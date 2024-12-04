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|Музаффар Камилов вновь возглавил Исламскую академию Узбекистана
11:00 06.12.2024
Музаффар Камилов вновь возглавил Исламскую академию Узбекистана
Бывший советник президента Музаффар Камилов снова назначен ректором Международной исламской академии Узбекистана.
Постановлением Кабинета министров Музаффар Муротович Камилов назначен ректором Международной исламской академии Узбекистана, сообщила пресс-служба Комитета по делам религий.
Предыдущий ректор академии Уйгун Гафуров, работавший на этом посту с сентября 2023 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
До этого Музаффар Камилов с февраля 2022 года работал советником президента по вопросам взаимодействия с общественными и религиозными организациями (позже должность изменилась на советника президента по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений).
Ранее он также работал первым зампредседателя Комитета по делам религий (2018−2022) и ректором Международной исламской академии Узбекистана (2021−2023).