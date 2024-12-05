Прогноз будущего пропитан нефтегазовой геополитикой. Заметки на полях Веронского форума, - В.Михеев

00:43 06.12.2024 5.12.2024 | ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



Если воспользоваться изречением, висевшим в Овальном кабинете в Белом доме при Билле Клинтоне – "Это экономика, глупый!", то едва ли не вся тематика XVII Веронского Евразийского экономического форума вращалась вокруг нефтегазовой геополитики.



Местом проведения Веронского форума в этот раз был выбран гостеприимный – в отличие от города Джульетты во впавшей в грех санкционный войны Италии – эмират Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Причину такого выбора объяснил руководитель ассоциации "Познаем Евразию" итальянский профессор Антонио Фаллико: ОАЭ – "важный игрок не только на региональном, но и на глобальном уровне. Это – одна из самых влиятельных стран Ближнего Востока, важнейший узел для воздушного и морского транспорта, усиленный за счет все более эффективной инфраструктуры. Ее стратегия экономического развития оказывается весьма мудрой. Страна не ограничивается экспортом углеводородов, но диверсифицируется буквально на глазах, превратившись в финансовый, транспортный, туристический центр, заметно наращивая и зеленую энергетику".



Однако на форуме проблематика "энергоперехода", что в условиях технологического несовершенства существующих моделей экономики остается правильной, но прекраснодушной маниловщиной, получила нюансированную интерпретацию.



Ископаемые – это неотъемлемая часть нашей повседневности



Идея ускоренного энергоперехода, пропагандируемая и реализуемая адептами теории антропогенного фактора в изменениях климата (не доказано!), несет в себе угрозу закрепления однополярной структуры мирового порядка. Этот тезис стал одним из ключевых в обстоятельном докладе, который произнес главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин.



Эксперты обсуждали, в частности, злобу дня, выраженную в названии одной из сессий: "Энергетика и окружающая среда: брак по расчету?". Не впадая в базаровский нигилизм, то есть не отрицая экологическую привлекательность возобновляемых источников энергии (ВИЭ), думающие люди искали оптимальные решения для ответа на два вопроса. Как добиться, чтобы зеленая повестка в большей степени опиралась на реальность? Какую роль в этих процессах могут играть природный газ, гидроэнергетика и мирный атом?



Энергетика базируется на ископаемом топливе, на долю которого приходится более 80% всей потребляемой первичной энергии, отметил Игорь Сечин. "Благодаря ископаемому топливу глобальная энергетическая система стала основой современной жизни. За последние 200 лет использование углеводородов сделало энергию более доступной, что, в свою очередь, наряду с улучшениями в сфере здравоохранения и питания человека, привело к увеличению продолжительности жизни с 30 до 70 лет, а доля населения планеты, живущего в крайней нищете, сократилась с 90% до 10%", – рассказал глава "Роснефти", которого на одной из своих больших итоговых пресс-конференций Президент России Владимир Путин охарактеризовал как "эффективного менеджера".



Игорь Сечин также обратил внимание участников форума на то, что современная энергосистема – это сложно композитный механизм и организм. В среднем каждый человек потребляет энергию, эквивалентную 800 кг нефти в год, а 95% всех товаров производится из продуктов переработки нефти и газа. В мире функционируют более 60 тысяч электростанций, обеспечивающих энергией более шести миллиардов людей. По дорогам ежедневно проезжают полтора миллиарда автомобилей, 98% которых работает на традиционных видах топлива. Ископаемые виды топлива, констатируем, это неотъемлемая часть нашей повседневности.



ВИЭ важны, но не в ущерб благосостоянию



"Вчера еще казалось, что идея агрессивного энергоперехода полностью взяла верх над призывами к сбалансированным подходам к обеспечению энергетической безопасности. Сегодня страны Глобального Юга придерживаются мнения, что углеродные виды топлива не должны быть отменены одномоментно. Они не принимают тезис Запада: Земля, мол, уже неспособна воспроизводить в нужном объеме природные ресурсы, мы, мол, попотребляли их, а вы, мол, просто не успели, но давайте на этом остановимся, – рассказал в коротком интервью для ФСК генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. – Глобальный Юг считает, что имеет право на использование углеродных энергоносителей для своего экономического развития".



Россия и Глобальный Юг не отрицают необходимости противодействовать пагубным изменениям климата. Россия следует своей климатической доктрине и привержена цели достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. Все сводится к методам достижения цели, отметил эксперт. Запад ведь не готов выдавать зеленые кредиты бесплатно – он хочет их продавать. Запад не хочет задаром раздавать технологии развивающимся странам. Западу нужно определиться: если зеленая повестка важна для выживания человечества, то почему ее претворение в жизнь превращают в прибыльный бизнес?



ВИЭ важны и нужны, но для энергоперехода потребуется учитывать как минимум два момента, подчеркнул в коротком интервью для ФСК эксперт в области энергетической рынков греческий профессор Демосфен Флорес. "Во-первых, энергопереход нуждается в инвестициях в масштабе триллионов долларов. Кто будет финансировать этот процесс? Каким образом вернутся эти капиталовложения? Во-вторых, это станет возможным при применении высоких технологий, которых в настоящее время не создано. Наконец, следует добавить проблему сырья и материалов, которых, например, нет в Европе, но есть в Китае".



Невысказанная логика греческого эксперта, который преподавал в Болонском университете, сводится к тому, что придется учитывать и геополитический антураж. Что делать Европе, если администрация США при Дональде Трампе навяжет своим союзникам сворачивание торгово-экономической коллаборации с Поднебесной?



Можно ли примирить ярых поборников зеленого энергоперехода и адвокатов углеродных видов топлива? Такой брак по разумному расчету возможен, если, к примеру, производители природного газа наладят его переработку в голубой водород, лишив грязный исходный метан его недоброкачественных свойств, заявил в коротком интервью для ФСК в недавнем прошлом один из ведущих специалистов-стратегов "Газпрома", пожелавший остаться неназванным. К слову, именно к такой трансформации призвал участвовавший в форуме представитель топливно-дефицитной Японии.



Америка подмяла под себя энергорынок



Пользующиеся стихающим, но пока не исчерпавшим свой потенциал нефтегазовым сланцевым бумом Соединенные Штаты одновременно стремятся выдавить с мировых рынков своих конкурентов. С помощью санкционных удавок, примененных против Венесуэлы, Ирана и России, администрация США сумела ограничить экспортные потоки на 18 млн. баррелей нефти в сутки. В итоге прежде критически зависимая от импорта энергоносителей Америка превратила вывоз своих энергоресурсов в основную статью экспорта. Нимало не смущаясь того, что над ней будут подшучивать, как в свое время над СССР, – подсела, мол, на нефтегазовую иглу.



Приходится признать, что не высказанный вслух в 2003 году главный мотив агрессии против переставшего быть прозападным режима Саддама Хусейна в Ираке, – все можно будет окупить контролем за тамошними нефтяными скважинами – был тщательно продуман. Сегодня доходы Ирака от нефтяного экспорта, составляющие до 95 процентов бюджета, зачисляются на специальный счет в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, который служит филиалом Федеральной резервной системы (ФРС), определяющей во многом тонус всей американской экономики.



Показательно, что США не жалуют даже своих трансатлантических союзников, когда речь идет не о деньгах, а о больших деньгах. Исходя из открытого еще римлянами правила – при любом анализе руководствоваться вопросом "Кому выгодно?", понятно, кто заказал подрыв газопроводной нитки "Северного потока" и кто в итоге сорвал немалый куш. Сыграло свою роль и поощрение Еврокомиссии, напичканной заокеанскими агентами влияния (гинекологша Урсула фон дер Ляйен получает доходы от своего бизнеса, зарегистрированного в США), отказываться от "неправильного" газпромовского газа в пользу американского СПГ.



Последствия не заставили себя ждать. В период с 2021 по 2023 год страны Евросоюза потратили на закупки "правильного" газа не из России более 630 млрд. долларов, что соразмеримо с совокупными расходами ЕС на этот углерод за предыдущие 8 лет!



Ключевой расходной статьей для Европы стали закупки американского СПГ, который для потребителей в Британии, как подсчитала британская газета "Телеграф", обходится в четыре раза дороже, чем для своих. Как следствие, продукция энергоемких секторов в ЕС (химикаты, сталь, удобрения, стекло, керамика) становится неконкурентоспособной и вымывается с мировых рынков. Краткосрочный тренд задан именно отказом от дешевых энергоносителей из России. За минувшие 15 лет экономика Евросоюза выросла всего на 13 процентов в долларовом выражении. Для сравнения: США добавили 85 процентов. Еще одно следствие вялого роста: средний доход на душу населения в странах Евросоюза на 52 процентов ниже, чем в среднем в США. Прогноз и того мрачнее: уже к 2035 году разрыв по уровню среднедушевого ВВП между США и ЕС будет пятикратным.



Пользуясь статусом мирового гегемона, США делают ставку на создание особых условий для своей экономики за счет других участников рынка, в том числе союзников, заявил на форуме Игорь Сечин. Глава крупнейшего корпоративного налогоплательщика в России провел историческую параллель. Древнегреческий историк Фукидидом в своем хрестоматийном труде "История Пелопонесской войны" указал на закономерность: страх гегемона перед возникновением альтернативных глобальных центров силы неизбежно приводит к войне.



Угрозы новоизбранного президента Дональда Трампа ввести повышенные тарифы на экспорт из Канады, Мексики и Евросоюза служат наглядной демонстрацией того, что в условиях сужающейся кормовой базы, вызванной восстанием против неоколониального режима (СВО – один из драйверов этого процесса), внутри коллективного Запада взыграла... внутривидовая вражда.



Владимир Михеев – спец. корр. ФСК, Рас-эль-Хайма (ОАЭ) Источник - fondsk.ru

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