Илон Маск намерен сломать британскую политическую систему, - Олег Розанов

00:44 06.12.2024

05.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ



У Дональда Трампа есть все основания испытывать личную неприязнь к британским лейбористам.



Британский истеблишмент которые сутки трясет нервная дрожь на фоне сообщений, что Илон Маск намерен пожертвовать Найджелу Фараджу 100 миллионов долларов.



"На выходных появилась информация, что Маск готовится выделить 100 миллионов долларов (78 миллионов фунтов стерлингов) лидеру Партии реформ Найджелу Фараджу с подтекстом "f*** you, Стармер".



Инсайдеры опасаются, что такой шаг может уничтожить Консервативную партию и открыть путь практически безграничной антиправительственной рекламе со стороны Партии реформ", – пишет британская Daily Mail.



На прошлой неделе Маск "обрушил поток оскорблений в своей сети X* в адрес состояния современной Великобритании", сетует издание.



Так, он написал: "Жители Британии устали от тиранического полицейского государства", узнав, что опрос, призывающий к новым всеобщим выборам в Великобритании, который он с энтузиазмом поддержал, собрал миллион подписей. Маск неоднократно делился графикой, показывающей, как стремительно падает рейтинг популярности британского премьер-министра Кейра Стармера.



В другом посте он предсказал, что "партии истеблишмента Великобритании будут разгромлены на следующих выборах".



Маск также прокомментировал новость о том, что Андреа Дженкинс, министр в консервативном правительстве Бориса Джонсона, перешла в Партию реформ Найджела Фараджа. Твит "Партия реформ победит на следующих всеобщих выборах" Маск перепостил со словом "Да".



"Пренебрежительное отношение Маска к лейбористам и Стармеру (которого он называет "двуликим Кейром" (two-tier Keir), отстаивая утверждение, что британская полиция менее жестко относится к насилию, совершаемому небелыми преступниками) тем более значимо, что теперь к нему прислушивается избранный президент Трамп", – отмечает Dayli Mail.



У Дональда Трампа есть все основания испытывать личную неприязнь ("аж кушать не могу") к британским лейбористам.



Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми в 2018 году назвал его "женоненавистником и сочувствующим неонацистам социопатом". Годом ранее министр здравоохранения Уэс Стритинг высказал мнение, что "Трамп - такой отвратительный, грустный, маленький человек – представьте, каково это – гордиться тем, что он ваш президент".



А министр энергетики Эд Милибэнд заявил: "Мысль о том, что у нас есть общие ценности с расистом, женоненавистником, который сам признается в домогательствах, не укладывается в голове".



Решение Лейбористской партии помочь направить сотню политтехнологов для участия в кампании Камалы Харрис перевело личную неприязнь в бизнес-формат, спровоцировав жалобу команды Трампа в Федеральную избирательную комиссию США на "вопиющее иностранное вмешательство".



Лейбористы имели глупость оскорбить и лично Илона Маска.



Недавно выяснилось, что Морган МакСуини, глава аппарата Стармера, когда-то был директором связанной с лейбористами аналитической группы, которая поклялась "убить Twitter* Маска".



""Центр по противодействию цифровой ненависти" (CCDH), англо-американская организация, которая находится по тому же адресу на севере Лондона, что и Labour Together, аналитический центр, тесно связанный с Лейбористской партией, как сообщается, пытался встретиться с сенаторами-демократами, одновременно лоббируя отстранение Маска от управления X*. В ответ на заявления о том, что CCDH является "политическим фронтом" Лейбористской партии, Маск написал в X*: "Это война"", – пишет Daily Mail.



Маск также был возмущен решением правительства Стармера в сентябре не приглашать его на британский инвестиционный саммит.



"Союзники Фараджа и представители Консервативной партии считают, что у Маска есть все основания осуществить этот вклад. Если слухи правдивы, то пожертвование такого размера может превратить Реформистскую партию во вторую партию, уничтожив консерваторов как главных оппонентов лейбористов. Поскольку пожертвования от иностранных лиц являются незаконными в соответствии с избирательным законодательством Великобритании, Маск, скорее всего, предпримет этот шаг через британское отделение своей социальной медиа-компании X*", – пишет Britain News Channel.



Для американской политики $100 млн – это капля в море. Команды Трампа и Харрис вместе потратили на президентскую гонку намного более двух миллиардов долларов. А в Британии эти сто миллионов могут вызвать идеальный политический шторм, который похоронит и лейбористов, и консерваторов.



Для сравнения: в ходе летних выборов все британские партии суммарно получили около 55 миллионов фунтов в виде пожертвований.



У Маска прекрасные отношения с Домиником Каммингсом, который вел успешную кампанию за Брекзит в 2016 году и намеревался устроить тотальную чистку госаппарата Британии, но вскоре разругался с Борисом Джонсоном, тогдашним премьером от консерваторов.



Если замысел Маска по переформатированию всей британской политики удастся, то Каммингсу представится возможность реализовать свою программу расчистки авгиевых конюшен британского политикума.



Фарадж осудил правительство лейбористов за разрешение Украине наносить удары ракетами Storm Shadow по территории России.



"Кир Стармер на саммите G20 сегодня заявил, что это правильное решение, поскольку оно ставит Украину в максимально выгодную позицию для победы. Интересно было послушать сегодня в Вестминстере лейбористское правительство, консервативную оппозицию, демократов: все, похоже, по-прежнему думают, что если мы дадим Украине достаточно оружия, то каким-то образом они выиграют эту войну.



И все же, когда я выхожу за пределы Вестминстера и общаюсь с простыми людьми, за последний месяц я не встретил ни одного человека, который бы считал, что Украина когда-либо победит. И сейчас я задаюсь вопросом, разумно ли это делать. Меня это беспокоит, и я беспокоюсь, потому что, честно говоря, идея победы Украины – это пустая трата времени. Я думаю, что война длится уже достаточно долго, поэтому потери огромны", – заявил он в интервью Britain News Channel.



Британское общество устало от бесконечной войны, боится скорого начала третьей мировой войны и применения ядерного оружия.



Причем 43% британцев признают преимущество России на поле боя над Украиной. Лишь 3% уверены, что у Киева имеется преимущество над Россией.



Маск может выделить деньги Фараджу, чтобы изменить политический курс Британии, считают крупные бизнесмены и ведущие функционеры Консервативной партии, с которыми пообщалась The Times, напоминая, что Маск публично поддержал петицию с требованием провести в стране внеочередные всеобщие парламентские выборы, и назвал Великобританию при Лейбористской партии "тираническим полицейским государством".



Если пожертвование в сто миллионов долларов будет сделано, оно может лишить тори статуса главного конкурента Лейбористской партии до того, как Кеми Баденок, новый лидер консерваторов, заявит о себе, пишет The Times. Что касается лейбористов, то Партия реформ могла бы за счет денег Маска "практически неограниченно" распространять антиправительственную рекламу, отмечает газета.



Партия Фараджа уже сейчас по рейтингам обходит консерваторов. А пожертвований Фарадж собирает в два раза больше, чем тори.



Кейр Стармер прекрасно понимает, чем грозят и ему, и его партии досрочные выборы и решительно исключает возможность их проведения.



Но, учитывая катастрофический обвал рейтингов лейбористов, впрочем, как и консерваторов, отсрочка волеизъявления британцев лишь продлит агонию политической системы Британии.