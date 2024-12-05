"Россия зовет! .. биткоин". Валюта, которую никто не запретит

13:09 06.12.2024

Россия нашла валюту, которую никто не запретит

Россия нашла финансовые технологии для обхода санкций



Tекст: Ольга Самофалова



Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России?



Президент России Владимир Путин заявил, что биткоин и другие цифровые валюты будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара. По его словам, развитие таких новых технологий – неизбежный процесс.



"Вот, например, биткоин кто может запретить? Никто. А использование других электронных средств расчета кто может запретить? Да никто! Потому что это новые технологии. Что бы ни было, что бы ни происходило с долларом, эти инструменты так или иначе будут развиваться. Потому что все будут стремиться к тому, чтобы снижать издержки и повышать надежность", – сказал Путин, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!".



"В России постепенно нарабатывается законодательная база, призванная вывести майнинг, инвестирование, налогообложение и торговлю криптовалютами из серой зоны. Это является требованием времени – в условиях санкционного давления трансграничные расчеты в криптовалюте выглядят все более привлекательными", – говорит Николай Вавилов, специалист департамента стратегических исследований компании ТР.



Так, с 1 ноября в России вступил в силу закон о легализации майнинга. 29 ноября Владимир Путин подписал закон, который признает цифровую валюту имуществом. Теперь доходы от сделок с криптовалютой в пределах 2,4 млн рублей в год будут облагаться НДФЛ по ставке 13%, выше этой суммы – по ставке 15%.



С сентября в России некоторым участникам внешнеторговой деятельности можно осуществлять трансграничные расчеты в криптовалюте в экспериментальном режиме и под надзором ЦБ РФ, отмечает Вавилов, но о практической реализации таких расчетов информации пока не поступало.



"Экспортеры подтверждают опыт использования криптовалют в трансграничных сделках. Более того, в России предлагается идея создания платформы для расчетов в криптовалютах под контролем Центробанка",



– отмечает Мария Гирич, эксперт центра Россия – ОЭСР ИПЭИ Президентской академии.



С другой стороны, на основе новых технологий Россия развивает цифровой рубль. Его планируется использовать не только в международных расчетах, но и в системе федерального бюджета уже с 1 июля 2025 года. Россия продолжает создавать инфраструктуру, которая должна сделать такие операции более удобными для бизнеса, сократить издержки. "В том числе планируется внедрить экспериментальный правовой режим, чтобы банки могли отладить способы удаленной идентификации клиентов. Конечно, не создавая при этом рисков в части антиотмывочного законодательства", – говорит Путин.



У России нет другого пути, кроме как поддерживать такой современный финансовый инструмент, как криптовалюта, потому что эта система расчета анонимна и не подвержена санкциям США, ЕС и любых других стран. А сейчас финансовые ограничения по внешним сделкам – одна из насущных проблем.



"Процесс встраивания биткоинов в глобальный финансовый мир уже запущен. Во многих арабских и азиатских странах криптовалюты являются еще одним способом расчетов наравне с наличной и безналичной формой, а после инаугурации Дональда Трампа этот процесс, скорее всего, ускорится. Трамп обещает сделать США мировой столицей криптовалют, и он даже готов сделать биткоины частью золотовалютных резервов США, приравняв их к доллару, ценным бумагам, долговым обязательствам и драгоценным металлам. А после угрозы Трампа наложить 100-процентные пошлины на те страны, которые откажутся от доллара в пользу валюты БРИКС или любой другой, идею о создании такой валюты, думаю, отложат на неопределенный срок. Что тоже поможет продвижению криптовалюты", – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.



Преимущество биткоина еще в том, что им можно расплачиваться уже сейчас, а вот цифровой рубль пока еще тестируется, и здесь потребуется наладить инфраструктуру не только в России, но и за ее пределами, на что может потребоваться много времени, говорит эксперт.



"Сейчас речь идет о том, чтобы как можно быстрее внедрить оплату экспорта и импорта биткоинами, а в дальнейшем также подключить и цифровой рубль.



Его нужно будет как-то конвертировать в валюты других стран или даже американский доллар для оплаты экспорта и импорта, не исключено, что и это будут делать через криптовалюты, как через кросс-курс, потому что такие операции отследить и запретить технически не представляется возможным", – рассуждает Чернов.



Платформа цифрового рубля тоже дает возможности для подключения иностранных финансовых организаций, однако цифровой рубль и биткоин относятся к разным типам платежных инструментов, замечает Гирич.



"ФАТФ, к примеру, классифицирует цифровые валюты центральных банков как электронные деньги, а криптовалюты – как "виртуальную валюту", отдельный вид платежного инструмента. Цифровой рубль ничем не отличается от безналичных средств на наших рублевых счетах – это просто иная, цифровая форма выражения рубля. Единственное сходство криптовалют и цифрового рубля – это использование технологии распределенного реестра, а также возможность использовать такие инструменты для расчетов", – говорит Гирич.



Основное отличие между биткоином и цифровой валютой заключается в том, кто их выпускает и кто контролирует.



Цифровой рубль выпускается Центральным банком России, обеспечен нецифровой формой валюты (обычным рублем), зависит от денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Биткоин не зависит от мировых ЦБ и властей, его выпуск происходит через майнинг по заранее установленному алгоритму, без вмешательства какого-либо ЦБ.



Переводы в цифровых рублях полностью прозрачны, а в биткоинах – полностью анонимны.



Нельзя исключать возможности хакерской атаки на централизованную инфраструктуру Банка России, а взлом децентрализованной архитектуры и криптографической защиты сейчас считается практически невозможным.



Что касается волатильности, то на курс рубля может влиять ЦБ с помощью интервенций, а на биткоин – не могут, хотя вербальные интервенции все же влияют: ведь именно после победы Трампа на выборах в США биткоин показал такой существенный рост и достиг отметки в 100 тыс. долларов, хотя на практике еще ничего не изменилось, говорит Чернов.



Впрочем, о волатильности биткоина, конечно, ходят легенды. Биткоин появился в 2009 году после мирового финансового кризиса. Он прошел путь от нескольких центов до десятков тысяч долларов. В 2011 году биткоин показал рост в 1317%, в 2013 году – 5428%, в 2017 году – 1375%, а в 2022 году биткоин обвалился на 64%. Самый драматический период в истории биткоина – это падение с ноября 2021 года по ноябрь 2022 года почти на 80%. В это же время произошел крах нескольких криптобирж, а также несколько судебных разбирательств по обвинению в мошенничестве. Впрочем, уже в 2023 году курс биткоина вырос на 157%, а в этом году – на 135%, что и позволило добраться до 100 тыс. долларов.