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Абхазии вновь придется выбирать - быть с Россией или сверкать нищетой? - CП
00:18 06.12.2024

Почему Сухум упорствует в запуске российского бизнеса и к чему это приведет
Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Алексей Албу Владимир Блинов
4.12.24

Депутаты парламента Абхазии не ратифицировали инвестиционное соглашение с Россией, предусматривающее предоставление льгот и мер поддержки для российских инвесторов. Большинство депутатов проголосовало против ратификации, трое воздержались.

Документ предполагал следующие меры поддержки для российских инвесторов: освобождение на восемь лет от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, от уплаты налогов на имущество организаций и на прибыль, ставку налога на добавленную стоимость 5% (в два раза меньше стандартной), квоту на иностранных работников, которую инвесторы распределяли бы самостоятельно, получение преимущественного права на предоставление энергетических мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям теми инвесторами, которых правительство республики внесло в специальный реестр, право использовать предоставленную ему абхазскими властями землю в качестве залога под банковский кредит. Минимальный порог для таких инвестиционных проектов составлял бы 2 млрд руб.

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Тридцатого октября это соглашение подписали в Москве вице-премьер Абхазии, министр экономики Кристина Озган и глава российского Минэкономразвития Максим Решетников.

Парламент Абхазии должен был рассматривать вопрос о ратификации соглашения 15 ноября, но оппозиция организовала акции протеста, переросшие в беспорядки и приведшие к отставке президента Аслана Бжания. При этом участники протестов заявляли, что их недовольство направлено не против России, а против политики главы республики.

Теперь досрочные выборы главы республики пройдут 15 февраля 2025-го года, но изменят ли они что-либо?

Оппозиция (пока еще оппозиция) настаивает на своем, вчерашнее голосование проходило в условиях беспрецедентного давления. В момент голосования около здания парламента собрались сторонники оппозиции, требовавшие от депутатов не принимать документ.

Произошедшее более, чем предсказуемо. Для этого нужно было президента свергать?

- Всем очевидно, что парламент проголосовал под давлением, - говорит главный редактор ИА "Кавказский рубеж" Алексей Албу.

- Если бы не было свержения президента, если мы можем представить, смоделировать, чем бы окончилась прошлая парламентская сессия, если бы на нее не пришли радикалы и не стали штурмовать парламент - то мы бы увидели, что решение было бы принято положительное, Соглашение о защите инвесторов было бы ратифицировано.

То есть без силового давления на Парламент не было бы вчерашнего отказа в ратификации.

"СП": Как себя поведет Москва? Закроет глаза, как это было раньше, или предпримет решительные шаги?

- Москва будет действовать в рамках озвученной ранее формулы "соблюдения баланса обязательств". Ведь дружба должна быть обоюдной, не так ли? "В одну калитку" больше не получится. Если Абхазия не выполняет взятые на себя обязательства, то и Россия пересмотрит взятые на себя.

"СП": Чем Москва может давить? Прекратит переток электроэнергии? Полностью прекратит финансирование? Пойдет она на такие меры, и чем это чревато для населения республики?

- Вы ставите вопрос некорректно. Никто ни на кого никакого давления оказывать не намерен. Россия признает суверенитет Абхазии и воспринимает эту страну как равноправного партнера, с которым нужно выстраивать равноправные деловые отношения. Если руководство Абхазии отвергает наши предложения, связанные с реализацией совместных бизнеспроектов, если идет по пути сворачивания двустороннего сотрудничества, так тому и быть. Это их суверенное право.

Да, это будет иметь негативные последствия, но не потому, что "Москва решила надавить", а потому что существующие механизмы наполнения местного бюджета не могут справиться с этой функцией. Обществу Абхазии нужно больше денег, чем та сумма, которой они могут обеспечить себя самостоятельно. В Абхазии совокупно товаров и услуг производят и реализуют намного меньше, чем требуемый обществу объем денежной массы.

Кстати, очень важно, что многие жители Абхазии это понимают. Местный телеграм-канал "Сухумская кофейня" провел интересную аналогию: "Любой человек может решить, например, тратить в месяц в два раза больше своего дохода. И какое-то время это даже будет работать, если у него есть сбережения. Но итог такого "продуманного" решения понятен.

Отказ от ратификации инвестсоглашения - это точно такое же "мудрое" решение, только на уровне целого государства" - пишут авторы местного телеграм-канала.

То есть, не имея возможности наполнять бюджет, местное общество столкнется с огромными экономическими и, как следствие, социально-бытовыми проблемами. Пенсии, зарплаты, социальные выплаты выплачивать станет крайне проблематично, возможны задержки. Индексации проводиться вряд ли будут. Падение потребительского спроса приведет к тому, что упадет и без того низкое производство товаров. Увеличится безработица. Уменьшится поступление налогов. Простыми словами, произойдет катастрофа. Но, естественно, это будет не завтра, и не моментально, но именно за такой сценарий государственного развития проголосовал вчера абхазский парламент.

Что же касается электроэнергии, у нашей стороны тоже есть полное право не давать ее бесплатно, а продавать. Почему нет?

"СП": Вразумит ли все это местные элиты? Заставят переголосовать так, как надо? Или те согласны голодать, но на своем насмерть стоять?

- Местные элиты вразумит лишь собственный народ, который пока еще не почувствовал негативных последствий от разрыва отношений с Россией.

"СП": Пройдут президентские выборы. Что-нибудь изменится? Какой должна быть стратегическая линия поведения РФ в дальнейшем, чтобы местные в тонусе были?

- Повторюсь, Абхазия - суверенное государство и никто никого "держать в тонусе" не собирается. Также, как и содержать за свой счет.

Вполне естественно, что сегодняшняя оппозиция будет обвинять в ухудшении жизни в республике всех, но не себя. Однако, в случае победы на выборах эти политики, так же, как и свергнутые, столкнутся с задачей наполнения бюджета. И у Абхазии нет иных путей, кроме развития бизнеса путем привлечения инвестиций. Выходит замкнутый круг. Получится ли его разорвать - станет понятно после 15 февраля, когда народ Абхазии скажет свое решающее слово, либо за экономическое сотрудничество с Россией, либо против него.

- Произошедшее, конечно, указывает на необходимость более тонко выстраивать взаимоотношения с общественностью Абхазии, но и меры принуждения забывать не стоит, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

- Уже сейчас введены высокие цены на электричество и приостановлена выплата бюджетникам. Главное для того, чтобы ситуацию можно было сдвинуть с мертвой точки, - провести кампанию по объяснению абхазам, что перемены в их интересах.

Нельзя только получать и ничего не отдавать взамен. Все они только выиграют, если в республику придут деньги: это даст возможность заработка, а собственникам жилья - позволит многократно увеличить капитал.

Технологии мягкой силы и способы переубеждения, конечно, всегда оставались не самыми сильными методами в арсенале российской политики, но рано или поздно внедрять их следует.

Особенно, в условиях подконтрольности республики, которая полностью зависима от России. Только жесткими мерами ситуацию не исправить, а в условиях близости грузинских событий ситуация может только ухудшиться.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733433480


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