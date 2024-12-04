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|Армия Асада сдала джихадистам город Хама
17:16 05.12.2024
Сирийская армия отступила из города Хама
Командование армии Сирии сообщило об отступлении войск из Хамы
Дмитрий Архипов
Солдаты армии Сирии отступили за пределы города Хама, в который зашли боевики террористических организаций. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командование Вооруженных сил Сирии.
"В последние часы на фоне усиления столкновений [...] боевики смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на тяжелые потери", - сообщили представители сирийской группировки.
В результате подразделения армии "были передислоцированы" за пределы Хамы.
28 ноября стало известно, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.
30 ноября министерство обороны Сирии объявило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация начала наносить удары по скоплениям боевиков. Бои продолжаются.
Ранее в Кремле заявили, что следят за обстановкой в Сирии.