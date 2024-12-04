 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.12.2024
01:06  Через три года Арктика очистится ото льда, России нужно готовиться к угрозам с Севера
00:53  Ярмарка умной литры. Анонс новой книги "Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах"
00:44  Илон Маск намерен сломать британскую политическую систему, - Олег Розанов
00:43  Прогноз будущего пропитан нефтегазовой геополитикой. Заметки на полях Веронского форума, - В.Михеев
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00:18  Абхазии вновь придется выбирать - быть с Россией или сверкать нищетой? - CП
Четверг, 05.12.2024
18:13  В Краснодарском крае полностью запретили трудоустройство мигрантов

17:57  Сирийский лабиринт Эрдогана. Зачем турецкий президент срочно звонил российскому
17:16  Армия Асада сдала джихадистам город Хама
16:37  Двукратного чемпиона мира по грэпплингу из Казахстана поймали на допинге
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14:16  Как змея: Пашинян обвиняет Россию, но не выходит из ОДКБ, - Айнур Курманов
14:00  Народ к разврату готов: кто оказывает секс-услуги в притонах для мигрантов
13:58  Ближайшие премьеры: Франция осталась без правительства, кто может заменить Барнье
13:55  Грозить он будет: изменится ли подход США к БРИКС при Трампе
13:50  Сирия: очередная военная эскалация выгодна слишком многим
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07:43  Для энергокольца Центральной Азии создали дорожную карту, - Сайфиддин Караев
07:40  Кыргызстан и Таджикистан полностью завершили описание участков госграницы
07:19  Стоимость биткойна впервые в истории поднялась выше $100 тыс
06:50  Эрдоган хотел устроить военный переворот в Сирии
06:44  В США уличили Турцию в поддержке джихадистов, атакующих базу РФ в Сирии, - Military Watch Magazine
06:33  Людей заставят меньше есть и больше работать.., - Сергей Савчук
05:42  Тимофей Бордачев: Франция становится для России бесполезной
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05:19  Индия и Бангладеш не поделили веру. Два крупнейших государства Южной Азии вступили в конфликт
04:56  Нацсобрание Франции вынесло правительству вотум недоверия. Барнье - прощай!
04:47  Доверие к доллару укрепят угрозами и насилием, - Михаил Сергеев
02:22  Узбекские мигранты за 10 месяцев 2024 год вывели из России $10 миллиардов
02:11  Русские войска на Часов Яр – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
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Среда, 04.12.2024
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Ярмарка умной литры. Анонс новой книги Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах Ярмарка умной литры. Анонс новой книги "Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах"
00:53 06.12.2024

06.12
16:15 -17:00
Литературное кафе
12+

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах
Участвуют: Панова Татьяна (д.и.н., главный археолог (заведующая археологическим отделом) музея-заповедника "Московский Кремль"); Сухарева Ольга (главный редактор издательства "Кучково поле")
Т. Д. Панова вывела семейную хронику московской правящей династии XVI в., основанную не только на письменных источниках, но и на результатах исследований останков некоторых предков царя Ивана IV, его самого, четырех его жен, детей, невесток и внучки. Новые данные позволяют составить представление о физическом состоянии людей, реконструировать облик некоторых из них и выстроить портретную галерею родных и близких Грозного, аргументированно критикуя мифы об их жизни и причинах смерти.
ОРГАНИЗАТОР:
Кучково поле

Источник - moscowbookfair.ru
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