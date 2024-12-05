Подпольная империя: кто зарабатывает на контрабанде в Казахстане и как за это расплачиваемся мы все

13:00 06.12.2024 Алина Пак

05 декабря 2024



Каждый раз, покупая пачку контрабандных сигарет или бутылку алкоголя без акцизной маркировки, потребитель пополняет и без того набитые кошельки преступников. Десятки миллиардов тенге, которые могли пойти в бюджет на дороги, школы или больницы, оседают в теневой экономике. Как это работает и как покупатели, сами того не зная, становятся частью этой мафиозной схемы, разбирается Orda.kz.



Сигареты, лекарства, пестициды, одежда, бытовая техника - и это лишь малая часть того, что попадает в Казахстан нелегальным путем. Сюда же относятся запрещенные товары: наркотики, оружие, боеприпасы и прочее.



Казахстан не только удобный транзитный коридор для контрабанды, но и крупный рынок ее сбыта. В стране теневой бизнес процветает наравне с официальной экономикой. И высокий спрос на такие товары вместе со слабым контролем на границах - идеальная среда для контрабандистов.



Основные потоки нелегального импорта идут из Китая, России, ОАЭ, Турции и стран Европы. Ежегодно государственная казна теряет на этом миллиарды тенге недополученных акцизов и налогов. К примеру, только табачная продукция за последний год могла бы принести стране около 33 млрд тенге.



Чтобы узнать, как работает этот преступный механизм, мы отправились на рынки Алматы - основные точки реализации контрабандных товаров.



Тайна, которой нет



На рынках южной столицы контрабанду найти проще, чем кажется. Никаких подвалов или тайных складов для покупки товаров не требуется; так же, как и знать секретный пароль. Контрабандой торгуют в обычных палатках и ларьках с длинными очередями, а доступ к незаконно ввезенной продукции публичный.



На то, чтобы найти точки, где продаются контрабандные сигареты, понадобилось около пяти минут. Стандартные вывески: "Табачная лавка" и "Сигареты оптом и в розницу", ассортимент как в крупном супермаркете. Из необычного только цена - в два раза ниже, чем в магазинах.



На эту приманку и клюют покупатели, которые становятся постоянными и приходят не за одной пачкой, а за целыми блоками контрабандных сигарет. Товар заботливо завернут в черный непрозрачный пакет, а расплатиться за него можно только наличными.



"Мне вообще надо было пять блоков, он уезжает сейчас. Бала, может, ты мне скинешь еще? Балам? Я у тебя пять штук возьму, пять блоков. Дашь мне дешевле?"

просит женщина.







Цены фиксированные: пачка контрабандных сигарет стоит 500 тенге, а блок из десяти пачек - пять тысяч. Мы пытались узнать о ценообразовании на такие товары, но на "лишние" вопросы продавцы предпочитают не отвечать. Раздумывать брать или нет тоже не дают, времени на решение мало.



"Все эти сигареты завозные - сейчас есть, завтра их может не быть. Вот такая система. Какое-то время их не бывает, какое-то время они есть",

рассказал один из продавцов табачной лавки.







Вряд ли покупатели осознают, что покупками контрабандных товаров они финансируют организованную преступность и вкладываются своими тысячами в коррупционные схемы с миллиардными оборотами.



В сентябре в Мангистауской области задержали машину с 6,5 млн пачек сигарет общей стоимостью 1,5 млрд тенге, которая собиралась обойти таможенный контроль. Сколько таких машин проезжают незамеченными, можно только предполагать.



Деньги вне кассы



Контрабанда в Казахстане давно касается не только сигарет. В страну незаконно ввозят одежду и технику, медикаменты сомнительного качества и даже неучтенные пестициды. Например, контрафактные лекарства из Индии попадают в Казахстан через соседний Узбекистан. Недавнее разоблачение подземного тоннеля длиной 310 метров, соединяющего Сарыагашский район с Ташкентом, показывает масштаб преступных схем. Только там в одной контрабандной партии было изъято более 17 тысяч упаковок препаратов.



Под прикрытием легального бизнеса скрывается сложная структура теневой экономики, корни которой уходят в давнюю историю коррупции, монополий и контрабанды. Чтобы разобраться, почему работают такие точки продаж и как контролируются денежные обороты, мы поговорили с владельцем одного из алматинских рынков.



Он рассказал, что его арендаторы из года в год наращивают свой товарооборот, но при этом значительная часть их деятельности находится в "серой" зоне. По его оценкам, около 80 % товаров на рынке поступают в обход процедур официального оформления.



"Я хожу по рядам, заглядываю на внутренние склады моих арендаторов и примерно понимаю, что товарооборот нашего рынка в этом году - около 300 млн. В прошлом году по ощущениям было 150–200 млн. В 2024 году у меня забиты сектора, два основных сектора всегда товаром заполнены. На мой взгляд, оборот как минимум в полтора раза вырос. Я смотрю на обороты своих арендаторов и понимаю, что этот товар - почти весь "серый"",

утверждает предприниматель.



Казалось бы, это большое достижение, но его омрачает очевидная нелегальность процесса: арендаторы ловко обходят таможенное оформление и не платят налоги. И вся эта система практически не поддается контролю.



"Вот я сейчас зайду к своему арендатору и спрошу: "Где ты взял товар?" Он не скажет, что привез из Китая и растаможил. Он скажет: "Мне доставили". А кто доставил, как, за сколько?"

задается вопросом владелец рынка.



Такая ситуация ставит владельца рынка перед сложным выбором: он не раз задумывался о том, как можно пресечь подобную деятельность.



"Я уже думал о том, чтобы весь свой рынок оцифровать - арендаторов, оплату аренды, товар. Но тогда от меня все улетят, потому что им всем нужно будет выходить из "серой" зоны, становиться прозрачными. Естественно, это будет неприбыльно. И они просто все отлетят на другие рынки, где им скажут: "Заходи и делай что хочешь, только плати мне аренду". Этих людей никуда не отправишь",

объясняет мужчина.



Особенность таких рынков заключается в том, что большинство арендаторов - крупные оптовики. Постоянно увеличивающиеся объемы товарооборота показывают, как растут непрозрачные поставки.



"У нас широкие проходы, большие контейнеры, это удобнее для оптовиков. Вот он привез товар, у него минимальный объем - одна фура. Это 40-тонный контейнер минимум. Более-менее оборотистые в текстиле: за месяц семь-восемь фур завозят. Одна фура товара - это 200 тысяч долларов. Представьте, какой объем он может за неделю привезти. Это миллион-полтора, в месяц пять-шесть миллионов оборот можно сделать. Если он в год делает 25–30 млн, и это только один предприниматель, кто ему товар поставляет?"

рассказывает владелец рынка.



Крупные оптовики действуют как монополисты. Завозят товары и распределяют их среди мелких арендаторов, работающих уже на розницу. Все замыкается на крупных игроках, и это формирует устойчивую теневую экономику, из которой очень сложно вырваться.



"Я могу сказать примерные данные по алматинской барахолке. Это примерно три миллиарда долларов "серого" товара в год. Это товарооборот на 25 рынках барахолки. Я уверен, что эта сумма не меньше. И это все контрабанда. К тому же на барахолке самозаняты более 100 тысяч людей. Таких градообразующих предприятий в городе больше нет",

заявляет мужчина.



Сложившаяся ситуация демонстрирует, насколько трудно бороться с теневой зоной в условиях жесткого конкурентного давления. Попытки сформировать прозрачность сталкиваются с угрозой потери клиентов и доходов. Это подтверждает системную природу этой проблемы.



Учитывая миллиардные доходы, контрабанда создает серьезные риски для экономики страны, национальной валюты и в конечном счете для простого населения. Во-первых, страдает законный бизнес: нелегальный импорт подрывает конкурентоспособность легальных производителей, потому что контрабанда выглядит выгоднее для потребителей, потому как она дешевле.



"В результате демпинга (продажи товаров и услуг по искусственно заниженным ценам) становится невозможно легальное производство товаров, работ, услуг. В результате многие производства становятся неконкурентоспособны. Низкая цена с неизвестным качеством приводит к ситуации хронического демпинга",

разъясняет экономист Марат Абдурахманов.



В долгосрочной перспективе контрабанда негативно влияет на рынок, приводя к его деградации. Легальные компании несут дополнительные издержки на обеспечение качества и выполнение налоговых обязательств, что делает их продукцию менее доступной. К тому же хронический демпинг затрудняет развитие инноваций и производств внутри страны, ослабляя экономику в целом.



Во-вторых, это не только уничтожает конкуренцию, но и снижает доступность качественной легальной продукции. А это уже напрямую затрагивает обычного покупателя.



"Легальная продукция становится еще дороже в результате низких объемов сбыта и наличия обязательств по обеспечению качества поставляемых товаров",

отмечает Абдурахманов.



Вдобавок для потребителя ситуация может выглядеть обманчиво привлекательной: товары дешевле, но вот их качество остается под вопросом.



Контрольная закупка



Контрабандные товары часто изготавливаются без соблюдения стандартов качества. Табак может содержать тяжелые металлы, а алкоголь - метанол, опасный для жизни. Но ситуация для потребителя усугубляется еще и тем, что при покупке контрабанды он лишается возможности защитить свои права.



"Вы можете обратиться за защитой прав потребителя, но только по тому товару, который вы купили надлежащим образом: с соответствующими сопроводительными документами, законно, с чеком, квитанциями. Вы имеете право обратиться с претензией к продавцу, если товар оказался некачественным. Однако придется доказывать, что именно этот товар стал причиной вреда вашему здоровью",

объясняет Фарид Алиев, председатель совета Ассоциации палат юридических консультантов "Қазақстан заң-кеңес".



Если после обращения потребителя выяснится, что товар является контрабандой, продавца могут привлечь к ответственности, но это никак не улучшит положение покупателя. Более того, сам покупатель может понести ответственность за приобретение такого товара.



"Если будет доказано, что покупатель должен был понимать незаконность происхождения товара (например, товар без документов или с подозрительно низкой ценой), ответственность возможна",

отмечает Алиев.



Контрабандные сигареты или алкоголь распознать несложно. На них нет акцизных марок, практически нет информации о товаре ни на казахском, ни на русском языках, а страна-производитель вызывает сомнения. К примеру, согласно надписи на упаковке, сигареты марки Oris производят в ОАЭ, но низкая стоимость заставляет думать, что у контрабандистов низкий уровень осведомленности относительно продукции, которую они продают.



На одних табачных изделиях написано только то, что они производятся для продажи в duty-free. На других есть QR-код, но он ведет лишь к рекламе этих же сигарет.



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И цифра продаваемой в Казахстане нелегально табачной продукции с каждым годом только растет. Если в течение долгого времени доля нелегального табака в стране не превышала 2 %, то к 2020 году этот показатель достиг 3 %, а к 2022 году вырос еще в два раза. Старший советник по политике TRACIT, организации по борьбе с незаконной торговлей, Эстебан Джудичи отмечает, что в Казахстане ожидается значительный рост объемов контрафактной табачной продукции.



"По прогнозам, в ближайшем будущем объемы контрабандных сигарет в Казахстане могут достичь 10 % от рынка",

рассказал Джудичи.



Это подтверждают и официальные данные. Из отчета МВД "О зарегистрированных уголовных правонарушениях" понятно, что количество контрабанды в Казахстане только увеличивается. Если в декабре 2014 года было зарегистрировано 302 правонарушения по статье "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено", то в октябре 2024 года уже 362 правонарушения без учета двух оставшихся месяцев.



"В текущем году фактов экономической контрабанды (товары не запрещены на территории Казахстана), а также контрабанды изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, за исключением перемещения через государственную границу наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, огнестрельного оружия и боеприпасов, не выявлено",

прокомментировали в МВД.



И это только та малая часть случаев, которые стали известны правоохранительным органам. И, что удивительно, МВД отрицает, что в Казахстане присутствует немалая доля контрабандных товаров. Так почему же в стране черный рынок продолжает процветать?



Запретный плод сладок



Юрист Фарид Алиев считает, что нужно упрощать таможенные процедуры, это сделает рынок более прозрачным и уменьшит стимулы для незаконной торговли.



""Запретный плод сладок" - известная истина, которая проявляется не только в романтических историях, но и в сфере таможенного регулирования. Когда правила становятся чрезмерно сложными, а бюрократическая машина требует горы документов, предприниматели начинают искать обходные пути. Как говорится, все началось с яблок в раю, а теперь к этой символической корзине добавились сигары и бутылка хорошего виски",

комментирует юрист.



Еще один важный фактор, почему в странах Центральной Азии контрабанда распространена, - это уровень жизни людей.



"Когда мы пользуемся продукцией сомнительного происхождения, когда мы делаем что-то, особенно не задумываясь об источнике или последствии, даже если с тобой ничего не случится, никто не заболеет, никто не пострадает, обесценивается сама идея того, что ты живешь в обществе, для которого основными являются именно ценности - такие, как свобода, права человека, справедливая защита этих конституционных прав",

считает Рустам Атаджанов, член научно-консультативного совета при Министерстве юстиции РК.



Однако есть положительная тенденция: люди стали задумываться об этой проблеме, причем как потребители, так и легальные производители товаров. Так разработали мобильное приложение Naqty Onim, в котором можно проверить подлинность товара, отсканировав штрих-код на упаковке.



Контрабанда - это проблема, которая касается каждого из нас. Наш выбор как потребителей способен изменить ситуацию. Поддержка легального бизнеса и осознанный отказ от незаконных товаров - шаг к тому, чтобы деньги шли на развитие страны, а не в теневую экономику.



От редакции



После завершения работы над этим материалом редакция Orda.kz пришла к выводу, что ситуация с контрабандой в нашей стране близка к критической. Товары тоннами незаконно пересекают границы Казахстана, в открытую продаются и покупаются во всех крупных городах, а в МВД заявляют, что, согласно их статистике, ничего этого нет. Миллиарды долларов теневого оборота - это не только неуплаченные налоги в бюджет, дыра в котором растет с каждым годом, а еще и купленные чиновники и силовики, закрывающие глаза на происходящее и заинтересованные в том, чтобы ситуация не менялась.



Мы подготовили и разослали официальные обращения с вопросами о происходящем и просьбой предоставить информацию о мерах, которые будут приниматься для борьбы с контрабандой. Ждем ответов от профильных комитетов мажилиса, министерств и ведомств, отвечающих за происходящее. Мы обязательно опубликуем их в отдельном материале с оценкой экспертов.



И, по доброй традиции "Нового Казахстана", просим Акорду простимулировать оперативную, но вдумчивую подготовку ответов. А в качестве собственного вклада в борьбу с контрабандой передадим все купленные в рамках подготовки материала сигареты вместе с адресами, где они были куплены, в администрацию президента. Источник - орда

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