Сирийские боевики готовятся к долгому правлению. Враги Асада увеличивают территориальные приобретения, - Игорь Субботин

13:37 06.12.2024

05.12.2024



Сирийские боевики готовятся к долгому правлению.



Враги Асада увеличивают территориальные приобретения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



После взятия Алеппо исламисты не остановились и совершили бросок на провинцию Хама.

Командование Сирийской арабской армии (САА) объявило, что вывело свои части из административного центра провинции Хама на фоне прорыва в город исламистских группировок. Это очередной признак стремительного продвижения боевиков, начавших 27 ноября масштабное наступление на правительственные силы. Исламисты утверждают, что создадут для отбитых у САА районов специальную переходную администрацию, и даже допускают собственный роспуск. Как говорят эксперты, это необходимо радикалам для корректировки закрепившегося за ними имиджа.



Части САА выведены за пределы города Хама, армейское командование подтвердило это 5 декабря. Решение, принятое после ожесточенных столкновений, рассчитано на то, "чтобы сохранить жизни мирных жителей и предотвратить городские бои".



Исламистские формирования "смогли проникнуть в несколько районов города, несмотря на большие потери в своих рядах". В то же время командование САА подчеркнуло, что "продолжит выполнять свой национальный долг по восстановлению территорий, на которые проникли террористические группировки". Ранее в тот же день Минобороны Сирии официально отвергало сообщения о прорыве боевиков "в какой-либо район города Хама", добавляя, что укрепляет линии обороны на севере при поддержке ВКС РФ.



Накануне боевики, ведущие свой натиск из турецких протекторатов на севере Сирии, попытались отсечь провинцию Хама от линий снабжения, чтобы перерезать САА доступ к боевой технике и подкреплениям. Расширение контроля исламистов над Хамой может оказать моральное давление на официальный Дамаск и качественно изменить его стратегическое положение. Значительная часть административного центра провинции оставалась в руках правительственных сил на протяжении всего гражданского конфликта, который вспыхнул в Сирии в 2011 году.



Как отметил 5 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно наблюдает за тем, что происходит в Сирии. "Мы находимся в постоянном диалоге с нашими сирийскими друзьями, с Дамаском, – проинформировал представитель президента. – В зависимости от оценки ситуации можно будет говорить о той степени помощи, которая необходима для властей Сирии, с тем чтобы справиться с боевиками и ликвидировать эту угрозу".



Региональные игроки смещают акценты в публичном назначении виновных за вспышку насилия в Сирии. Однако трудно закамуфлировать то, что многое в текущих событиях зависит от Анкары – основного донора группировок, бросивших вызов законсервированному с 2020 года статус-кво в этой части Арабской Республики. Как заявил официальный представитель Минобороны Турции Зеки Актюрк, турецкая армия принимает "необходимые меры для поддержания стабильности", а также "соблюдает положения соглашений, которые заключила в районах на севере Сирии".



В этих же обстоятельствах Анкара не забывает оказывать давление на президента Сирии Башара Асада, который, по версии турецкой правящей элиты, за последние пару лет не раз "отказывался от рукопожатия" со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопреки якобы доброй воле последнего. "Нынешние события в Сирии являются следствием того, что долгое время не были урегулированы имеющиеся проблемы, а сирийский режим не прислушивался к требованиям оппозиции", – подчеркнул Актюрк.



Накануне Абу Мухаммед Джулани, лидер группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) (признана в России террористической и запрещена) – основной силы наступления, заявил, что захваченные территории в перспективе будут управляться переходными структурами. Так, например, в Алеппо боевикам уже приказано покинуть кварталы, где работают административные органы, чтобы не затруднять работу бюрократического аппарата. Местным чиновникам предложено, в свою очередь, выполнять профессиональные обязательства в условиях оккупации.



Другие полевые командиры ХТШ в разговоре с эмиратским изданием The National подчеркнули, что отбитым у САА провинциям нужна "новая администрация", однако "размер и сфера деятельности этой администрации будут зависеть от военных достижений". Многое должно решаться не назначением, а через голосование, утверждают они.



Наиболее интригующим высказыванием Джулани, который на днях решил появиться на публике в исторической части Алеппо, однако, стало предположение о возможной перенастройке возглавляемой им джихадистской организации. По его словам, ХТШ "рассматривает возможность самороспуска, чтобы обеспечить полную интеграцию гражданских и военных структур в новые институты".



Как заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов, инициаторы наступления вполне могут заняться своим переименованием, чтобы легализоваться и выступить в качестве новой организации, не имеющей отношения к ХТШ. "Возможно, будут созданы новые гражданские структуры, – допустил эксперт. – Пока никаких конкретных шагов или планов не озвучено". По словам собеседника "НГ", не исключено, что "ребрендингом" ХТШ подсказали заняться ее внешние покровители. "С ХТШ никто бороться не хочет – ни на Западе, ни в Турции. Но, видимо, им подкидывают такие идеи, чтобы они изменили свою форму", – предположил Семенов.



Основная проблема, по словам собеседника "НГ", заключается в том, что сохранение Джулани или представителей его окружения в будущих структурах власти вряд ли поможет в процессе работы над имиджем. "Это все равно будет та же самая организация, – подчеркнул собеседник "НГ". – Возможно, отношение к ХТШ как-то изменилось бы если бы Джулани и все эти люди были отстранены от управления, а затем проведены какие-то реформы. Это имело бы какое-то значение. Но если те же самые люди окажутся в управлении, это вряд ли может быть принято на Западе и в Турции". И Анкаре, и Вашингтону будет достаточно сложно признать структуру, во главе которой находится фигура из террористических списков, подчеркнул Семенов.