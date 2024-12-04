В Краснодарском крае полностью запретили трудоустройство мигрантов

18:13 05.12.2024

Софья Белова

Компании региона призвали самостоятельно привлекать кадры из числа студентов

С 1 января 2025 года на Кубани мигранты не смогут работать ни в одной сфере, что делает Краснодарский край первым российским регионом, который полностью отказался от труда иностранцев. Об этом на прямой линии с жителями заявил губернатор Вениамин Кондратьев.



По его словам, сейчас нанять мигрантов можно в строительную сферу. Однако там они не должны превышать 50% от общего числа сотрудников. Кондратьев уточнил, что запрет на привлечение иностранцев к работе действует с января 2024. Кроме того, за каждого нелегального мигранта работодателям придется заплатить штраф на сумму в 1 млн рублей.



Кондратьев призвал руководителей предприятий изменить подход к найму работников и перестать ожидать от них инициативы по трудоустройству. По мнению губернатора, компании должны выплачивать стипендию учащимся, чтобы после выпуска они могли у них работать.



Ранее на госгранице с Казахстаном усилили

меры безопасности. Помимо этого, были введены новые правила ее пересечения, чтобы исключить въезд нежелательных лиц.