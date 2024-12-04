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Курская дуга, 5 декабря: "котел" в Судже вот-вот захлопнется, численность бандеровцев-потеряшек уже зашкаливает, - Р.Маркуш
09:34 06.12.2024

ВСУ перебрасывают в зону вторжения 155-ю "французскую" бригаду
Радомир Маркуш

Курская дуга, 5 декабря: "котел" в Судже вот-вот захлопнется, численность бандеровцев-потеряшек уже зашкаливает

ВСУ пытаются проводить контратаки, но каких-либо успехов добиться не могут, говорится в оперативке проекта WarGonzo о ситуации зоне вторжения в Курской области.

В свою очередь министерство пропаганды Зеленского разгоняет "аналитику" о "перемогах" оккупантов в районе Суджи. Дескать, отсутствие изменений ЛБС, о чем пишут российские обзорщики, свидетельствует о неспособности "северян" вытеснить противника.

Таким образом, Банковая пытается отбиться от самостийных критиков и иноСМИ, которые обвиняют бандеровский Киев в бессмысленной трате натовского вооружения и живой силы в русском приграничье, тогда как на Кураховском направлении группировка ВСУ оказалась фактически в окружении.

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Но, похоже, скоро офис президента лишится своего последнего козыря в перепалке с оппонентами. Как сообщил американский Институт изучения войны (ISW), 4 декабря российские войска продвинулись на главном плацдарме Украины в Курской области на фоне продолжающихся боевых действий в этом районе. Об этом говорят опубликованные видеоматериалы с геолокацией, изученные экспертами ISW.

Кроме того, имеются свидетельства из источников, ранее не замеченных в порожняке или хайпожорстве, об успехах "северян". По их данным, армия России продвинулась в лесных массивах возле Малой Локни (к северу от Суджи) и зачищает территорию. В частности, "Северный ветер" пишет, что "в Суджанском районе на отдельных участках фронта намечаются новые „котлы" для ВСУ. Украинское командование не считает нужным информировать об этом своих боевиков на местах и кормит обещаниями подкреплений, которые не придут".

Согласно сводке "СВ", "северяне" с тяжелыми боями продвинулись в районе Новоивановки и сорвали контратаку ВСУ двумя штурмовыми группами общей численностью до 18 человек при поддержке танка "Леопард" и БМП "Брэдли". Огнем артиллерии и FPV-дронами уничтожено до 10 оккупантов, танк и БМП. Также сорван "мясной штурм" противника в районе Дарьино. В ходе высадки штурмовая группа врага была накрыта огнем артиллерии.

В свою очередь "Военная хроника" информирует о попытке оперативно-стратегической группы "Пiвнiч" усилить захисников переброской живой силы в район Николаево-Дарьино. В Сети появилась информация, что ВСУ направят на усиление своей "экспедиционной" группировки одну из самых элитных бригад - 155-ю механизированную, прибывшую на Украину после трехмесячной подготовки в Польше и Франции.

Правда, укровоякам на "передке" понятно, чем это закончится. Они на своих форумах называют Суджу "черной дырой", а переброску туда - "билетом в один конец", тем более что "механизаторов" готовили известные бздуны-лягушатники.

Согласно спичам похоронных волонтеров незалежной, численность "потеряшек" в русском приграничье зашкаливает. Впрочем, есть и счастливчики, вроде военного 95-й ОДШБр Ивана Сова, который был отловлен сотрудниками ТЦК и отправлен на убой в Курскую область. Перед поездкой в Суджу бандеровские замполиты идеологически обработали его и настоятельно рекомендовали не сдаваться в плен, типа, вместо этого он должен был убить себя гранатой или застрелиться. Иначе, "москали что-то обязательно отрежут и мучительно казнят".

Однако Иван, попав к "Иванам", сказал, что "больше всего боялся „своих", которые могут и FPV-дроном задвухсотить или в спину выстрелить". Как метко подметили с нашей стороны, в этом вся суть людоедского киевского режима, который отправляет людей на фронт, как расходный материал. Конвейер ТЦК работает круглые сутки в угоду западным хозяевам Украины.

Враг испытывает серьезные трудности с накоплением сил для крупномасштабных атак из-за плохой логистики и ударов "северян"
Показательно, что жовто-блакитные милитари-блогеры стали цитировать Минобороны РФ, когда речь заходит о потерях оккупантов, и на основании этого делать вывод о степени активности боестолкновений на Курском направлении. В сводке российского оборонного ведомства говорится, что враг лишился за сутки примерно 300 военных, а также трех танков, трех БМП, а также станции радиоэлектронной борьбы.

"Северяне" нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

Тем временем желтая пресса Запада зациклилась на "северокорейской" теме. Так, лондонское издание Daily Mail, которое даже бандеровцы называют "СПИД-инфо", опубликовало фотографию с подписью "Ким Чен Ын отправил северокорейских женщин в качестве пушечного мяса в Курскую область". Наши быстро обнаружили подлог и привели оригинальное фото сестер-близняшек Жени и Саши, которые в 2023 году служили танкистами в отряде ВС ДНР "Оплот".

Последние новости и все самое важное о спецоперации на Украине читайте в теме "Свободной Прессы".

Источник - svpressa.ru
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