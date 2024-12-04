Армия Асада сдала джихадистам город Хама

17:16 05.12.2024

Сирийская армия отступила из города Хама

Командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы

Дмитрий Архипов



Солдаты армии Сирии отступили за пределы города Хама, в который зашли боевики террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование Вооруженных сил Сирии.



"В последние часы на фоне усиления столкновений [...] боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери", - сообщили представители сирийской группировки.



В результате подразделения армии "были передислоцированы" за пределы Хамы.



28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.



30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков. Бои продолжаются.



Ранее в Кремле заявили, что следят за обстановкой в Сирии.