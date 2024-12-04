Ирак опасается вторжения со стороны Сирии. Багдад объявил об укреплении границы с соседом, - Игорь Субботин

00:26 06.12.2024

4.12.2024



Премьер-министр Ирака Мухаммед Судани обвинил Израиль в подыгрывании террористам.

Ирак приступил к укреплению своей западной границы в связи с наступлением боевиков в соседней Сирии, которое стартовало 27 ноября. Багдад ссылается на свои разведданные, согласно которым альянс близких к Турции исламистов намерен двинуться из северо-западных провинций на восток. В этой связи республика пообещала принять превентивные меры. Иран как один из внешних союзников Сирии уже допустил отправку ей на помощь регулярного контингента. "Хезболла", которая долго была военной опорой Дамаска, пока не готова к оказанию помощи.



О том, что в пограничный регион направлены бронетанковые части, проинформировал официальный представитель главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) Ирака Яхья Расул. Он уточнил, что на линии, прикрывающей пограничные войска, был дислоцирован регулярный военный персонал, а также поддерживающие его шиитские парамилитарные формирования, объединенные в коалицию "Хашд аш-Шааби". Представитель ВС обратил внимание на то, что иракская военная разведка сейчас ведет "активную работу по слежению за приграничной сирийской территорией, анализируя полученные данные". Расул подчеркнул: район границы сейчас "укреплен, надежен и безопасен".



У Багдада есть "разведданные из Сирии", которые указывают на то, что снова разгорающийся конфликт в Арабской Республике может угрожать соседним странам. "Если они (протурецкие исламисты, начавшие 27 ноября наступление в сирийской провинции Алеппо. – "НГ") думают приблизиться к Ираку, мы нанесем по ним удар еще до того, как эта идея будет реализована, даже если они находятся на сирийской территории, – отметил Расул. – Мы не будем ждать, пока они доберутся до границы".



Спикер иракских военных указал на то, что Абу Мухаммед Джулани, лидер находящейся в авангарде наступления группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана в РФ террористической и запрещена), имеет саудовское происхождение. Джулани родился на территории королевства в семье выходцев из Сирии.



Тема активизации боевых действий в Алеппо была поднята во время телефонного разговора между премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Премьер-министр проинформировал Эрдогана, что Ирак не будет стоять в стороне и наблюдать за опасными событиями, разворачивающимися в Сирии, – сообщила канцелярия Судани. – Он приложит все усилия для сохранения своей безопасности и безопасности Сирии". Иракский премьер в беседе не преминул обвинить в происходящем Израиль, который "намеренно наносил удары по позициям сирийской армии таким образом, чтобы позволить террористическим формированиям взять контроль над дополнительными районами".



Иракская парламентская коалиция "Координационные силы", связанная с шиитами, поддержала идею с силовым сценарием и назвала наступление в Сирии "террористической оккупацией". В свою очередь, местный суннитский альянс "Суверенитет" призвал центральное правительство в Багдаде вести себя более сдержанно и предоставить представителям сирийской оппозиции и центрального правительства переговорную площадку под наблюдением ключевых международных игроков. В "Суверенитете" заметили, что вмешательство в дела соседней страны противоречит Конституции Ирака и может привести для него к плачевным последствиям.



Пока что со стороны Ирака в Сирию через сухопутные маршруты направились исключительно члены шиитских группировок, действующие в координации с иранскими силовиками. Это те формирования, которые поддержали правительственную Сирийскую арабскую армию (САА) на заре ее конфликта с повстанцами около 10 лет назад. Тегеран допустил, что может отправить на помощь Дамаску и свои регулярные части. "Если сирийское правительство попросит Иран направить войска в Сирию, мы изучим эту возможность", – сказал министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи. По его словам, натиск исламистов в Сирии "может нанести вред соседним странам, таким как Ирак, Иордания и Турция – в большей степени, чем Ирану".



Примечательно, что группировка "Хезболла", которая долго выступала военной опорой для САА, пока не отправила в Сирию силы. Военизированная организация не в состоянии перебросить боевиков в Арабскую Республику после двухмесячного конфликта с Израилем, заявили агентству Reuters сразу несколько источников. По их данным, "Хезболла" вывела из Сирии своих старших офицеров, ответственных за обстановку в Алеппо, чтобы укрепить позиции на территории Южного Ливана. Это, по данным агентства, произошло еще в середине октября – в первые две недели после того, как Израиль перевел свою операцию в Ливане "Стрелы севера" в режим полноформатного сухопутного наступления.



Характерно, что источники журнала Newsweek в "Хезболле" отвергли необходимость помогать президентскому дворцу в Дамаске свежими кадрами – несмотря на то что и "партия Аллаха", и Сирия принадлежат к "оси сопротивления" – неформальной коалиции близких к Ирану стран и военизированных группировок. "Сирийской армии не нужны бойцы. Она может защитить свою территорию сама", – скупо заметил собеседник Newsweek в ответ на вопрос о возможном открытии линий кадровой помощи.