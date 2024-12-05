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Казахстан вкладывает деньги в науку и высшее образование: когда ждать отдачи
13:14 06.12.2024

На официальном сайте премьер-министра РК опубликован обзор ключевых инициатив правительства, направленных на реализацию долгосрочных социально-экономических целей Казахстана. Одним из приоритетов деятельности Кабмина стало развитие науки и высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего нужно отметить, что одним из самых значимых шагов в системе высшего образования стало повышение стипендий для студентов.

Так, увеличены стипендии студентов бакалавриата на 20% – до 47 135 тенге, а для студентов педагогических и медицинских направлений – до 75 600 тенге. Стипендия интернов теперь составляет 85 376 тенге, стипендии магистрантов увеличены на 15% – до 107 061 тенге, а для докторантов – до 240 тыс. тенге.

Запущен и работает проект "Жас ғалым", в рамках которого проведено 16 конкурсов на грантовое финансирование. В результате более двух тысяч научных проектов были реализованы молодыми учеными. Из них 686 проектов осуществляются в рамках постдокторской программы, направленной на развитие инженерных знаний и академического изучения технологий.

В рамках реализации пяти конкурсов по коммерциализации результатов научно-технической деятельности было получено более 97 млрд тенге, включая доходы от продаж наукоемкой продукции. При этом экспорт научной продукции составил 571 млн тенге.

В качестве примеров успешной научной деятельности можно привести разработку уникальных продуктов, например, рафинированного селена (селен является важным элементом, используемым в различных отраслях, включая фармацевтику, полупроводниковую промышленность и металлургию. – Прим. ред.), который ранее не производился в Казахстане. В 2023 году был введен в эксплуатацию участок по рафинированию селена с содержанием более 99,5%.

Еще один пример – создание препарата на основе D-изоаскорбиновой кислоты для лечения раковых заболеваний. В текущем году проект был одобрен на сумму 2,1 млрд тенге для дальнейших клинических исследований и разработки методов лечения.

Вложения в фундаментальную науку не дают мгновенную отдачу, они нацелены на многолетние результаты, рассказывает эксперт по человеческому развитию ПРООН профессор истории Владимир Осколков.

"Это как запуск большого локомотива. Он медленно начинает движение, затем разгоняется и с огромной скоростью тащит за собой большой состав, который прибудет в точку назначения через долгий период времени".
Владимир Осколков

Опыт показывает, что любой научный институт, лаборатория, конструкторское бюро с момента зарождения идеи до ее воплощения в жизнь должны проработать не менее 5-8 лет.

Кроме того, изобретения сегодня не делаются в одиночку, как это было еще 100-150 лет назад. И здесь очень важно международное, в первую очередь – межвузовское сотрудничество, уверен профессор.

В этом плане научное сообщество Казахстана с надеждой смотрит на принятую в 2021 году "Концепцию развития высшего образования и науки". Документ предусматривает открытие не менее 12 филиалов зарубежных вузов в Казахстане. В рамках этой концепции уже проработано 23 стратегических партнерства с университетами из 12 стран, среди которых Великобритания, Германия, США, Франция и Южная Корея.

"Такое учебное и научное партнерство поможет нам не только интегрироваться в глобальное образовательное пространство, оно еще даст студентам доступ к самым передовым научным методикам".
Владимир Осколков

Добавим также, что ученые ожидают еще один проект. В 2025 году будет запущена программа содействия коммерциализации для стартапов и офисов коммерциализации, что откроет новые возможности для предпринимателей в сфере науки и технологий.

Ранее мы рассказали, почему в Казахстане в настоящий момент не готовят космонавтов.

Андрей Валентинов

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1733480040


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