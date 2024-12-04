Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому

17:57 05.12.2024

Анкара может загнать себя в собственную ловушку



Станислав Тарасов



По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсуждали ситуацию в Сирии, региональные проблемы и двусторонние отношения.



В отчете, подготовленном пресс-службой Кремля, разговор был обнародован в следующей редакции: "Владимир Путин акцентировал необходимость скорейшего прекращения террористической агрессии против сирийского государства со стороны радикальных группировок и оказания всемерной поддержки усилиям законных властей по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории страны, в частности с использованием имеющихся у Анкары возможностей в регионе. В связи с этим лидеры высказались за укрепление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Астанинского процесса. Отмечено ключевое значение дальнейшей плотной координации России, Турции и Ирана в деле нормализации обстановки в Сирии".



В то же время Департамент коммуникаций Турции выставил разговор в несколько иной интерпретации: "…обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также последние события в Сирии, глобальные и региональные проблемы. Президент Эрдоган заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии, стремится к справедливому и долгосрочному урегулированию, и что важно открыть больше пространства для дипломатии в регионе.



Он отметил, что сирийский режим должен быть вовлечен в процесс политического решения в этом процессе. Президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит придерживаться решительной позиции в отношении борьбы с организацией Рабочая пария Курдистана (РПК) и ее расширениями, которые пытаются извлечь выгоду из последних событий в Сирии".



Ясно, что стороны не согласовывали отчеты о переговорах и, фиксируя договоренности, структурировали обсуждаемую тематику в зависимости от своих представлений об их важности. В данном случае турецкая сторона больше обозначала свою позицию, в частности, перспектив выхода из сирийского кризиса через политико-дипломатический процесс. Но тут, как пишет египетский эксперт Тарек Муса, "вырисовывается дьявольская схема".



Дело в том, что в ближневосточных СМИ появился так называемый "план Эрдогана" о нормализации отношений с Дамаском с выходом на политическое урегулирование в Сирии. Турки требуют начала прямых политических переговоров между правительством и оппозиционными силами в контексте, направленном "на политические изменения в стране". Но не ясно, относит ли Анкара к таким силам джихадистскую группировку "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, находящуюся на острие атак на правительственные вооруженные силы в Сирии.



Она сейчас контролирует два крупных города: Идлиб и Алеппо. Это первое. Второе: хотя Анкара и отрицает свою причастность к событиям в Сирии, в стране действуют поддерживаемые ею силы сирийской оппозиции. Поэтому Дамаск убежден, что именно Анкара стоит за внезапной военной акцией в зоне "деэскалации", на что указывает множество сообщений арабских и западных СМИ.



Сирийские источники подтвердили порталу "Ан-Нахар", что "Турция, которая продолжала говорить о необходимости возвращения отношений с Дамаском в нормальное русло в течение последних двух лет, не предприняла никаких продвинутых шагов в этом контексте. В свою очередь президент Сирии Башар Асад заявил, что нападение, "крупнейшее за последние годы, было попыткой перекроить карту региона". Кстати, параллельно с наступлением на Идлиб и Алеппо джихадистские группировки начали атаки и на районы, контролируемые курдскими силами на севере Сирии.



В то же время появились сообщения, что в Алеппо между контролируемой Турцией "Сирийской национальной армией" и ХТШ возникли проблемы. Одна сила стала теснить другую под предлогом "срыва хода освободительной битвы в Сирии".



Возникает вопрос о том, какие конкретно внутрисирийские оппозиционные силы намерена вводить Турция в предполагаемый политико-дипломатический процесс по урегулированию кризиса. К тому же не исключено, что сирийская правительственная армия с поддержкой Ирана и России добьется перелома на фронте и станет выдавливать джихадистов и "Сирийскую национальную армию" с территории страны.



Поэтому, когда глава МИД Турции Хакан Фидан заявляет, что Анкара рассчитывает, что в "ближайшее время астанинский процесс будет оживлен", возникает вопрос, о каком формате ведется речь. "Тройку" Россия-Турция-Иран на любом уроне представительства собрать несложно, но невозможно начать конкретный процесс примирения сил в самой Сирии. Потому, что она оказалась в эпицентре интересов серьезных внешних акторов: США, Израиля, Турции и Ирана, которые по разным причинам перенесли боевые операции на сирийский ТВД.



В этой связи египетский военный, генерал-майор Рефат Гад заявил, что "конфликт в Сирии - это уже не только гражданская война, но и театр региональных и международных конфликтов с геополитической подкладкой".



А представитель Сирии в ООН Кусай Ад-Дахак подчеркнул, что "размер и размах террористической атаки свидетельствуют о поддержке, оказываемой региональными и международными сторонами, которые нашли в терроризме инструмент для реализации своей внешней политики и нацелены против сирийского государства".



Иран стремится сохранить военное и политическое присутствие в Сирии - особенно вблизи границы с Израилем, чтобы оказывать на него региональное давление. Тегеран готов направить войска в Сирию в случае запроса со стороны властей страны. Об этом заявил глава МИД Ирана Сеид Аббас Арагчи.



Что касается Израиля, то он препятствует Ирану и "Хезболле" иметь постоянное военное присутствие вблизи израильской границы, особенно на Голанах. А Вашингтон стремится с помощью этого конфликта ограничить влияние Ирана и России в Сирии, обеспечивая стабильность безопасности Израиля.



В свою очередь Турция пытается нейтрализовать в Сирии курдский фактор. В широком контексте она рассматривает все регионы на линии Алеппо - Мосул в Сирии и Ираке как зону исключительно своего влияния. Анкара также пытается решить болезненный для себя вопрос о сирийских беженцах: в Турции их около четырех миллионов, из них до половины - из Алеппо.



Объективно нынешний кризис в Сирии на теоретическом уровне открывает для Турции возможности реализовать ее геополитические проекты, договориться с якобы ослабевшим Асадом, который бьется за сохранение сирийской государственности. Но и сама Турция может оказаться в геополитической ловушке в случае победы в Сирии правительственной армии. Пока ситуация укладывается в правила игры интересов и влияния. Но выстраивать прогнозы сложно.



* Исламистская организация "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 г. признана террористической, ее деятельность на территории нашей страны запрещена