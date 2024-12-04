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Через три года Арктика очистится ото льда, России нужно готовиться к угрозам с Севера
01:06 06.12.2024

Через три года Арктика очистится ото льда, смоделировали западные климатологи. И что тогда?
Александр Храмчихин: "В результате потепления военные корабли не растут. Альянсу потребуется время, но мы должны быть готовы"

Михаил Зубов
Материал комментируют:
Александр Храмчихин
Михаил Локощенко

Лед в Арктике может полностью растаять уже в 2027 году, а к 2037 году его совершенно точно не останется. Такими прогнозами ошеломили климатолог Селин Хезе из Гетеборгского университета и доцент университета Колорадо Александру Ян.

Ученые констатируют, что минимальная площадь морского льда в 2024 году составила 1,65 млн кв. миль, что значительно ниже среднего показателя за 1979−1992 годы (2,65 млн кв. миль). И предсказывают, что в обозримой перспективе будет утрачено еще 1,2 млн кв. миль ледяного покрова.

Согласно их исследованиям, это приведет к повышению уровня мирового океана и затоплению ряда прибрежных государств. Кроме того, изменения климата, связанные с глобальным потеплением, приведут к похолоданию в южной Европе, где зимние температуры опустятся до привычных в России минус 20.

Важно отметить, что, по мнению ученых, катаклизм произойдет независимо от деятельности человека. Даже если представить, что все страны мира сегодня же полностью прекратят выбросы парниковых газов - Арктика растает все равно.

Оценку прогноза западных исследователей для "Свободной Прессы" дал ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии Геофака МГУ Михаил Локощенко.

- Этот прогноз базируется на модельном расчете, но надежность его сомнительна. Крайне маловероятно, что арктические льды в обозримой перспективе полностью растают.

Во-первых, речь может идти только о начале осени - о сентябре, когда площадь льдов минимальна. Потому что в конце зимы и начале весны практически весь арктический бассейн покрыт льдом, а это - около 14−15 млн кв. километров.

Ясно, что в холодный период года Арктика всегда покрыта льдом, и в этом смысле в обозримом будущем ничего не изменится.

Надежные и регулярные данные о площади арктических льдов доступны, начиная с 1970-х годов. Согласно этим данным, рекордно минимальное количество льда было отмечено в сентябре 2012 года. С тех пор прошло уже 12 лет, но значительного изменения не видно. Ни разу с тех пор площадь арктических льдов в сентябре не была меньше, чем в 2012 году.

Многолетние изменения ледовитости Арктики - сложные и не монотонные. В конце прошлого века и начале текущего наблюдалось быстрое уменьшение площади льдов, но после 2012 года оно замедлилось, если даже не остановилось.

По мнению многих исследователей, которые изучают эти процессы, в последнее десятилетие ничего принципиально нового со льдами Арктики не произошло, несмотря на продолжающееся изменение климата.

"СП": Откуда же западные исследователи выудили идею Арктики без льда?

- Есть разные методы исследований. Наиболее надежны те из них, которые базируются на объективных данных: это измерения с борта научных судов, фотографии со спутников, и так далее. А есть модельные расчеты на компьютерах, а эти модели могут быть какими угодно.

"СП": Глобальное потепление продолжается или останавливается?

- Оно отнюдь не замедлилось, оно продолжается. Все попытки его остановить или хотя бы замедлить пока не дали результата. Но это - совершенно отдельная тема, - резюмировал эксперт.

Между тем, таяние арктических льдов поможет блоку НАТО усилить давление на Россию с севера. Сейчас этому препятствует то, что у Альянса практически нет ледоколов: ни одного атомного, и лишь несколько дизельных, которые скорее всего не смогут пройти сквозь зимние льды по всему СМП без дозаправки, а "бензоколонок" там нет.

Иное дело, если лед растает. Военного флота, который может идти по открытой воде, у блока достаточно. Поэтому натовские генералы и адмиралы уже облизываются на северные приполярные воды. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Крис Каволи озвучил план по созданию арктической группировки, которая "будет наблюдать за событиями, происходящими на Северном морском пути и в зоне Северного полюса".

О том, какие проблемы в связи с этим может испытать Россия, "Свободной Прессе" рассказал политолог и военный эксперт Александр Храмчихин.

"СП": Александр Анатольевич, военный флот НАТО значительно превосходит наш по количеству кораблей. Что будет, если они нагонят в Арктику "толпу" своих линкоров?

- Только лишь от таяния льдов соотношение сил в Арктике не изменится. Сейчас у России в Арктической зоне кораблей больше, чем у всех остальных стран мира, вместе взятых.

Для того, чтобы преимущество перешло к НАТО - им нужно создавать места базирования в Арктике.

"СП": У США есть база на Аляске.

- Там пока базируются только корабли береговой охраны, возможности принять боевой флот нет. Есть базы у Норвегии, но их флот, как и канадский, я бы не назвал мощным.

"СП": Американцы могут пригнать свой флот на их базы.

- Во первых, мест базирования все равно не хватит. Но главное - Америка не будет перегонять туда свой флот. ВМФ США "обслуживает" весь мир, и лишних кораблей у Штатов тоже нет.

Поэтому я не вижу возможностей для принципиального изменения в раскладе сил в Арктике. Как бы быстро ни таял лед - новые военные корабли от этого не вырастают из растаявшего льда.

"СП": Тем не менее, блок НАТО уже назвал Арктику своим приоритетом, а на днях открыл в Норвегии новую базу - для подготовки арктического десанта и спецназа.

- Пусть готовят, посмотрим, что наготовят. Вообще Запад объявляет Арктику приоритетом уже лет 20, но принципиально ничего не меняется. В этом смысле любые заявления ничего не стоят, пока нет действий. Сейчас им всем не до Арктики, у них масса других проблем.

Но мы должны быть готовы к угрозам в будущем.

Источник - СвободнаяПресса
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