27-летнего алматинца, то его первое место на ЧМ сразу "уйдет"... соотечественнику Нурбеку Мырзалинову, которого Айтпанбет разгромил в финале со счетом 5:0.
Стоит отметить, что первый раз Самат стал чемпионом мира в 2023 году. Тогда этот грандиозный успех признали историческим для Казахстана, поскольку у республики еще не было победителя ЧМ по грэпплингу среди взрослых в "GI".
Помимо карьеры спортсмена, он занимается и тренерской деятельностью.
Тимур Байкетаев