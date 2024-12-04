Ярмарка умной литры. Анонс новой книги "Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах"

00:53 06.12.2024

06.12

16:15 -17:00

Литературное кафе

12+



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЯРМАРКА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Иван Грозный, его предки и родня. История в лицах

Участвуют: Панова Татьяна (д.и.н., главный археолог (заведующая археологическим отделом) музея-заповедника "Московский Кремль"); Сухарева Ольга (главный редактор издательства "Кучково поле")

Т. Д. Панова вывела семейную хронику московской правящей династии XVI в., основанную не только на письменных источниках, но и на результатах исследований останков некоторых предков царя Ивана IV, его самого, четырех его жен, детей, невесток и внучки. Новые данные позволяют составить представление о физическом состоянии людей, реконструировать облик некоторых из них и выстроить портретную галерею родных и близких Грозного, аргументированно критикуя мифы об их жизни и причинах смерти.

ОРГАНИЗАТОР:

Кучково поле