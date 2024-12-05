Экс-главу госинспекции в АПК Минсельхоза Казахстана Абдикаримова посадили на 3,5 года за взятки

13:21 06.12.2024

Крупного чиновника Минсельхоза осудили за взятку



В суде № 2 города Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении председателя Комитета Министерства сельского хозяйства по факту получения взятки, а также директора ТОО за передачу взятки, сообщает Zakon.kz.

По информации Верховного суда, в июне 2024 года подсудимый, находясь у подъезда дома в Костанае, получил переданные директором ТОО через его работника 2 000 000 тенге. Затем в августе, находясь в кафе в ТРЦ, получил от самого директора ТОО оставшуюся сумму взятки в размере 2 400 000 тенге, за заключение с ТОО договора о закупе пестицидов способом из одного источника на сумму 78 125 000 тенге.



"В ходе досудебного расследования подозреваемые вину в совершении преступлений признали в полном объеме, раскаялись, в связи с чем дело поступило в суд с протоколом ускоренного досудебного расследования", – рассказали в суде.

Суд назначил чиновнику наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев, а предпринимателю – на 3 года с отбыванием наказания в учреждениях УИС средней безопасности, с пожизненным лишением их права занимать должности на государственной службе.



Изъятая сумма взятки 4 000 000 тенге обращена в доход государства, а также взыскана в доход государства стоимость оставшейся суммы взятки 400 000 тенге.



Приговор в законную силу не вступил.



Ранее об этом преступлении рассказывали в Антикоре. Тогда сообщалось, что в получении взятки подозревают председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ. Должность председателя Комитета государственной инспекции в АПК Минсельхоза РК с июня 2024 года занимает 55-летний Дархан Абдикаримов.



Ирина Капитанова