В Грузии произошел перелом в непонятную сторону. Власти и оппозиция заявляют о скорой победе

10:09 06.12.2024

05.12.2024,



Спустя неделю после начала протестов и ожесточенных столкновений между демонстрантами и спецназом в связи с заявлением грузинского правительства об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз МВД арестовало по уголовным обвинениям 17 лидеров и активистов оппозиционных партий. А за нарушение административного законодательства был задержан второй после экс-президента Михаила Саакашвили человек в оппозиционном движении, лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия. Тем не менее сторонники оппозиции, несмотря на жесткую реакцию властей, продолжают ежедневно собираться на многотысячные митинги в столице Грузии и верить в грядущую победу. Руководство республики, в свою очередь, прогнозирует, что протесты скоро пойдут на спад, и отказывается идти на какие-либо уступки протестующим.



Силовики в среду нагрянули в офисы оппозиционных партий в Грузии и, как отчитался директор департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе, арестовали сразу нескольких лидеров протестов. По его словам, сотрудники полиции "на основе оперативной информации" задержали семь активистов молодежного крыла партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" (ЕНД) по обвинению в организации и участии в групповом насилии.



При обыске в партийных офисах ЕНД, а также офисах молодежных организаций партий "Дроа" и "Гирчи" было изъято, как утверждается, огромное количество петард, фейерверков и другой пиротехники, активно используемой в ходе столкновений у здания парламента на проспекте Руставели. Силовики также вынесли из офисов противогазы, каски, краски, "коктейли Молотова", компьютеры, телефоны и теплые вещи.



Всем арестованным, по утверждению господина Купатадзе, грозит до девяти лет лишения свободы по ст. 224 и 239 прим уголовного кодекса (УК) страны.



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Кроме того, непосредственно на месте демонстраций и столкновений с частями спецназа МВД были задержаны еще шесть человек по ст. 187 и 353 УК "порча чужого имущества" и "нападение на полицейского".



Одновременно полиция арестовала одного из лидеров коалиции "Сильная Грузия" Александра Элисашвили по обвинению в избиении активиста правящей партии "Грузинская мечта" (ГМ) Али Бабаева. Еще два представителя той же коалиции - Вепхо Касрадзе и Васил Кадзелашвили - задержаны по обвинению в "подготовке взрыва".



Обыски, хотя и без арестов, прошли в офисах и квартирах руководителей ряда неправительственных организаций, близких к оппозиции.



Наибольший резонанс вызвало задержание лидера "Коалиции за перемены" Ники Гварамии. Политик попытался войти в партийный офис коллег по коалиции "Дроа" в тот момент, когда там проходил обыск.



В итоге попасть в гости к союзникам ему не удалось: полицейские схватили господина Гварамию за руки и за ноги, пробежали с ним около ста метров до машины и увезли в следственный изолятор.



Нике Гварамии вменяется в вину сопротивление полиции, что, согласно административному кодексу, грозит политику либо штрафом, либо арестом на несколько суток.



Во время президентства Михаила Саакашвили Ника Гварамия занимал посты министра юстиции и по совместительству генерального прокурора, а затем стал успешным медиаменеджером оппозиционных телекомпаний "Рустави-2" и "Мтавари Архи".



Рейды силовиков, впрочем, не остудили пыл общественности, уже неделю протестующей против решения "Грузинской мечты" приостановить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. Как и все дни до этого, вечером 4 декабря на Руставели потянулись активисты, у которых на этот раз, правда, не оказалось пиротехники. Поэтому массированного "артобстрела" из фейерверков по полиции в тот день не случилось. Спецназ также не проявлял особого рвения, а потому впервые за неделю обошлось без серьезных столкновений.



Обе стороны конфликта в Грузии продолжают повышать ставки

Это дало повод властям и их сторонникам заявить о переломном моменте и поражении оппозиционного движения. "Сразу после изъятия пиротехники из партийных офисов все на митинге успокоилось. Тем самым подтверждается, что это было не спонтанное общественное движение молодежи, а провокация так называемых оппозиционных сил, управляемых извне",- заверил "Ъ" один из идеологов ГМ, кинорежиссер Гога Хаиндрава.



По его мнению, именно благодаря рейдам МВД "вандализма в отношении полиции у здания парламента, которое чуть не сожгли, больше не наблюдается". Саму спецоперацию силовиков в отношении партийных офисов господин Хаиндрава назвал "уничтожением осиных гнезд и ячеек". Он обратил внимание на то, что оппозиционные лидеры "сами не показывались на митингах, а прятались за спинами молодых людей, которые оказались активистами их же партий".



Тем не менее поляризация в грузинском обществе не ослабевает, а, наоборот, нарастает. В частности, оппонентами руководства республики любая возможность даже не переговоров, а публичной дискуссии с властями отвергается как "позорный компромисс". Премьер-министр Ираклий Кобахидзе ранее предложил оппозиционерам провести дебаты в прямом эфире Общественного грузинского телевидения. И сначала на призыв откликнулась экс-министр обороны Тинатин Хидашели. Однако после возмущенной реакции коллег по оппозиции, почти единогласно заявивших о недопустимости любого общения с властями, кроме как для "принятия капитуляции и заявления об отставке всего правительства", госпожа Хидашели отказалась от предложения премьер-министра.



Как отметил в беседе с "Ъ" диссидент советской эпохи, литератор Леван Бердзенишвили, "аресты в среду только разгневали людей еще больше".



"Нашим властям никогда не понять, что нынешнее движение по интеграции в ЕС на самом деле надпартийное",- предположил господин Бердзенишвили. Он убежден, что арестами "правящая партия перешла красные линии и подписала себе приговор".



В оппозиции утверждают, что власти приступили к строительству диктатуры в республике. Однако, как заявил "Ъ" один из лидеров ЕНД, литератор Лаша Бакрадзе, "установить диктатуру в Грузии, грузинском обществе абсолютно невозможно". "Мы не та страна",- заверил господин Бакрадзе.



Георгий Двали, Тбилиси