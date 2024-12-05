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Одил Темиров вновь возглавил "Узкимесаноат"
13:01 06.12.2024

Главой компании "Узкимесаноат" назначен Одил Темиров, ранее работавший заместителем председателя компании "Узбекнефтегаз" по переработке.

Одил Темиров Шукурович назначен председателем правления АО "Узкимесаноат", сообщила пресс-служба компании.



До назначения он с июля 2023 года работал заместителем председателя компании "Узбекнефтегаз" по переработке, а до этого - первым замглавы ""Узкимесаноат" по вопросам производства, локализации, расширения кооперационных связей в промышленности и информационных технологий. Он также с февраля 2019 года по 31 января 2020 года возглавлял "Узкимесаноат".

Одил Темиров (1977 г. р.) окончил Ташкентский химико-технологический институт. С 1999 по 2017 годы работал в структуре Шуртанского газохимического комплекса, занимая различные должности вплоть до директора предприятия.

На новом посту Темиров сменил Тимура Мухамеджанова, который работал на данной должности с мая 2023 года.

В состав "Узкимесаноат" входят предприятия "Навоиазот", MAXAM-Chirchiq, "Ферганаазот", "Аммофос-Максам", "Дехканабадский калийный завод", СП "Кунградский содовый завод". Предприятия компании можно разделить на следующие основные производственные комплексы по типу производимой продукции:

- комплекс производств минеральных удобрений, неорганических веществ и химических реагентов для энергетической, золотодобывающей, химической промышленности;
- комплекс производств органической химии, искусственных волокон, полимерных материалов;
- производство химических средств защиты растений;
- производство кальцинированной соды.

На предприятиях "Узкимесаноата" вырабатывается более 170 наименований химической продукции.

Источник - Газета.uz
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