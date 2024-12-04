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Франция осталась без премьера, но с президентом, - НГ
11:50 06.12.2024

Хотя Макрона винят в неудачном выборе главы правительства, объявить ему импичмент сложно
Геннадий Петров

Эмманюэль Макрон уверен, что противники должны попрощаться с надеждами на его уход с поста до 2027 года.
Мишель Барнье в четверг, 5 декабря, официально подал прошение об отставке президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Теперь он какое-то время будет руководить правительством в ранге исполняющего обязанности премьера. Ничего другого Барнье не оставалось: парламент выразил ему вотум недоверия. Затея Макрона, решившего создать правительство, в котором не найдется места ни ультраправому "Национальному объединению", ни ультралевому "Новому народному фронту", выигравшему недавние парламентские выборы, провалилась. Согласно опросам, большинство французов выступают за отставку президента и досрочные выборы.

Правительство Барнье, по существу, ничем себя не проявив, войдет в историю Франции. Оно и установило рекорды, и дало наглядный урок президенту страны. Во-первых, его возглавил самый старый в истории Пятой республики премьер-министр: Барнье – 73 года. Другого кандидата, чем этот ветеран французской политики, начавший свою карьеру еще в 1970-х, у Макрона не нашлось. Во-вторых, оно просуществовало всего три месяца. Хотя досрочные парламентские выборы завершились в июле, правительство было сформировано только в сентябре. И в-третьих: министрами оказались представители проигравших выборы партий. Победителю, "Новому народному фронту", равно как "Национальному объединению", располагающему, если брать партии, а не коалиции, наибольшим количеством мандатов, места в правительстве не нашлось. Отсюда и четвертый рекорд: впервые с 1962 года кабинет министров уходит в отставку из-за вотума недоверия, вынесенного в парламенте.

В среду, 4 декабря, там были поданы целых два проекта о вотуме. Один представила "Непокоренная Франция", являющаяся ядром "Нового народного фронта", другой – "Национальное объединение". Получается, Барнье не устроил ни ультралевого Жан-Люка Меланшона, ни ультраправую Марин Ле Пен. Так как первой успела подать свой проект "Непокоренная Франция", за него и голосовали. Он был принят абсолютным большинством: 331 голос при необходимых 288. В желании отправить Барнье в отставку временно объединились ультралевые и ультраправые.

А ведь выбор именно этого политика на пост главы правительства Макрон обосновывал тем, что тот – мастер компромисса, способный договориться со всеми. Но Барнье споткнулся на первом же сложном вопросе – о бюджете на 2025 год. Переговоры о принятии соответствующего законопроекта продолжались несколько недель. Барнье и Макрон рассчитывали, что получится уменьшить растущий бюджетный дефицит путем повышения налогов и сокращения госрасходов – теми мерами, которые последователи Меланшона изначально принимали в штыки. Поэтому ставка была сделана на договоренность с "Национальным объединением". Дважды за две недели правительство шло на уступки сторонникам Ле Пен. Сначала Барнье согласился на отмену существенного повышения цен на электроэнергию, потом отказался от сокращения компенсаций на расходы за покупку лекарств. Председатель "Национального объединения" Жордан Барделла тем не менее назвал эти уступки недостаточными. Его сторонники настаивали на переиндексации пенсий в новом году и введении моратория на повышение налогов, то есть, по сути, они потребовали выхолостить содержание предлагаемых правительством антикризисных мер.

Левых – причем как радикалов, так и умеренных – возмутил сам факт уступок "Национальному объединению". Макрон не первый год эксплуатирует тему угрозы справа и говорит о необходимости сделать все, чтобы лепеновцы не пришли к власти. А теперь мало того что в правительство не попали представители "Нового народного фронта", выигравшего выборы и также строившего свою кампанию во многом на критике Ле Пен и Барделлы, так теперь еще и Барнье заискивает перед "Национальным объединением".

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Главой правительства Мишель Барнье
пробыл всего три месяца. Фото ReutersВесь четверг Макрон вел переговоры с различными политиками. Он подыскивал замену Барнье и пообещал выступить с телеобращением к нации (на момент подписания номера обращения не было). Среди собеседников Макрона были лидер Демократического движения Франсуа Байру и бывший президент, социалист Франсуа Олланд. И тот и другой представляют политические силы, которые не относятся к числу победителей последних парламентских выборов. По комментариям во французской прессе создавалось впечатление, что Макрон опять предпочтет создать правительство парламентского меньшинства, где не будет места как ультралевым, так ультраправым. Это с высокой долей вероятности означает, что и новое правительство долго не продержится. Между тем распустить парламент и объявить новые выборы президент, согласно закону, имеет право не ранее следующей осени. До тех пор во Франции может продолжаться либо министерская чехарда, либо работа нынешнего премьера, но в ранге исполняющего обязанности. Впрочем, последний вариант "Непокоренную Францию" не устроит, о чем ее представители заявили в четверг.
История с отставкой правительства нанесла серьезный удар по рейтингу Макрона. Согласно опубликованному в четверг опросу социологической службы Cluster17, проведенному для издания Le Point, почти 54% французов выступают за то, чтобы президентские выборы прошли не как полагается, в 2027 году, а в 2025-м. При этом 36% опрошенных считают, что в вотуме недоверия виноват Макрон, который выбрал не того человека на пост премьер-министра. Отставку Барнье, по данным разных опросов, одобряют свыше 60%.

"Сейчас, конечно, все обвиняют Макрона. Но отправить его досрочно в отставку невозможно. Требуется согласие и верхней палаты парламента, а там у крайне правых и крайне левых нет большинства. Да и в нижней палате вряд ли наберется необходимое для импичмента количество голосов. Поэтому Макрон чувствует себя уверенно. Он уже заявлял, что никуда не уйдет и останется на своем посту до 2027 года", – сказал "НГ" ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Федоров.

Источник - НГ
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