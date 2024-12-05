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Стало известно о планах Вашингтона свергнуть власть в РФ в 2017 году (история)
12:45 06.12.2024

"У Путина нет гарантий": вскрылись планы США свергнуть власть в России

Конфиденциальная информация просочилась наружу

В американской прессе всплыла сенсационная информация о планах вашингтонской администрации свергнуть правительство РФ в 2017 году. Данные основываются на любопытной служебной записочке, оказавшейся в распоряжении журналистов из ABC News.

В документе экс-конгрессвумен Тулси Габбард, которую следующий глава США Дональд Трамп видит на посту руководительницы нацразведки, упоминала, что в американском истеблишменте есть силы, выступающие за смену власти в Кремле.

По данным информресурса, высокопоставленная американка заявляла, что российский лидер Владимир Путин не может быть уверен в том, что Вашингтон не попытается свергнуть правительство, работающее под его началом. Она утверждала, что в американских политических кругах существуют фигуры, которые поддерживают подобные действия.

"У Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство... Я вполне уверена, что есть американские политики, желающие это сделать", – такой текст содержался в служебной записке американки.

Политик также обращала внимание на враждебное отношение США к российскому лидеру и осуждала введенные против нашей страны санкционные ограничения.

Бывшая конгрессвумен указывала на исторически сложившуюся политику Соединенных Штатов, направленную на экономическое ослабление Москвы, называя это одной из стратегических целей. Документ также содержал критику политики Вашингтона, которую американка считала деструктивной.

К слову, ранее Путин раскрыл, кто хочет уничтожить Россию.

05.12.2024
Источник: ABC News
Ольга ФЕДОРОВА

Источник - utro.ru
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