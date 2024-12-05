Россия - Турция: "вынужденный брак", - Дженк Башламыш

12:54 06.12.2024

Medya Gunlugu

Турция



Россия - Турция: "вынужденный брак"

Medya Günlüğü: Турция не решится на прямую конфронтацию с Россией



Отношения между Россией и Турцией характеризуются соперничеством, с одной стороны, и прагматизмом, с другой, пишет автор статьи в Medya Günlüğü. Анкара не решается на полномасштабное противостояние с Москвой, потому что его цена будет несоизмеримо высокой, отмечается в материале.



Дженк Башламыш (Cenk Başlamış)



Последние события в Сирии в очередной раз показали, насколько хрупки отношения между Турцией и Россией.



Хотя проправительственные средства массовой информации в Турции при каждом удобном случае любят говорить о "турецко-российском медовом месяце" или подчеркивать, как идеальны эти отношения, не секрет, что между двумя столицами уже почти полтора года дуют холодные ветры. Существуют разные причины, от Украины до Сирии, при этом наиболее конкретным следствием этого является постоянная отсрочка визита президента России Владимира Путина в Турцию.



У российской дипломатии есть одна интересная особенность: вместо того чтобы немедленно реагировать на неприятные вопросы, она терпеливо ждет, но в то же время берет на заметку и в конце концов однажды "взрывается".



После того как "Хайят Тахрир аш-Шам"* в Сирии практически без боя захватила второй по величине город страны – Алеппо, Москва пока не сделала резкого заявления в адрес Анкары. Однако две недели назад специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев назвал Турцию оккупантом, что дало зеленый свет резким комментариям в российских СМИ после Алеппо. Эти комментарии чрезвычайно важны, поскольку отражают настроения в России.



Например, одна из самых тиражных газет "Московский комсомолец" называет президента Турции Реджепа Эрдогана "султаном" и отмечает, что группировки, захватившие Алеппо, поддерживаются Турцией. Однако в основе главных обвинений газеты лежит утверждение о том, что Турция стремится к границам "Турана" (объединение тюркских стран под началом Турции. – Прим. ИноСМИ). "Московский комсомолец" подчеркивает, что Анкара пытается затянуть на свою орбиту бывшие советские республики – Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Туркменистан и проводить похожую политику на Балканах, в Албании, Косово, Боснии и Герцеговине. Газета пишет, что Турция хочет объединить под своим руководством народы тюркского происхождения, проживающие в России, и эта политика представляет угрозу суверенитету и территориальной целостности России.



На сайте tsargrad.tv были опубликованы не менее резкие комментарии и обвинения. Сайт отмечает, что Эрдоган обещал Путину разоружить террористов в Идлибе, но предал его.



Обвинения в адрес Турции и Эрдогана звучат и в других СМИ, однако следует подчеркнуть, что все эти комментарии отражают хрупкий характер отношений Анкары и Москвы, которые в любой момент могут качнуться в другую сторону.



Выводы, сделанные в нашей статье "Дезинформация и вынужденный брак" от 18 октября 2022 года, когда между Турцией и Россией еще не начали дуть холодные ветры, актуальны и в наши дни.



"... Несмотря на периоды дружбы и сотрудничества, словом, которое лучше всего обобщает историю турецко-российских отношений, является "соперничество".



Однако одного соперничества недостаточно для того, чтобы понять природу отношений, нужно также добавить слово "прагматизм".



Если оставить в стороне дипломатический язык, можно отметить, что Турция и Россия – это страны, которые хозяйничают в одних и тех же регионах, присматриваются к суверенным владениям друг друга и на самом деле не доверяют друг другу, никогда не теряя бдительности в этой связи.



Лучшим примером того, что может произойти, когда две страны наступают друг другу на ногу, является Сирия и, в частности, уничтожение Турцией российского самолета, нарушившего ее воздушное пространство, 24 ноября 2015 года.



Быстрый поиск в интернете покажет, что слова Путина в адрес Турции в тот день, вероятно, были самыми резкими в истории его президентства (Путин назвал инцидент "ударом в спину". – Прим. ИноСМИ).



В обычных условиях Россия должна была годами держать в черном списке страну, сбившую ее самолет, особенно ту, что не считает ровней себе, однако кризис продлился всего восемь месяцев, потому что русские быстро почувствовали надвигавшуюся в то время бурю в отношениях Турции с Западом и сразу же сделали разворот, поскольку прагматизм возобладал. Турция же, у которой никогда не было полноценной политики в отношении России, пыталась использовать российский козырь всякий раз, когда ссорилась с Западом, и на этот раз постучалась в дверь Москвы во многом в силу необходимости.



На самом деле нет нужды подробно расписывать. Поскольку две страны не могут решиться на полномасштабное противостояние, они предпочитают держать друг друга рядом с собой. Потому что цена противостояния будет во много раз больше.



Таким образом, можно говорить о своего рода отношениях "вынужденного брака" и вынужденной зависимости, когда стороны фактически действуют не столько добровольно, сколько под влиянием условий и обстоятельств.



Как долго будут продолжаться отношения "взаимовыгодных уступок"?



До тех пор, пока одна из сторон не начнет думать, что она дает больше, чем получает.



* запрещенная в России террористическая группировка