Владимир Путин - новый приверженец биткоина

12:42 06.12.2024

Quartz

США

05 декабря 2024



Quartz: заявление Путина о биткоине укрепляет сектор криптовалют



Заявление Владимира Путина о том, что биткоин невозможно запретить, придает новый стимул развитию сектора криптовалют, пишет Quartz. У России в этой сфере есть значительный потенциал роста, и ее позиции будут укрепляться.



Винамрата Чатурведи (Vinamrata Chaturvedi)



Российский президент Владимир Путин, ранее скептически относившийся к биткоину, теперь признал, что запретить его не может никто. Путин твердо заявил, что биткоин и прочие цифровые активы не остановить, и они будут развиваться.



Выступая на инвестиционном форуме в Москве, Путин сказал: "Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто".



"Потому что это новые технологии, и что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться, потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность", - продолжил он.



Ранее Путин подписал закон об официальном признании криптовалют имуществом в России, об исключении майнинга и продаж криптовалют из налога на добавленную стоимость и о других благоприятных условиях.



Такая позиция России по криптовалюте считается стратегическим шагом, цель которого - вступить в конкуренцию с западным миром и укрепить положение страны на мировой арене. Поскольку Китай продолжает принимать ограничительные меры в отношении криптовалют, у России появляется значительный потенциал роста. В настоящее время в стране почти 17 миллионов пользователей криптовалют. В США таких людей 93 миллиона.



Высказывания Путина могут дать толчок развитию сектора криптовалют, который и без того бурно развивается после того, как Дональд Трамп во время президентской гонки поддержал его, а после избрания продолжает выражать ему поддержку.