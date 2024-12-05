ОПЕК+ не отдаст нефтяные котировки на волю Трампа, - А.Башкатова

10:03 06.12.2024

05.12.2024



Страны сырьевого альянса продлили режим самоограничения добычи



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Страны – участницы ОПЕК и ОПЕК+ с учетом всех негативных факторов решили не спешить заливать рынок нефтью. Фото Reuters

Недавние угрозы Дональда Трампа обвалить мировые цены на нефть до 40 долл. за баррель трудно воспринимать всерьез. Но и игнорировать их было бы опрометчиво. Так что некоторые российские нефтепроизводители закладывают в свои расчеты риски падения цен на нефть Urals до нежелательных для федерального бюджета и для курса рубля значений. Опрошенные "НГ" эксперты, однако, сейчас не ожидают никаких новых шоков благодаря тем решениям, которые были приняты в четверг на министерской встрече ОПЕК+. Речь идет о продлении действия ограничений, призванных удержать нефтяные котировки на комфортном уровне.



Итогом прошедшей в формате видеоконференции министерской встречи стран – участниц ОПЕК+ стало решение продлить на 2026 год действие тех квот на добычу нефти, которые ранее были согласованы альянсом на 2025 год.



Помимо основных квот на встрече обсуждалась судьба нескольких дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. В ОПЕК+ продлили до конца первого квартала 2025-го режим добровольного дополнительного сокращения нефтедобычи на 2,2 млн барр. в сутки (б/с), которого сейчас придерживаются восемь стран альянса: Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Оман. Постепенный выход из этого режима будет растянут во времени – на период с апреля 2025-го до конца сентября 2026 года.



Это не единственное добровольное дополнительное сокращение добычи, есть еще одно – снижение на 1,65 млн б/с. Такое ограничение действовало до конца 2025 года, теперь оно тоже продлено до конца 2026-го вместе с действием и основных квот.



Нанизывая одни ограничения поверх других, страны – участницы ОПЕК+ надеются удержать нефтяные котировки на комфортном уровне. Хотя по факту часть ограничений может все-таки временно нарушаться: в альянсе есть "должники", которые недосократили свою добычу.



И для таких стран в четверг было решено продлить период компенсации ими недосокращенных объемов нефтедобычи с сентября 2025 года до конца июня 2026-го. Эти страны представят в секретариат ОПЕК обновленные графики компенсаций. По уточнению информагентств, в числе "должников", у которых зафиксировано перепроизводство нефти, оказались Россия, Ирак и Казахстан.



По оценкам, которые привел журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, в целом за 2024 год добыча нефти и конденсата в России составит около 518–521 млн т. И по его словам, в 2025 году ожидаются примерно те же объемы.



Судя же по обнародованным в ОПЕК+ данным, с учетом всех ограничений и затем их постепенных послаблений, в России нефтедобыча должна вырасти с 8,978 млн б/с, указанных для января–марта 2025 года, до 9,449 млн б/с в сентябре–декабре 2026-го, а в Саудовской Аравии за тот же период – с 8,978 млн до 9,978 млн б/с.



Как пояснил "НГ" аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов, мировой рынок нефти в последний год выглядит относительно сбалансированным: цена за баррель Brent держится в коридоре 70–80 долл. Также, по словам и Новака, мировые цены на нефть сейчас адекватно отражают текущую ситуацию на нефтяном рынке.



Предпосылок для кардинальных изменений этого коридора многие эксперты не видят – по крайней мере пока. Особенно они сомневаются в вероятности падения нефтяных цен до 40 долл. за баррель. Гипотеза про 40 долл. за баррель стала обсуждаться после недавних высказываний Дональда Трампа и его угроз нарастить добычу нефти, напомнил аналитик компании "Финам" Николай Дудченко. Еще одной причиной возможного давления на котировки может стать протекционистская политика Трампа в отношении Китая, чреватая ослаблением экономики КНР, а значит, и снижением со стороны Поднебесной спроса на нефть.



Однако, как уточнил Дудченко, на самом деле столь низкие цены на нефть невыгодны не только странам ОПЕК и ОПЕК+, но и самим американским нефтяникам. Падение котировок до 40 долл. за баррель станет шоковым сценарием, который вряд ли допустят не только страны ОПЕК+, но и сами США, соглашается аналитик компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.



Наталья Мильчакова к этому добавила, что все-таки мировой спрос на нефть пока еще не вышел на пик. Ведь Китай, Индия и многие другие развивающиеся страны активно продолжают покупать топливо, да и "гибридные" автомобили, несмотря на большой интерес к ним наиболее обеспеченных покупателей во всем мире, не говоря уже об электромобилях, стоят все еще очень дорого и пока еще не слишком практичны, чтобы ожидать массового перехода на такой вид транспорта.

Однако Кожухова при этом допустила, что при реализации разных негативных сценариев котировки в 2025 году могут все же опуститься примерно до 60 долл. за баррель Brent. И тогда с учетом той разницы, которая сейчас фиксируется и прогнозируется между ценами на Brent и на российскую Urals, это может означать гипотетическое удешевление российской нефти уже до 45–50 долл. за баррель.



Кстати, именно такой вероятный уровень цен сейчас закладывается в расчеты рисков некоторыми отечественными нефтедобытчиками. Но они его считают для себя относительно приемлемым. Чего не скажешь о федеральном бюджете РФ, курсе рубля, а значит, и перспективах инфляции внутри страны.